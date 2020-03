Keményen bírálta a francia kormányt az egyik legolvasottabb francia filozófus, Michel Onfray. A V4NA nemzetközi hírügynökség összeállításából kiderül, hogy Onfray úgy véli, hogy a francia kormány a legrosszabb stratégiát választotta, Emmanuel Macron nem jó vezető, nem vette elég komolyan a koronavírus okozta veszélyt, és nem cselekedett időben a megelőzés érdekében.

Michel Onfray híres francia filozófus blogjában keményen kritizálja Emmanuel Macront. A filozófus rámutat, hogy a francia elnök március 17-én tartott beszédében hatszor ismételte el a háború szót, mely nagyon erős kifejezés, használójától elvárható, hogy kemény kezű vezetőként irányítsa a népét, ám Macron elnök erre nem képes. Onfray úgy véli, hogy a francia elnök épp egy jó vezető ellenkezője. Nagy szavakat könnyen használ, de valójában egy gyenge, erőtlen ember.

Michel Onfray egy rendkívül sajátos fejezete a francia filozófiatörténetnek. Intellektuális képességeit senki sem bírálja, könyvei bestsellerek, hihetetlenül termékeny - idén jelent meg századik (!) könyve -, és nem volt olyan periódusa az életének, amikor egy-egy politikai oldal ne gyűlölte volna.

Saját bevallása szerint Nietzsche és Epikurosz a két filozófiai őse. 61 éves, politikai értelemben a szélsőbaloldalról indult, és nagyjából a migránsválság idején lett jobboldali gondolkodó.

A filozófus szerint Macron gyengeségére jó példa egy közelmúltban történt eset, amikor az elnökről egy sajátos fénykép jelent meg a Les Valeurs Actuelles címlapján. Mulhouse-ban tett látogatása során Macron elnök mellett egy fejkendőt viselő nő látható, akinek az arcát is fátyol takarja. Nagy vitát generált a kép, amely épp az elnök által elmondottak ellenkezőjéről tanúskodik, hiszen egy lefátyolozott arcú nővel fényképezkedett, miközben a politikai iszlám és a szeparatizmus elleni küzdelemről beszélt, ráadásul egy 2010 óta érvényben lévő törvény értelmében tilos nyilvános helyen az arcot takaró fátylat viselni Franciaországban, így a képen szereplő nő megszegte a törvényt az öltözékével.

Michel Onfray a kijárási tilalom megszegői elleni rendőri fellépést és a pénzbírságokat is megemlíti blogjában, hangsúlyozva, hogy leginkább a békés járókelőket kapják el és bírságolják meg a rendőrök és csendőrök, a no-go zónákban randalírozó rendbontókat nem háborgatják, ezekben a kerületekben továbbra is megy a bűnözés és fosztogatás, kihasználva az utcák elnéptelenedését. Olyan eset is volt, mint ahogy arról az Origo is beszámolt, hogy egy bevándorló a nyílt utcán sértegette és arcon köhögte az őt feltűnően udvariasan ellenőrizni kívánó rendőröket. Azt kiabálta: koronavírusos vagyok, de most már ti is.

Michel Onfray Martinique-on ragadt a járvány miatt, onnan adott interjút a CNews televíziónak, mely során arról beszélt, hogy Emmanuel Macron kormánya túl lassan cselekedett, és a lehető legrosszabb stratégiát választotta. Január végén, amikor a vírus még csak Kínában volt jelen, először csak egyszerű influenzaként kezelték, mondván, hogy a szezonális influenzának sokkal több halálos áldozata van, mint a koronavírusnak. Ezzel szemben Michel Onfray már ekkor arra figyelmeztetett, hogy a járvány világméretű lesz, így Franciaországba is el fog jutni. Emmanuel Macron ezzel szemben bagatellizálta a helyzet súlyosságát, óvintézkedésként csupán annyit tanácsolt az embereknek, hogy lehetőleg a könyökükbe köhögjenek vagy tüsszentsenek, és utána ne felejtsenek el kezet mosni. Onfray szerint a francia kormány a határzárat is nagyon későn rendelte el, mondván, hogy a vírusnak nincs útlevele, így nem is fog átjutni a határon. Nos, átjutott és ez több száz francia állampolgár életébe került. Nem izolálták időben a betegség gócpontjait, így nagyon gyorsan az egész ország területén elterjedt a fertőzés. Onfray Németországot hozza fel pozitív példaként, ahol több fertőzött van, mint Franciaországban, a halálos áldozatok száma mégsem éri el a százat.