Nem javul a bűnügyi helyzet, továbbra is egyre több támadás történik Franciaországban: kiskorú migránsok időseket fosztanak ki, tinédzserek kíméletlenül összeverik egyik társukat, városvezetők autóját és otthonát Molotov-koktéllal dobálták meg, egy fiatal halálos balesetét követően pedig újra a rendőrökre támadtak – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség különböző francia forrásokra hivatkozva.

Franciaországban továbbra is rendkívül sok erőszakos bűncselekmény történik. Párizs XIII. kerületében öt fiatal rátámadt egy idős házaspárra, akik épp a házuk udvarára mentek be. Az asszony kezéből kirángatták a táskáját, a nyakláncát pedig egész egyszerűen letépték. Egy fiatal lány is volt az idősekkel, de hárman sem bírtak a túlerőben lévő támadókkal, akik gyorsan kereket oldottak a zsákmánnyal. A ház biztonsági kamerája mindent rögzített, így a rendőrök az elkövetők közül kettőt hamar el is kaptak.

Egyiküknek sincsenek iratai, mindketten 16 évesnek mondják magukat, egyikük állítása szerint líbiai, a másik pedig algériai származású. Iratok hiányában csontvizsgálattal fogják megállapítani a tényleges életkorukat, hogy kiderüljön, valóban kiskorúak-e az elkövetők. A többieket még keresik a hatóságok.

Deux jeunes de 16 ans, l’un déclarant être né en Libye, l’autre en Algérie sont toujours en gav. Identifiés sur la vidéo comme auteurs principaux, ils se présentent comme mineurs étrangers isolés. Ils font l’objet d’un test osseux pour déterminer leur âge. @LePoint#Bigard2022https://t.co/tDG6bupEZb — aziz zemouri (@azizzemouri1) May 27, 2020

Ugyanakkor nem ez volt az egyetlen tinédzserek által elkövetett erőszakos cselekedet. Az alábbi, megdöbbentő videón az látható, amint hárman agyba-főbe vernek egy velük egyidős fiút, kegyetlenül rugdossák a földön fekvő társukat. A felvétel az ország déli részén lévő Manosque nevű városban készült. Egy negyedik fiú megpróbálja őket visszafogni, de az egyik fiú búcsúzóul még teljes erővel ráugrik áldozatára. A felvételből nem derül ki, hogy mik voltak a verés előzményei, de mindenképp megdöbbentőek a különösen kegyetlen verésről készült képsorok.

Az utóbbi időben megszaporodtak a Molotov-koktélos támadások is. Strasbourgban például tűzoltókra támadtak a hírhedt Neuhof nevű városrészben. A forgatókönyv a szokásos módon zajlott, szemeteseket gyújtottak fel, majd a kiérkező tűzoltókra támadtak. A helyszínre gyorsan kiértek a rendőrök is, akik véget vetettek az összecsapásnak és letartóztattak 19 személyt, akik között kiskorúak is voltak. Személyi sérülés nem történt, de a tűzoltók egyik járművében jelentős anyagi kár keletkezett – írja az actu17.fr.

Máshol is voltak Molotov-koktélos támadások, Creil település polgármesterének, Jean-Claude Villemain-nek az autóját a háza előtt gyújtották fel, a jármű teljesen kiégett. A támadás oka egyelőre ismeretlen.

A szomszédos település, az Oise megyében lévő Nogent-sur-Oise biztonságért felelős polgármester-helyettese, Claude Robert házára szintén Molotov-koktélt dobtak. Az ő "bűne" az volt, hogy előző nap lefoglalt két olyan motort, amiket illegális rodeón használtak fiatalok. A társaságból négy személyt őrizetbe is vettek, mivel a száguldozáson túl még pirotechnikai eszközök is voltak náluk - erről a Le Parisien számolt be.

Nagyon sok mostanában Franciaországban a száguldozó motoros és egyre több a baleset, az utóbbi időben több fiatal is az életével fizetett a felelőtlen gyorshajtásért. A legutóbbi tragikus baleset Val-d'Osie megye egyik településén, Montigny-lès-Cormeilles-ben történt, egy bukósisak nélkül motorozó 18 éves fiatalt halálra gázolt egy vonat. Az eset után egy csaknem harminc fős társaság (az áldozat rokonai és ismerősei) érkezett a helyszínre, akik rögtön a rendőrséget tették felelőssé, szerintük ugyanis előlük menekül a fiatal, amikor a vonat elé rohant. Szemtanúk szerint azonban nem voltak rendőrök a baleset helyszínének közelében, ezt megerősítette az Unité SGP-Police szakszervezet titkára, Franck Lebas is.

Ennek ellenére a többségében migráns hátterű fiatalok a rendőröket okolják a fiú haláláért, és újabb zavargások voltak, tűzijátékkal támadtak a rendőrökre, hogy megtorolják a fiatal halálát.

Lu sur #Twitter ; la #Police aurait coursé le petit Kemil en moto , de #Montigny 95 .

Pour fuir , il a emprunté un passage à niveau , et il s’est fait percuté par un train à pleine vitesse .... ? ☹️ pic.twitter.com/0kY9tqNVDw — Covid19 Belles Photos Gilets Jaune (@Covid19_photos) May 27, 2020

Tönkretettek hét térfigyelő kamerát, tizenkét szemetes konténert, valamint a rendőrséget és a városházát is pirotechnikai eszközökkel lőtték.

A rendőrök nyolc, 16 és 32 év közötti fiatalt tartóztatott le.