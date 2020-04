Egyre valószínűbb: hamarosan lesz oltóanyag a koronavírus ellen

Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan meglesz az új típusú koronavírus elleni oltóanyag, Mike Pence alelnök pedig a nyár végére jósolta a járvány végét. Már Németországban is megkapta az engedélyeket a vakcina az embereken végzett tesztelésekre.

Az elnök és az alelnök a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket összefogó kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján beszélt a Fehér Házban csütörtökön este.

Donald Trump emlékeztetett arra, hogy már folynak a próbaoltások az Egyesült Államok mellett Németországban, az Egyesült Királyságban és Kínában is. Sok nagyszerű, ragyogó elménk van, aki ezen dolgozik - mondta. Ismeretei szerint az amerikai laboratóriumokban közel állnak az oltóanyag kidolgozásához.

Mike Pence alelnök arról tájékoztatott, hogy az Egyesült Államokban eddig 4 millió 930 ezer vírustesztet végeztek el. "Bátorítónak" nevezte, hogy az egyes tagállamok úgy döntöttek, elővigyázatosan és fokozatosan indítják újra a gazdaságukat és a napi életet. "Lelassítjuk a vírus terjedését, megóvjuk a legsérülékenyebbeket, életeket mentünk meg, és így minden egyes nappal közelebb jutunk Amerika teljes újraindításához" - jelentette ki az alelnök.

Pence arról beszélt, hogy ígéretes a haladás a járvány visszaszorításában.

Mint mondta, New York állam, New Jersey, Connecticut, Detroit és New Orleans már túljutott a járvány csúcspontján, és szerinte a nyár végére Amerika az egész járványt maga mögött tudhatja. Hozzátette azt is, hogy eddig 16 állam jelezte, hogy a napokban korlátozásokkal ugyan, de újraindítja az életet.

William Bryan, a belbiztonsági minisztérium tudományos és technológiai ügyekért felelős államtitkára a sajtókonferencián elmondta: a napsütés és a nyári meleg beköszöntével a koronavírus gyorsabban eltűnhet.

Megállapítottuk, hogy a melegben és a párás időben a vírus nehezebben terjed - mondta az államtitkár. Kifejtette, hogy az eddigi vizsgálatok szerint a vírus csupán 90 másodpercig marad életben, ha közvetlen napfény éri, és 90 percig fertőzőképes, ha napfénymentes környezetben van.

Már Németországban is kiadták az engedélyt a SARS-CoV-2 vírus elleni első németországi fejlesztésű oltóanyag emberi tesztelésére. A mainzi központú BioNTech és a Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat közös klinikai vizsgálatában nagyjából 200 emberen, 18 és 55 év közötti egészséges önkénteseken tesztelik az oltást. Az anyag hatékonysága és biztonsága mellett azt is vizsgálják, hogy mekkora adag szükséges belőle.