Agyonlőtt egy ötéves kisfiút egy fekete férfi, a baloldali sajtónak ez nem hír

Alig egy hete egy afroamerikai férfi egész egyszerűen fejbelőtt egy ötéves fehér kisfiút, azonban a baloldali mainstream média minden elkövet, hogy eltitkolja a gyilkos bőrszínét, mert az nem illene bele a visszaeső, elítélt bűnöző, afroamerikai drogdríler George Floyd halála miatti, fehéreket hibáztató és hónapok óta tartó faji alapú narratívájukba.

Napok óta lázban tartja az amerikai közvéleményt egy ötéves kisfiú esete, akit múlt vasárnap biciklizés közben lőttek fejbe - írja a Magyar Nemzet. Az észak-karolinai Wilson városában élő Cannon Hinnanttal a család szomszédja, Darius Sessoms végzett eddig ismeretlen okokból. A kisfiú édesapjával, Austin Hinnanttal szívszorító riportot közölt az egyik helyi hírtelevízió. Az apa beszámolója szerint éppen otthon volt, amikor a lövés eldördült, kifutott az utcára, hogy karjába emelje a sérült gyereket, miközben torka szakadtából kiabált segítségért.

Valaki segítsen megmenteni a fiamat – kiáltottam,

s amikor felnéztem, a szomszédunkat, Darius Sessomst láttam, ahogy fegyverrel a kezében, ingerülten őrjöngve áll az udvarában. Néztem őt, miközben magamhoz öleltem a fiamat, s éreztem, hogy elönt a düh, de képtelen voltam otthagyni a fiamat. Csak Cannonnal akartam lenni

– fogalmazott a megtört férfi. A kisfiút azonnal egy közeli kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrséget Hinnant menyasszonya riasztotta, és bár Sessoms elmenekült a helyszínről, a wilsoni rendőrség egy közeli utcában megtalálta a gyilkos fegyvert, nem sokkal később pedig a húszas évei közepén járó elkövetőt is előállították. A sokkoló eset egyébként az egész Egyesült Államokban óriási indulatokat kavart, és a fősodratú médiában is számos riport készült az eseményekről,

ugyanakkor – a Fox News kivétel – arról az összes vezető sajtóorgánum elfelejtett beszámolni, hogy az elkövető afroamerikai.

Az amerikai konzervatívok körében ez érhető módon óriási felháborodást váltott ki, ezért a közösségi hálózatokon – elsősorban a Twitteren – kampányt is indítottak, hogy rávilágítsanak:

a mainstream média szándékosan figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az ötéves kisfiút egy afroamerikai lőtte halálra, méghozzá azért, hogy az egész országot sokkoló esetet az emberek még véletlenül se kapcsolják össze a George Floyd meggyilkolása óta megállíthatatlanul dübörgő faji narratívával.

A Twitteren egy magát keresztényként meghatározó – afroamerikai – férfi a következőképp kommentálta az amerikai média hallgatását:

őszintén szólva nem akarok egy olyan univerzumban élni, ahol egy bedrogozott 46 éves bűnöző halála nagyobb figyelmet érdemel, mint valaki, aki fegyvert tart egy ötéves fejéhez, és meghúzza a ravaszt.

A baloldali média egyébként azzal az indokkal utasítja el a konzervatív vádakat, hogy a kisfiú gyilkosát röviddel az eset után már le is tartóztatták, az ügy ezért már nem igényel további kommentárt. A Twitteren ugyanakkor sokan felhívják a balliberális médiumok és az azok védelmére sietők figyelmét: a George Floyd nyakán térdepelő rendőrt is azonnal letartóztatták, mégis, még hónapokkal az eset után is a rendőri túlkapásra hivatkozva rombolnak az utcákon, a feketéknek egyenlő jogokat követelve.