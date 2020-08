Nem szűnnek a gyilkosságok és fosztogatások az Egyesült Államokban

Napvilágra került a teljes felvétel George Floyd haláláról, de a baloldali sajtó nem foglalkozik vele, mert kiderült, hogy egész máshogy történt minden, mint eddig állították, időseket zaklatnak az anarchisták Portlandben, tömegesen fosztogat a Black Lives Matter Chicagóban, és úgy tűnik, vannak rasszista csillagászati jelenségek. Az Amerikát megrázó erőszak és abszurditás nem veszít a lendületéből. Pillanatképek a diliházból, részletek az Alapjogokért Központ gyűjtéséből.

Napvilágra került a teljes felvétel George Floyd haláláról, Minneapolis, Minnesota, USA, 2020. augusztus 3.

A Daily Mail című brit bulvárlap birtokába jutott két olyan videófelvétel, melyet a George Floydot letartóztatni akaró rendőrök testkamerái rögzítettek. Annak ellenére, hogy a teljes amerikai baloldal és részben a jobboldal is mindezidáig meg volt győződve arról, hogy Floyd faji indíttatásból elkövetett gyilkosság áldozata lett, a felvételeken semmi nyoma annak, hogy a rendőröket bármilyen rasszista indulat vezérelte volna. Az viszont tisztán látszik, hogy George Floyd mentálisan zavart, beszámíthatatlan állapotban volt, ellenállt a letartóztatásnak, mint ahogy az is, hogy a rendőrök mentőt hívtak George Floydhoz, amint kiderült, hogy képtelenek rávenni, hogy üljön be a rendőrautóba, és Derek Chauvin megkezdte annak a fojtófogásnak az alkalmazását, ami Floyd halálához vezetett. Mindez azonban nem illik a "haladó sajtó" által kialakítani kívánt képbe, így alig, vagy egyáltalán nem foglalkoznak vele. Az esetben részt vevő rendőrök továbbra is letartóztatásban vannak, Derek Chauvint gyilkossággal vádolják.

Idősekre támadtak az anarchisták Portlandben, Oregon, USA, 2020. augusztus 6.

Bár a szövetségi rendfenntartók, engedve a város demokrata párti vezetésének, kivonultak Portlandből, tovább folytatódnak az erőszakos, vandál megmozdulások. A tüntetések epicentruma elmozdult, a szövetségi bíróság helyett az Antifa és a Black Lives Matter szélsőségesei a város egyik rendőrkapitányságát támadták. Az erőszak ismét elfajult, a tömeg gyújtogatott, veszélyes tárgyakkal, kövekkel és üvegekkel dobálták meg a városi rendőröket, akik füstgránátot bevetve igyekeztek megtisztítani Portland utcáit. A randalírozó tömeg több idős embert is megfenyegetett, sőt fizikailag is bántalmazott, amikor ők a város épületeit próbálták megóvni a pusztítástól. A helyzet odáig fajult, hogy már a város baloldali, demokrata polgármestere, Tom Wheeler is lázongásokról beszélt a városi rendőrfőnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján.

A NASA megváltoztatja a "rasszista" csillagászati elnevezéseket, USA, 2020. augusztus 8.

Kiderült, hogy több, az amerikai űrügynökség által használt elnevezés nem felel meg a kor antirasszista követelményeinek. Az ügynökség bejelentése szerint aktívan dolgoznak azon, hogy „a rendszerszintű diszkriminációt, kirekesztést és egyenlőtlenséget a tudomány minden területén megszüntessék. E folyamat közben kiderült, hogy több nemhivatalos, de általánosan használt elnevezés nem pusztán érzéketlen, de egyenesen káros".

Így például az Eszkimó-köd elnevezés súlyosan sérti az eszkimókat, akiknek a politikailag korrekt megnevezése az „inuit". Emiatt ezután a ködre kizárólag a hivatalos megnevezését használva, azaz a „NGC 2392"-ként fog hivatkozni a NASA. Az egyelőre még nem sértőnek kikiáltott megnevezések, mint például a Lófej-köd még maradhatnak. Nem teljesen világos mi lesz a fekete lyukakkal és a fehér törpékkel.

Lövöldözés volt a fővárosi utcabálon, Washington DC, USA 2020. augusztus 9.

Lövöldözés tört ki egy nyílt téri rendezvényen Washington DC délkeleti részén. Több száz résztvevő is megjelenhetett egy nagyszabású utcai barbecue partin, amikor valamilyen nézeteltérés nyomán lövöldözés tört ki. Egy ponton minimum három fegyveres tüzelt. Huszonegy ember megsebesült, egy 17 éves fiatal meghalt, egy rendőrt pedig életveszélyes sérülésekkel kórházba kellett szállítani. A város baloldali polgármestere elmondta, hogy a COVID járvány idején nem megengedhetőek a több száz fős, alkohol- és marihuánafogyasztással egybekötött partik, így bármennyire is fáj neki, a jövőben a rendőrségnek a hasonló eseményeket fel kell oszlatnia.

Tömeges fosztogatás Chicagóban, Illinois, USA, 2020. augusztus 10.

Több ezer Black Lives Matter-tüntető fosztogatott Chicago belvárosában és üzleti negyedében. Olyan luxusüzleteket raboltak ki, mint a helyi Tesla márkabolt. A fékevesztett bűnözőket a rendőrség nem tudta kordában tartani, így a belvárosba vezető összes utat lezárták, és a város folyóján átívelő hidakat egy kivételével felvonták. Lori Lightfoot demokrata párti, szélsőbaloldali érzelmű polgármester is elismerte, hogy védhetetlen bűncselekmények zajlottak a belvárosban, és a tüntetőket fosztogatóknak nevezete. A BLM chicagói szervezete azonban annyit közölt, hogy semmilyen fosztogatás nem történt, az aktivisták pusztán megszerezték a feketék intézményes elnyomása miatt nekik joggal járó jóvátételt. Az üzletek pedig biztosítva voltak.

Seattle megvonja a rendőrség finanszírozásának egy részét, Washington állam, USA, 2020. augusztus 10.

A városi tanács annak ellenére döntött a rendőrség költségvetése és a rendőri fizetések kurtítása mellett, hogy a városban folyamatosak a zavargások. Bár a forráselvonás jelentősen elmarad a BLM által követelt 50%-tól, így is közel száz fővel fog csökkenni az állomány és a rendőrök jelentős része kevesebb fizetést fog kapni. A döntés elleni tiltakozásul lemondott Seattle első feketebőrű női rendőrfőnöke, Carmen Best.

Eléggé fekete Joe Biden alelnökjelöltje? USA, 2020. augusztus 12.

Alighogy Joe Biden bejelentette, hogy Kamala Harris lesz a demokraták alelnökjelöltje a novemberi elnökválasztásokon, többekben felmerült, hogy kellő mértékben fekete-e Harris, akinek édesapja jamaicai volt és édesanyja indiai. A politikusnő korábban nevezte magát feketének, ázsiai-amerikainak, afroamerikainak, de még délázsiai-amerikainak is.

Nem kisebb médiaszemélyiség, mint Don Lemon, a CNN fekete sztárműsorvezetője tette fel azt a kérdést, hogy vajon afroamerikainak számít-e Kamala Harris? A riporter még 2019-ben tanácsolta Harrisnek, hogy hívja magát bátran feketének, de ismerje el, hogy nem afroamerikai.