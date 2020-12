A washingtoni szövetségi Egészségügyi Minisztérium alá rendelt Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) nevű, atlantai székhelyű nemzeti közegészségügyi szervezet a koronavírus-vakcina beadása kapcsán azt tanácsolta szombaton valamennyi államnak, hogy a faji, etnikai kisebbségeket és a sérülékeny csoportokat kezeljék prioritásként – írja a Daily Mail.

A világ összes országában a sérülékeny csoportok, mint amilyenek az idősek, a krónikus betegek és az őket ellátó egészségügyi dolgozók elsőbbséget élveznek a vakcina beadása során, de az etnikai, faji kritériumok ebben a tekintetben újdonságnak számítanak.

A CDC ezt a javaslatát azzal indokolta, hogy a statisztikai adatok alapján a koronavírus miatti megbetegedések szövődményeibe majdnem háromszor nagyobb eséllyel halnak bele a feketék és a latinók, mint a fehérek, illetve államoktól eltérően kétszer vagy négyszer nagyobb rá az esélyük, hogy kórházba kerüljenek. Sok helyen pedig az indián őslakosok koronavírussal összefüggő halálozási rátája is meghaladja a fehérek halálozási arányát.

Robert Redfield virológus, a CDC igazgatója szerint az etnikai, faji kérdés több okból is állhat összefüggésben az egészségügyi helyzettel, hiszen a feketék, a latinók és az indiánok átlagban véve szegényebbek a fehéreknél. Ugyanakkor a faji, etnikai kisebbségeknél kiemelten jellemző, hogy a különböző generációk közös háztartásban élnek, ez pedig rizikófaktor lehet a járvány miatt.

Számos demokrata vezetésű állam félreértelmezte Robert Redfield szavait, és elhatározták, hogy az oltásnál a kisebbségek, főleg a feketék és a latinók elsőbbséget fognak élvezni, tehát először ők kapnak védőoltást, míg a sérülékeny csoportok (idősek, krónikus betegek, egészségügyi dolgozók) csak utánuk következhetnek.

Összesen 25 állam fog valamilyen mértékben kedvezni az oltásnál a faji, etnikai csoportoknak, ezek a következők: Kalifornia, Hawaii, Idaho, Indiana, Illinois, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Jersey, Új-Mexikó, New York, Észak-Karolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Utah, Washington és Wyoming. A térképen kékkel jelöltük azokat az államokat, ahol kedveznek az említett kisebbségeknek, pirossal pedig, ahol nem.

Ebből 12 demokrata irányítású állam kiemelt figyelmet fog tanúsítani a kisebbségek iránt, azaz Kalifornia, Louisiana, Új-Mexikó, Észak-Karolina, Indiana, New Jersey, Kansas, Oregon, Michigan, Pennsylvania, Maine és természetesen New York.

Új-Mexikó

Az állam demokrata vezetése a vakcina beadásánál elsősorban az őslakosokra kíván koncentrálni, a különböző indián törzseknek Új-Mexikó Egészségügyi Minisztériuma már ki is dolgozott egy oltási tervet. Másodsorban az állam népes latino közössége fogja megkapni a vakcinát, utánuk jönnek a többiek. A feketékről azért nincs kiemelten szó, mert Új-Mexikóban minimális az arányuk, alig 2 százalékos.

New York

Az állam demokrata kormányzója, Andrew Cuomo arról beszélt, hogy a fekete és a pontosan meg nem határozott »barna« közösségek szegényebbek, és az általuk lakott körzetekben kevesebb az egészségügyi létesítmény, burkoltan utalva tehát arra, hogy kik is fognak prioritást élvezni a vakcina megkapásakor. A „barna" alatt valószínűleg latinókat értett a politikus.

Kalifornia

Magától értetődően Kalifornia demokrata vezetése is elkötelezte magát amellett, hogy a feketék és a barnák kapják meg elsőként az oltást. Ezt megerősítette Gavin Newsom demokrata kormányzó is, aki hozzáfűzte, hogy mivel a kisebbségeket érinti leginkább a járvány, ezért ők juthatnak először vakcinához.

A baloldali brit lap, a The Guardian megjegyezte, hogy Kalifornia lakosságának a 40 százaléka latino, a koronavírusos betegeknél ez az arány pedig 60 százalék. Az viszont nem világos, hogy az illegális bevándorlók bele vannak-e számolva, vagy sem.

Oregon

Az oregoni demokraták is elkötelezték magukat amellett, hogy először a feketéket, a latinókat és az őslakosokat oltsák be. Az állam közegészségügyi hivatalának a vezetője, Rachael Banks ezt a szokásos módon indokolta meg. Hozzátették még, hogy influenza ellen a latinók 17, a feketék pedig 6 százalékkal kisebb arányban vannak beoltva, mint a fehérek, és a koronavírus tekintetében ezt most szeretnék elkerülni.

Több sajtóforrás felhívta rá a figyelmet, hogy Bill Gates amerikai milliárdos felesége, Melinda Gates még júniusban a következőket nyilatkozta a Time-nak: őszintén remélem, hogy miután lesz vakcina, az egészségügyi dolgozók után először a feketék kapják meg, mert körükben aránytalanul sok a koronavírussal fertőzött. Hozzátette: a koronavírusos fekete férfiak körében jelentős a halálozási ráta.

Így vélekedik erről a témáról Joe Biden megválasztott elnök csapata is.

A szövetségi Egészségügyi Minisztérium leendő demokrata államtitkára, Marcella Nunez-Smith például azt mondta, hogy az oltások esetében is a faji igazságosság elvét kell követni.

A Kaiser Family Foundation legfrissebb felmérése alapján az amerikai feketék több mint egyharmada fél beadatni magának a koronavírus-vakcinát, a faji, etnikai csoportosulások között az oltásellenesek leginkább a feketék körében vannak felülreprezentálva.

Az Egyesült Államokban eddig összesen 18,2 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a halálos áldozatok száma pedig a 325 ezerhez közelít. A hivatalos számok tükrében Amerika negatív rekordernek mondható.