Ismét kellemetlen helyzetbe került Macron elnök. Mint ismert, az egyik legrosszabbul felkészült európai ország éppen Franciaország volt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Közel 30 ezer halott, elkésett intézkedések, összeomlott francia egészségügy. Macron elnök utolsó tévébeszédében el is ismerte, hogy hibáztak, késlekedtek. De ezt ellensúlyozandó kórházlátogatásai is botránnyal végződnek. Párizs elővárosában kifejezetten megalázták az ápolók, orvosok, utána az Elnöki Hivatal meghamisította a felvételt, erről az Origo is részletesen beszámolt. Most egy párizsi belvárosi kórházban zavarba ejtő vitába keveredett két nővérrel, akik azt mondták: kétségbeesettek, és már nem hisznek neki. Macron előbb letagadta az ígéretét, majd védekezni, végül ismét ígérgetni kezdett. Túlzás nélkül a francia elnök kifejezetten megalázó helyzetbe hozta magát. Minderről a V4NA nemzetközi hírügynökség számolt be.