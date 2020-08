Tömegverekedés tört ki egy belga strandon, több rendőr megsérült - videó

Napok óta tart a kánikula Belgiumban, emiatt a hétvégén rengetegen voltak a belga strandokon. A nagy tömegben verekedés tört ki, rendőrök is megsérültek, emiatt a belga tengerpart három népszerű városa, Oostende, Knokke és Blankenberge vezetése úgy döntött, hogy vasárnaptól nem engedi területére lépni az egy napra érkező fürdőzőket.

Blankenbergében szombat délután tömegverekedés tört ki a strandolók között, az ok egyelőre még tisztázatlan - írja a V4NA. A beszámolók szerint éppen dagály volt, így kevesebb lett a hely a strandon, az embereknek helyet kellett váltaniuk, és néhányaknak el is kellett menni. Egy társaság azonban nem akarta ezt megtenni, ráadásul hangosak is voltak, és agresszívé váltak.

Riots and chaos in the Belgian City #Blankenberge earlier today... pic.twitter.com/8Cmrf8Kkcp — BasedPoland (@BasedPoland) August 8, 2020

Ahogy az a videón is látható, pillanatok alatt kitört a strandon a tömegverekedés, az emberek különböző tárgyakat dobáltak egymásra és a kiérkező rendőrökre is. Az eset során körülbelül 12 embert tartóztattak le, négy rendőr pedig megsérült.

A történtek után Blankenberge polgármestere, Daphné Dumery bejelentette, hogy vasárnaptól kezdődően nem érkezhetnek egy napra turisták a városba. Ezenfelül a rendőrség ellenőrizni fogja a beérkező vonatokat is, amiket korlátozni is fognak. Akinek nincs alapos indoka a városba való érkezéshez, ám mégis odamegy, arra pénzbüntetés vár.

Knokke önkormányzatának közleménye szerint, aki a településekre kíván utazni, igazolnia kell, hogy jogosult a belépésre. Arra hivatkoztak, hogy "kényszerűségből hozták meg a drasztikus intézkedéseket", a közbiztonság szavatolása érdekében.

Oostende önkormányzata vasárnap arra szólította fel az SNCB belga vasúti társaságot, hogy ne indítson további vonatokat a városba, ugyanis délelőtt 11 órától nem fogad és nem indít szerelvényeket, vasútállomását pedig az esti órákig bezárta.

‘Jongeren’ maken het te bont aan onze Vlaamse kust. De regering moet de N-VA resolutie ‘zwarte lijst voor amokmakers’ uitbreiden. Oostende en Blankenberge werken toch al met een registratiesysteem.

Mijn voorstel was en is: zware straffen én een plaatsverbod. Kordate aanpak nu! pic.twitter.com/s3wf3pjife — Koen Metsu (@MetsuKoen) August 8, 2020

A három város vezetése arra kérte az illetékes hatóságokat, hogy gyorsított eljárások keretében, szigorú büntetéseket szabjanak ki a szabályoknak nem engedelmeskedő turistákkal szemben. Sajtóbeszámolók szerint a kocsisorok hatalmas dugókat eredményeznek, a rendőrségnek már több összetűzés alkalmával kellett beavatkoznia.

Belgiumban több napja tart a kánikula, augusztus 8-án szombaton például 35,9 fokot mértek. Ezért az emberek a strandra akarnak menni, mindenkitől azt kérik azonban, hogy keresse fel a kevésbé népszerű strandokat, ahol nincsenek tömegek.

Franciaországban, Étampes-ban - Párizs egyik elővárosában -, ahol szintén napok óta tartott a hőség, néhány nappal ezelőtt hasonló tömegverekedés történt. Több mint száz, illegális bevándorló a strandoló emberek szeme láttára verte kegyetlenül egymást, a rendőrség több mint egy óra elteltével tudta szétválasztani a verekedőket, könnygáz segítségével. Több fiatalt letartóztattak.

A koronavírus-járvány helyzete is romlik Belgiumban

A belga nemzeti közegészségügyi intézet vasárnap közzétett jelentése szerint az elmúlt egy hét átlagát tekintve naponta 564,4 ember esetében bizonyult pozitívnak a koronavírusteszt Belgiumban, ami enyhe, 19 százalékos növekedést jelent az azt megelőző hét adataihoz képest. Amíg százezer főre két hete átlagosan 44,3 fertőzött jutott az országban, addig a hét elején ez a mutató 51,2-re, vasárnapra 63,3-ra emelkedett.

Belgiumban a járvány márciusi megjelenése óta megerősített esetek száma 73 401, ez a mutató 617-tel magasabb, mint szombaton.

A hét folyamán átlagosan naponta 23,3 embert vittek kórházba, 7 százalékkal kevesebbet, mint az előző héten. Szombaton 30 koronavírussal fertőzött beteget helyeztek el kórházakban, de 38-an távozhattak gyógyultan. A legfrissebb adatok szerint 281 fertőzöttet ápolnak kórházakban, öttel kevesebbet, mint az előző nap, és több mint tízzel kevesebbet, mint a hét elején. Közülük 69-en részesülnek intenzív ellátásban, 36 ember esetében kell lélegeztetőgépet használni. A járványhoz köthető halálesetek napi átlagos száma 3,4-re emelkedett a hét végére. A fertőzésnek Belgiumban 9870 halálos áldozata van, 11-gyel több, mint a hét elején.

Steven Van Gucht, a kormányzati válságközpont szóvivője vasárnap közölte, hogy a fertőzöttek többsége a járvány szempontjából nagyobb kockázatú, vörös besorolású országokból visszatérő nyaralók közül kerül ki. A vírustesztet elvégző 1200 hazatérő turista közül az elmúlt napokban 22-en bizonyultak fertőzöttnek.

Az új esetek többségét továbbra is az észak-belgiumi Antwerpenben és környékén regisztrálták, azonban egyre több fertőzöttről adnak hírt a brüsszeli régióból is.

A belga főváros 19 kerületéből ötben a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma elérte vagy meghaladta az 50-et, ezért ezekben a negyedekben az arcmaszk viselésére vonatkozó általános kötelezettség életbe lépett. Vasárnaptól Saint-Gilles, Anderlecht, Schaerbeek, Saint-Josse és Berchem-Saint-Agathe lakosai, valamint az oda látogatók nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, illetve minden zárt térben, hanem az utcán is kötelesek maszkot hordani. A növekvő esetszám miatt a belga főváros Ganshoren és Molenbeek nevű negyedei hamarosan szintén elérhetik a kritikus esetszámot.