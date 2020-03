A belga Standaard című napilap információi alapján könnyen lehet, hogy belgiumi orvosoknak dönteniük kell majd arról, hogy az időseket vagy a fiatalabbakat mentik-e meg, mivel e két korcsoport intenzív osztályon történő ápolására, adott esetben lélegeztetőgépre helyezésére nincs elegendő kapacitás. Sem orvos, sem gép. A koronavírus által okozott járvány nehéz helyzetbe hozta a belga egészségügyet, ráadásképpen az országnak még stabil kormánya sincs. És nagyon sokan nem tartják be az előírásokat, sem a korlátozások, sem a kijárási tilalom idején nem maradnak otthon. Egyébként a francia egészségügyi miniszter is arról írt körlevelet kórházigazgatóknak, hogy hamarosan a francia orvosok drámai dilemma elé kerülhetnek. Hogy kit mentenek meg és kit nem. Mindenesetre, a belga újságok kegyetlen és embertelen kérdéseket vetnek fel.

A hétvége közeledtével az új típusú koronavírus miatt kialakult járványhelyzet komoly romlást mutat Belgiumban: összesen2 257 fertőzöttet tartanak számon, ebből a pénteken regisztrált új esetek száma 462, és csak ma 16 beteg meghalt, ezzel a halottak száma 37-re nőtt.

Jelenleg 634 személyt kezelnek a kórházakban, ez 24 óra leforgása alatt 187 új esetet jelent. Összesen 164 beteget kellett az intenzív osztályra szállítani, amelyből 88-an vannak lélegeztetőgépen.

Mivel ez még csak a járvány eleje, és a szigorú karantén szabályait is csak szerdán vezették be Belgiumban, az orvosok körében számos olyan kérdés is felmerül, amely mind komoly etikai, mind emberi kérdéseket is felvet.

A Belga Közegészségügyi Szolgálat (SPF) a járvány eszkalálódásával összefüggésben felkérte a belgiumi kórházak intenzív osztályain szolgálatot teljesítő orvosok egyesületét, dolgozzanak ki etikai kódexet arra vonatkozóan, hogyan tudják feloldani azt az alapvető dilemmát, hogy melyek azok a betegek, akiket intenzív osztályra kell szállítani, és kiket nem. Leegyszerűsítve a kérdést: kiket mentenek meg és kiket nem, ha nem lesz elég orvos és eszköz?

A belga kórházak intenzív osztályai már most túlterheltek, és az elkövetkező hetekben a helyzet csak súlyosbodni fog. A fenti (embertelen) kérdésről valóságos vita alakult ki Belgiumban.

Aki előbb jött, az az első-elv

Geert Meyfroidt, a KU-Leuven egyetemi kórház laboratóriumának vezetője szerint súlyos hiba lenne életkor alapján meghozni azt a döntést, hogy ki kerülhet az intenzívre, és ki nem.

Ez volt a helyzet Észak-Olaszországban, és emiatt is hatalmas mértékben túlterheltté vált az egészségügy. Sokan kritizálták is ezt a gyakorlatot, teszem hozzá, joggal – mondta a belga orvos.

A kutató véleménye alapján a meghozott döntéseknek a jövőbeni kilátásokat, eredményeket is figyelembe kellene venni, nem szabad, hogy aránytalanság szülessen, azaz nem kellene megtagadni a segítséget azoktól, akiknek nagyobb esélyei vannak a gyógyulásra, mint azoknak, akiknek életkoruk miatt erre sokkal kisebb a sanszuk, arra hivatkozva, hogy nincs több hely a kórházakban.

A jelenlegi belga koncepcióban a „first come, first serve" elv érvényesül, azaz, ha két emberre egy kórházi ágy jut, azt az kapja meg, aki először érkezett a kórházba. Egy másik leuveni egyetemi kórház (a UZ Leuven-Belgium legjobb kórháza, nemzetközi szinten is elismert) ezzel szemben úgy látja, hogy a fiatalabbaknak kell elsőséget kapniuk, főleg akkor, ha jobbak a kilátásaik, mint az időseké. Ez viszont sokak szerint abszurd és embertelen megközelítés.

Drámai helyzetben az idős emberek

Geert Meyfroidt arra is felhívta a figyelmet, hogy a sürgősségi ellátásban részt vevő orvosok azt kérték a kormánytól, kérdezzék meg az idős embereket, különösen az öregotthonokban lakókat arról, hogy ők mit akarnak, ha súlyosan megbetegednek a koronavírus következtében: kórházba akarnak-e menni, és ebben az esetben szeretnék-e, hogy újjáélesszék őket, vagy nemes egyszerűséggel <<hagyják meghalni>> őket...

A sürgősségi osztályokon dolgozó orvosok úgy gondolják, hogy azokat az idős embereket, akik sérülékenyek, fizikailag vagy szellemileg rossz állapotban vannak, például demenciával küszködnek, ha elkapják a koronavírus-fertőzést, nem kell kórházba szállítani.

Ha rosszabbodó állapotuk miatt meghalnának, az a helyes szerintük, ha ez a tragikus esemény az otthonaikban, meghittebb, családiasabb körülmények között következik be, mint egy izolált kórházi szobában, ahová még a rokonok sem léphetnek be.

A Standaard szerint egyes belga orvosoknak az a véleménye, hogy kórházon kívül, például az idősek otthonában újraélesztést sem kellene alkalmazni, mert ez komoly veszélyt jelent az újjáélesztésben résztvevők számára. Ezt a vélekedést sokan természetesen elfogadhatatlannak és embertelennek tartják.

A legnagyobb koronavírus-dráma közepén a nyaralás elmaradásáról elmélkedik egy virológus

A járvánnyal összefüggésben az egyik legismertebb belga (pontosabban flamand) virológus, Marc Van Ranst a Le Soir című napilapnak elmondta, hogy a belgák jobban teszik, ha lemondanak a nyári vakációról. (Mintha ez lenne most a legnagyobb probléma.) „Tegyük fel, hogy a járvány május közepére, végére lecsenghet Belgiumban, de ez nem jelenti azt, hogy más országokban, amelyekben csak most indult el a vírus terjedése, hasonló lesz a helyzet. Így azok, akik nem fertőződtek meg a belgiumi járvány alatt, máshol megfertőződhetnek koronavírussal" - közölte a flamand virológus.

A legfrissebb hírek szerint az eddig ügyvezető minőségben a hatalmat gyakorló Wilmès-kormány a koronavírus-járványra való tekintettel, 128 szavazattal megkapta a szövetségi parlamenti felhatalmazást arra, hogy ügyvivő kormány helyett különleges jogokkal felruházott kormányként működjön tovább.

A belgiumi helyzetről szóló részletesebb anyagunk itt olvasható.