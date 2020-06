Elege lett abból a buffalói rendőrség különleges egysége tagjainak, hogy főnökeik a zavargók oldalára állnak, ha pedig követik a parancsokat, kirúgják őket. Most is ez történt: arra kaptak feladatot, hogy juttassák érvényre a kijárási tilalmat a város egyik terén, amikor egy aktivista provokálni kezdte őket. Egyikük kicsit meglökte, a férfi néhány színpadias hátráló lépés után egyensúlyát vesztve hanyatt esett és beverte a fejét. A két rendőrt azóta fizetés nélkül felfüggesztették, társaik - 57 rendőr - pedig szolidaritásból kiléptek a bevetési egységből - írja a FOX News. Vagyis: Buffalóban most nincs speciális egység, miközben rombol és rombol a radikális baloldal szerte Amerikában.