Donald Trump megnyerte Floridát és Ohiót is, és egyre nagyobb előnnyel vezet Pennsylvaniában, ahol viszont valószínűleg ma este nem lesz eredmény. Trump vezet Michiganben is, de a levélszavazatok ott is hátráltathatják a szavazatszámlálást. A "kötelező" republikánus államok közül egyelőre csak Arizonában áll vesztésre az elnök, miközben több kulcsfontosságú államban is vezet Biden előtt. Cikkünk frissül!