Joe Biden nyerte a szuperkeddet a demokrata elnökjelöltségért folytatott versenyben. A legnagyobb államot, Kaliforniát Sanders nyerte, a maradék 13-ból nyolcat viszont elveszített. Kiélezett a verseny Maine-ben, ahol Biden és Sanders fej-fej mellett állnak. Az utolsó napokban a Biden javára bejelentett visszalépések és a dél-karolinai győzelme miatt jelentősen nőtt a támogatottsága. A milliárdos Michael Bloomberg a több százmillió dolláros reklámkampány ellenére rosszul szerepel, Amerikai Szamoán kívül (ami nem része az Egyesült Államoknak, tehát az elnökválasztáson nem is lehet itt szavazni), sehol nincs esélye a győzelemre, és második helyen is legfeljebb egy államban végezhet. Nagy vereséget szenvedett az október-novemberben legnagyobb esélyesnek számító Elizabeth Warren is, még saját államában, Massachusettsben is csak a harmadik helyen áll. Az ő esetleges visszalépése Sanders esélyeit javítaná, bár kérdéses, hogy felszólítja-e szavazóit Sanders támogatására. Bloomberg azt mondja, semmiképpen nem lép vissza, és ezt támasztja alá, hogy már Floridában, a március 17-i előválasztás helyszínén kampányol. A republikánusoknál Donald Trumpnak nincs igazi vetélytársa, biztosan ő lesz újra a republikánus jelölt.