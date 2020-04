Miközben szinte az összes országban fokozatosan vezetik be a lakossági érintkezésekre vonatkozó szigorításokat, addig a baloldali vezetésű Svédország más úton jár, sokak szerint elég veszélyes úton - alig vezetnek be korlátozásokat. Kétezer svéd akadémikus felháborodott levelet írt a kormánynak, hogy vegyék komolyan a járványt, úgy, ahogy az egész világon minden felelős vezető teszi. Belgiumban a fő probléma, hogy kevés a lélegeztetőgép, ezért a sportboltok búvárkészülékeit igyekeznek megfelelően átalakítani. Spanyolországban minden nem létfontosságú gyárat leállítottak, a gazdaság várhatóan 9%-ot zsugorodik idén, miközben a több tízezer idénymunkás hiánya még a mezőgazdaságot is válságba taszíthatja. A rendőri és katonai egységek mindeközben egyre több területen gyakorolnak kontrollt a civil életben, ez alól nem kivétel Spanyolország, Olaszország, Izrael, vagy éppen Oroszország sem. Legyen szó kijárási tilalmak betartatásáról, és állampolgárok okoskövetéséről, logisztikai támogatásról, cégek irányításáról. A járvány megérkezett, az állam pedig visszatért az egész világon. Az Alapjogokért Központ összeállította az elmúlt napok legfontosabb, a járvánnyal kapcsolatos külföldi híreit, ennek alapján foglaljuk össze, hogy védekezik - vagy éppen egyes helyeken nem védekezik - a világ a koronavírus ellen.