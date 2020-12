Ahogy az Origo is beszámolt róla, szombaton ismét erőszakos tüntetések voltak Párizsban. Hivatalosan az anyagi kiszolgáltatottság és a szerintük a szabadságjogokat korlátozó, új rendőrségi törvény ellen tüntettek, de az Antifa aktivistái gyújtogattak, rendőröket vertek, üzleteket törtek össze és még egy bankot is kifosztottak. Ezt már megszokták a francia emberek, legfeljebb az furcsa, hogy mindez a koronavírus-járvány idején történt - az viszont újdonság, hogy a komoly médiumok is egy, úgy tűnik, felgyújtott rendőr képét mutatják. Mivel Molotov-koktélokkal, házi rakétákkal a radikális baloldali tüntetők támadtak, azonnal elindult a gyújtogatás mentegetése, bagatellizálása. A francia belügyminiszter - kétségtelenül teljes joggal - a gyújtogatás mentegetését, úgymond mismásolását legalább olyan gyalázatosnak tartja, mint a megtörtént eseményeket.