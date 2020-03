Hiába könyörögnek az embereknek, hogy ne fertőzzék meg egymást

Norvégia 2020. április 14-ig lezárta a határait, a skandináv országban gyakorlatilag megszűnt az idegenforgalom, leállt az élet. Mindez az egész világon tomboló koronavírus-járvány miatt van. Az ország egyik eldugott szegletében élő magyar házaspár szerint a norvégok hozzáállása a világjárványhoz egészen meghökkentő, naivitásuk, vagy inkább felelőtlenségük végtelen. De nemcsak ők, hanem a Norvégiában régóta dolgozó más nemzetbeliek is döbbenetes dolgokat csinálnak. Miközben az országot a helyi média most tanítja meg kezet mosni.

A norvégok telente szívesen utaznak olyan helyekre, ahol meleg van, ahol a tenger mellett tudnak eltölteni néhány hetet. Nincs ez másképpen 2020-ban sem, annak ellenére, hogy a norvég médiumok kifejezetten felhívták a figyelmet arra, hogy akik mostanában elutaznak, a hazatérésük után karanténba kerülhetnek. Ennek ellenére számtalan olyan norvég család van, amely a figyelmeztetések ellenére nekivágott a vakációnak. A norvég állampolgárok karanténba kerülésének költségeit az állam állja, de akik nem rendelkeznek állampolgársággal, azoknak saját zsebből kell fizetniük ezt a két hetes időszakot, amelyet akár egy oslói hotelszobában is eltölthetnek. Megtörténhet az is, hogy a vakációból még vissza tudnak repülni Oslóba, de onnan már nem engedik tovább őket az ország más részébe, hanem a fővárosban kell karanténba menniük.

„Norvégiáról tudni kell, hogy az ország egész területén rengeteg hytte, vagyis nyaraló található. Ezekbe a színes faházakba a norvégok az év minden szakában szívesen vonulnak ki, mert imádják a természetet. A baj most az, hogy nagyon sokan úgy gondolják: a fertőzött területről elutaznak oda, ahol a nyaralójuk van, hogy ott töltsék le a karantén idejét. A kellemeset akarják összekötni a hasznossal. Ahol mi élünk, legalább 250 ilyen nyaraló van. A környék fertőzött területeiről egyre többen jönnek ide, ezzel veszélyeztetve azokat, akik itt élnek. Azaz idehozzák a fertőzést. Hiába harsogja a norvég média, hogy mindenki maradjon a lakóhelyén, ott vészelje át ezt az időszakot, a norvégok magasról tesznek erre, és nekiindulnak. Azt mondják, ők a világ urai, itt van az olaj, ez egy gazdag ország, mindent megtehetnek, őket nem érdekli semmi. A mi megyénk még a kevéssé fertőzött területek közé tartozik, az ország déli részén sokkal rosszabb a helyzet" – mondta el az Origónak András, aki évek óta Norvégiában él.

Norvégia március 13-án, pénteken 9 kisebb repülőteret bezárt. Ezek a következők:

Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde és Sandane. Ezekre a repterekre a többnyire a Wideroe légitársaság kisgépei érkeznek és indulnak.

Aztán szombaton este Erna Solberg miniszterelnök bejelentette, hogy hétfőtől Norvégia összes repülőterét és kikötőjét lezárták.

Szintén a pénteki hírek között szerepelt, hogy az ország légitársasága, a Norwegian 4000 munkavállalóját bocsájtotta el. Egy 32 tagú thaiföldi csoport eljutott a Lofoten-szigetekre, de az érkezésük után az autóbuszukat visszafordították, majd a csoportot három különböző repülőgéppel visszaküldték Oslóba, ahonnan a thai emberek azonnal visszarepültek Bangkokba. Az északi ország idegenforgalma teljesen leállt. Nem közlekedik a világhírű, Bergentől Kirkenesig közlekedő hajó, a Hurtigruten sem. A norvég tévében és rádióban folyamatosan azt mondják, hogy azok, akik külföldön nyaralnak, azonnal menjenek haza. Két nappal ezelőtt a világ egyik legelszigeteltebb helyén, a Norvégiához tartozó Spitzbergákon is megjelent a koronavírus.

A késő téli időszakban a norvégokat nem lehet visszatartani attól, hogy elinduljanak a nyaralójukba. Az NRK (norvég közmédia) arról számolt be, hogy a figyelmeztetések ellenére 34 ezer ember utazott el Hallingdal régióba, a hegyek közé. A hallingdali régióban 21 ezer ember él, de a nyaraló norvégok miatt ez a szám már 55 ezerre nőtt. Napok alatt begyűrözött ide is a koronavírus – naponta fedeznek fel újabb és újabb megbetegedéseket. Pål Rørby, Hemsedal polgármestere dühösen nyilatkozott. Ha a koronavírus kitör ebben a faluban, teljes lesz a pánik. Hiába mondtuk, hogy ne jöjjenek a városlakók a nyaralójukba, senkit nem érdekel ez a helyzet. Azt mondják, ha betegek lesznek, majd itt karanténba vonulnak. Az eszükbe sem jut, hogy ezzel másokat is megfertőzhetnek." A polgármester már a hét elején kiadta a riasztást, mert látta, hogy egyre nagyobb tömeg érkezik a régióba. Négy környékbeli településen már felfedeztek fertőzött embereket.

Nesbyen polgármestere, Tore Haraldset azt mondta, hogy nagyon fél. „A településen, amelyen én vagyok a polgármester, 3.300 ember él, de most 7.700-an vagyunk, mert megjöttek a nyaralókba.

Könyörögtünk, hogy ne tegyék, senki sem hallgatott ránk. Félünk. Odamentem a nyaralókhoz, és kértem a tulajdonosokat, hogy menjenek haza. Nem mennek. Hiába mondjuk, hogy most veszélyes a hegyek között lenni. Az orvosi ellátás itt korlátozott, ha nagy a szél, a mentőhelikopter sem tud kijönni. Néhányan hazamentek, de a többség magasról tesz a figyelmeztetésekre."

Az ország északi területén lévő Nordland megyében is rengeteg a hytte, a nyaraló, a kunyhó. Azok a személyek, akik megtagadják, hogy otthon maradjanak, a legrosszabb esetben azt kockáztathatják, hogy nem kapnak egészségügyi ellátást, mivel az önkormányzatok nem képesek mindenki kezelésére. Az egészségügyi erőforrások is végesek, nincs annyi orvos és mentőhelikopter, amely a betegeken segíteni tud - hangsúlyozta Tom Cato Karlsen megyei kormányzó.

Az ügyben szombat este a norvég miniszterelnök, Erna Solberg is megszólalt. A kormányfő éles kritikával illette azokat az embereket, akik a figyelmeztetések ellenére elindultak a nyaralójukba. A politikus kijelentette, hogy a távoli, alacsony lélekszámú településeken nem lehet a helyi egészségügyi személyzetet plusz terhelés alá vonni azzal, hogy több ezren mennek oda. Solberg kijelentette, hogy a norvég polgári védelem tagjait vetik be annak érdekében, hogy hazatérésre ösztönözzék az embereket. Szombaton este az is kiderült, hogy a karanténszabályok megszegőit két év börtönnel büntetik, ha pedig valaki úgy szegi meg a regulákat, hogy megfertőz valakit, akkor a büntetés négy év börtön lesz. Meg kell érteniük az embereknek, hogy a karantén nem azt jelenti, hogy nyaralni mennek, hanem azt, hogy otthon maradnak" - mondta Solberg.

Norvégiában jelenleg azt tartják a legfontosabbnak, hogy az élet ne álljon meg. Éppen ezért az élelmiszeriparnak és az ellátásnak, valamint az egészségügynek minden körülmények között működnie kell. De sok helyen nagy gondot okozhat a vírus. Vannak olyan lazacgyárak, amelyek a frissen feldolgozott lazacot Párizs, New York vagy Tokió Michelin csillagos éttermeibe szállítják. A feldolgozás után 24-36 órával már az ottani vendégek asztalára került a lazac. Csakhogy, ha ezek az éttermek bezárnak, arra sem lesz szükség, hogy ezek a gyárak folytassák a termelést. Ugyanakkor a norvég bankok azonnal csökkentették a hitelek kamatait; halasztásokat, fizetési kedvezményeket adnak. Oslóban bezártak a színházak, a mozik, az ország edzőtermei sem nyitnak ki.