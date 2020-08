Elérte Európát a koronavírus-járvány újabb hulláma, egyre több ország ismét szigorú szabályokat vezet be. A hivatalos járványügyi adatok azt mutatják, hogy a vírus leginkább a turisták által nagyon kedvelt helyeken, sok esetben a tengerpartokon terjed. A 7 és fél milliós Katalóniában (Barcelonán és környékén) az elmúlt héten többször naponta ezer új esetet jelentettek. A Riviéra egyik legnépszerűbb központjában, Nizzában már az utcán is maszkot kell viselni, de romlik a helyzet az olaszországi Velencében és környékén, valamint Bulgáriában is. Egyre nagyobb a koronavírus behurcolásának veszélye.