A baloldali spanyol kormány sorozatos, felelőtlen döntései oda vezettek, hogy mára világviszonylatban Spanyolországban az egyik legrosszabb a járványhelyzet. Nem csoda, hogy drasztikus intézkedéseket kellett ismét bevezetni. Pénteken jelentették be, hogy szükségállapotot vezet be a spanyol kormány kilenc városban a madridi tartományban, köztük Madridban, a következő 15 napban. Erre azért van szükség, mert a madridi tartomány felsőbírósága (TSJM) csütörtöki határozatában nem hagyta jóvá a szabad mozgás korlátozásáról szóló, múlt héten kiadott rendeletet, amikor tíz város, köztük a spanyol főváros, került vesztegzár alá, vagyis csak olyan meghatározott indokkal lehet be-, illetve kijutni, mint például a munkavégzés, az oktatás, az orvosi ellátás. A magyar kormány döntéseivel éppen azt akarja elkerülni, hogy a spanyolhoz hasonló drasztikus intézkedéseket kelljen bevezetni. Ahogy az országos tisztifőorvos, Müller Cecília mondta: nálunk kevés szabály van, de azokat fontos betartani.

Nem túlzás azt állítani, hogy Spanyolországban tombol a járvány: az új fertőzéses esetek számát tekintve jelenleg Ukrajna, Franciaország, Oroszország és Nagy-Britannia mellett Európában az öt legsúlyosabb helyzetű ország között van. A Johns Hopkins Egyetem járványtérképének péntek délutáni adatai szerint 890 ezer regisztrált fertőzöttel és majdnem 33 ezer halottal mindkét listán a 8. helyen állnak a világban (az EU-ban az esetek számát tekintve elsők, a halottak számát tekintve másodikak).

A spanyol példa figyelmeztető mindenki számára, hiszen a baloldali kormányt a sorozatos hibák és következményei szigorú intézkedések bevezetésére kényszerítették.

Mik az okai a járvány tombolásának Spanyolországban?

A tizenkét éve folyamatosan gazdasági válságban lévő Spanyolország nem az első volt Európában, amelyet megtámadott a vírus. Olaszországban február 21-én robbant ki a járvány, a spanyoloknak több hetük volt a felkészülésre és az óvintézkedésekre. Pedro Sánchez kormánya azonban nem tett semmit, sőt, megpróbálta eltitkolni a nehéz helyzetet.

Spanyolországban az első megbetegedést viszonylag korán, január 31-én regisztrálták, az első ember pedig február 13-án halt meg. Mindenképpen érdekes, hogy csak márciusban igazolták nála a fertőzést, magyarán hetekig nem ellenőrizték a kontaktszemélyeket.

Nemcsak a késlekedést lehet számon kérni Sánchezéken, hanem egy nehezen értelmezhető döntést is. Március 8-án, amikor már több mint 12 ezer igazolt fertőzött volt az országban, a kormány nemcsak hogy engedélyezte a nőnap alkalmából szervezett feminista vonulásokat és tömegrendezvényeket, hanem egyenesen a részvételre buzdított. Madrid, Barcelona és más települések utcáin tízezrek gyűltek össze, miközben az északolasz Lombardiában már vesztegzárat vezettek be. Érdekes, hogy Salvador Illa, a hivatalát január 13-a óta irányító egészségügyi miniszter március 8-i sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az addigi fertőzések egy része olaszországi utazásokhoz kapcsolódik. Tehát a spanyol kormány pontosan tudta, mekkora a veszély, mégsem vezettek be óvintézkedéseket. Sőt,

a radikális baloldali ideológiának való megfelelés érdekében még veszélybe is sodorták az embereket.

A madridi százezres felvonulást Pedro Sánchez felesége vezette, aki egyébként maga is megfertőződött a koronavírussal. Számos másik városban is több tízezres tömeg gyűlt össze, ezeken a demonstrációkon részt vett több kormánytag is, közülük például a radikális baloldali Podemos egyenlőségi minisztere, Irene Montero is megfertőződött. Hogy a baloldali spanyol kormány mennyire semmibe vette a vírusveszélyt, jól jelzi, hogy az általuk a védekezés irányítására kinevezett Fernando Simón epidemiológus január végén még azt mondta, hogy Spanyolországban mindössze néhány megbetegedésre számítanak, február végén pedig még azt állította, hogy a vírus nincs náluk jelen. Így nem is kezdték el felhalmozni az egészségügyi védőeszközöket (maszkokat, egyéb védőruházatot). A kabinet tétlensége miatt a kórházi dolgozók közül több tízezren kapták el a koronavírust.

A március 8-i rendezvények után a fertőzések napi terjedésében drámai emelkedés indult, két hét alatt az esetek száma megtízszereződött. A kormány március 14-én vezette be az első korlátozásokat, de ekkor már nem lehetett gátat szabni a koronavírusnak. Ráadásul a bejelentés és a hatályba lépés között eltelt 24 órában az emberek elkezdtek vidékre özönleni - magukkal hordva a vírust. Így az egész országban elszabadult a járvány. Érthetetlen, hogy a spanyol kormány miért várt olyan sokáig a korlátozásokkal.

A szigorítások március 14-i bejelentése után, amelynek során számos közintézményt, köztük iskolákat is bezártak, sokan egyből a strandok és a tengerpart felé vették az irányt, a hatóságok a gyenge szervezés miatt teljesen tehetetlenek voltak. Ezeket az intézkedéseket egészen június 21-ig hatályban kellett tartani, ezután lazítottak az intézkedéseken, és a határt is megnyitották. Egy hónappal később azonban ismét növekedni kezdett a fertőzések száma, amit a szakemberek elsősorban az elégtelen kontaktkutatásnak tudnak be.

Jól mutatja a spanyol intézkedések komolytalanságát, hogy a madridi Teatro Real Operában Verdi Álarcosbálját adták volna elő, de a járványhelyzet ellenére a nézőket nem különítették el eléggé egymástól, ők pedig tapsolással akadályozták meg az előadást.

A spanyolok felelőtlensége is közrejátszott Abban, hogy a mediterrán országban idáig fajult a helyzet, a kormány mellett a polgárok is felelősek. Az első hullám alatt rendszeresen szóltak arról a híradások, hogy tömegével szöknek ki az emberek a kormány által elrendelt karantén idején. Mint ismert, Spanyolországban március 14-gyel rendelték el a veszélyhelyzetet, ennek keretében szigorú lezárásokat vezettek be az országban, hogy kordában tartsák a koronavírus terjedését. Szintén a polgárok fegyelmezetlenségét mutatja, hogy a járvány megjelenése óta több alkalommal, jelentősebb tömegben tüntettek a korlátozó intézkedések ellen.

Mi lett a következménye mindennek?

Augusztus közepére a napi új esetek száma megint elérte a 3 ezret. A járvány felerősödéséhez a szakemberek szerint az is hozzájárult, hogy az országban dolgozó marokkói és más szubszaharai szezonális munkások is behurcolták a vírust. A spanyol kormány augusztus 17-én jutott csak el odáig, hogy Andalúziában, Kasztília-Leónban, Galíciában és Kantábriában éjféltől bezárja a szórakozóhelyeket. Minderre azután került sor, hogy előtte folyamatosak voltak a korlátozásokkal szembeni többezres megmozdulások.

A Sánchez-kormány közben olyan intézkedéseket is hozott, amikkel egyértelműen el akarta tolni magától a felelősséget.

Augusztus végén a miniszterelnök az autonóm területek vezetőire hárította a védekezés felelősségét, miután nem engedélyezte Spanyolország újbóli lezárását. A tartományok vezetői megdöbbenve fogadták a gyengekezű szocialista kormányfő intézkedését.

Mint ismert, a járvány gócpontja a tengerparti városok mellett az ország fővárosa, Madrid. A járványhelyzet súlyosbodása miatt Salvador Illa, spanyol egészségügyi miniszter pénteken bejelentette, hogy szükségállapotot vezet be a spanyol kormány kilenc városban a madridi tartományban, köztük Madridban, a következő 15 napban, hogy megfékezze a koronavírus-fertőzés terjedését.

Az intézkedésre azért van szükség, mert a madridi tartomány felsőbírósága (TSJM) csütörtöki határozatában nem hagyta jóvá a szabad mozgás korlátozásáról szóló, múlt héten kiadott rendeletet. A szükségállapot elrendelése jogalapot ad arra, hogy végre lehessen hajtani ezt az intézkedést - hangsúlyozta.

A múlt heti rendelet tartalmazta, hogy a vesztegzár alá helyezett tíz városba (akkor ennyiről szólt a döntés), köztük a spanyol fővárosba, csak olyan meghatározott indokkal lehet be-, illetve kijutni, mint például a munkavégzés, az oktatás, az orvosi ellátás, valamint korlátozták a boltok és éttermek nyitva tartását, és hogy mennyien lehetnek ott egyszerre.

Fegyelmezettséggel elkerülhetőek a szigorítások

Spanyolország tehát meglehetősen riasztó példa, azonban bárki könnyen hasonló helyzetben találhatja magát. Magyarország a napi új fertőzések számát és a halálos áldozatokat tekintve is sokkal jobban áll, Európa jobban védekező tagállamai közé tartozik. Ezt a helyzetet akarja

megőrizni a kormány, a spanyolokhoz - és más országokhoz - képest kevés intézkedéssel is sikerülhet alacsony szinten tartani a járványt, és a szabályok betartásával elkerülni azt, hogy le kelljen állítani az életet, mint Spanyolországban sok helyen.

Erre hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter is a múlt heti Kormányinfón. A tárcavezető azt kérte mindenkitől, hogy továbbra is tartsa be az eddig meghozott szabályokat, külön kiemelve a maszkhasználatot. Csak a kormányzati előírások követésével kerülhetőek el a szigorítások, mondta.