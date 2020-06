Megrongáltak egy templomot és egy szobrot a baloldal által felhergelt tüntetők Washington D.C.-ben, az amerikai fővárosban. A Lafayette parknál olyan törvények felett álló zónát próbálnak kialakítani, amilyen Seattle-ben is van. Seattle-ben a zónába a rendőrök be sem mernek menni. Rendszeres az erőszak a területen, már két lövöldözés is volt, egy 19 éves fiatal meghalt, a hatóságok viszont nem tesznek semmit, mert az erőszakos tüntetők őket is megtámadják.

Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetben jelentette be, hogy több embert letartóztattak az amerikai fővárosban, mert megpróbálták megrongálni Andrew Jackson korábbi elnök szobrát, és a Szent János katedrálisba is be akartak törni. Trump vandáloknak nevezte a baloldal által felhergelt, erőszakos tüntetőket, továbbá emlékeztette őket, hogy akár 10 év börtönre is ítélhetik őket.

David L. Bernhardt Washington D.C.-ben, a Lafayette parkban személyesen is megnézte a pusztítást.

Nem hódolunk be az anarchisták előtt. A törvény és a rend marad az úr, és igazságot fogunk szolgáltatni!

- mondta a Foxnews beszámolója szerint.

Andrew Jackson szobrát összefirkálták az erőszakos tüntetők, kötelet kötöttek rá, majd megpróbálták ledönteni, de a rendőrök ezt végül megakadályozták.

A talapzat és a szobor körüli ágyúk viszont megsérültek.

Helyszíni beszámolók szerint a felhergelt tüntetők sátortábort próbálnak kialakítani a Lafayette parknál, ahogy azt Seattle-ben is tették. A Szent János templom falára már ki is írták graffitivel, hogy

Fekete autonóm zóna.

A rendőrök viszont próbálják körbezárni a sátrakat, hogy a tüntetők ne tudják bővíteni a zónát.

The scene along a block’s worth of H Street where protesters are literally pitching tents and not leaving this area near Lafayette Park #dcprotest#dcprotestspic.twitter.com/TBAwUnbywl — Ken Duffy (@KenDuffyNews) June 23, 2020

A rendőrök és a tüntetők közötti dulakodásban a helyszíni beszámolók szerint többen megsérültek. A tüntetők mindenféle tárgyakat dobtak a rendőrök felé.

Közben Seattle-ben, ahol már hetek óta tulajdonképpen egy törvények felett álló övezetet alakítottak ki a felhergelt tüntetők, ahova a rendőrök be sem mernek venni, lassan készek újra átadni a hatóságoknak az anarchisták a lefoglalt területeket. Legalábbis erről tárgyalnak.

Ehhez az kellett, hogy egy ember meghaljon.

Két lövöldözés volt ugyanis a zónában, az egyikben egy 19 éves fiatal meghalt. De előfordult rablás és a nemi erőszak is a területen belül.

A környéken élők és dolgozók rettegnek, az üzletek is bezártak, tulajdonosaik munkanélküliek lettek. Korábban többen is arról beszéltek, attól tartanak, hogy az anarchisták önkényes területfoglalása az Egyesült Államok több városára is átterjedhet. Ennek bizonyítéka most a Washington D.C.-ben történt eset.