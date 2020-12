A világ minden országa szinte azonnal külön védekezni kezdett, miután kiderült, hogy a koronavírusnak egy mutációja jelent meg Nagy-Britanniában. Többek között Magyarország is megtiltotta, hogy az Egyesült Királyságból gépek szálljanak le itthon, ezzel is megakadályozva, hogy az új vírustörzset behurcolják. Várhatóan hamarosan uniós szintű döntés születik arról, hogyan szabályozzák a brit állampolgárok mozgását.

Hétfőtől megtiltották az Egyesült Királyságból érkező személyszállító repülőgépek leszállását Magyarországon, ez az üzleti magángépeket is érinti. Az áruforgalom zavartalanul folytatódik. Egyelőre nem lehet kizárni, hogy a Nagy-Britanniában felfedezett mutálódott vírustörzs bejusson Magyarországra, ezért állították le a repülős személyforgalmat az Egyesült Királysággal. Itthon nem fedezték fel a korábbi változatnál sokkal gyorsabban terjedő variánst

- mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján. Egy, az eddig ismert változattal megfertőződött beteg 2-3 másikat tud megfertőzni, ez az új viszont ennek mintegy kétszeresét produkálja. Elsősorban fiatalokat fertőz meg, de nem zajlik súlyosabban a betegség, viszont a fiatalok átadhatják a veszélyeztetett korosztálynak, ezt viszont érthető okokból szeretnék megelőzni Magyarországon.

Szakemberek szerint a mutáns vírusfajtával szemben is hatékony az oltóanyag

- közölte Müller Cecília.

Szigorúbb lezárások

Az új koronavírus-mutációt még szeptemberben fedezték fel, novemberre pedig a fertőzések negyedét ez a variáció okozta Londonban. Jelenleg az új vírustörzs a megbetegedések több mint feléért felel.

A tudósok is annyit tudnak eddig, hogy a mutáció

RENDKÍVÜL GYORSAN TERJED, FERTŐZŐBB, MINT AZ EDDIG ISMERT TÖRZS, viszont arra még nincs bizonyíték, hogy halálosabb is lenne. Úgy sejtik, hogy a már engedélyezett és fejlesztés alatt álló koronavírus elleni védőoltások a mutálódott vírus ellen is hatásosak lehetnek. A szigetország déli részén a korábbiakhoz képest is szigorúbb lezárásokról döntöttek.

A mutáció elsősorban Londonban és Délkelet-, illetve Kelet-Angliában terjed. Erre a világ több országában is az Egyesült Királyságból érkező utasszállító gépek kizárásával reagáltak. Már nem engedi leszállni repülőterein a brit gépeket Csehország, Kanada, Kolumbia, Horvátország, Dánia, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Portugália, Svédország, Törökország, Hollandia és Belgium, valamint Olaszország, Oroszország, Németország, Franciaország, Írország, Kanada, Románia, Bulgária, Kuvait, Hongkong, Szaúd-Arábia, Izrael, Marokkó és Salvador sem.

Időközben Lengyelország és India is jelezte, hogy nem engedi be a brit területről érkező repülőgépeket. Franciaország a korábbi zárás mellett azt ígérte, hogy belátható időn belül létrehoznak egy egészségügyi protokollt annak érdekében, hogy a brit állampolgárok szabadon mozoghassanak az EU területén. Minden bizonnyal erről még hétfőn döntés születhet.

Kifogyhatnak az egyes élelmiszerekből

Egyes szupermarketekben attól tartanak, hogy bizonyos élelmiszerekből kifogynak a kontinentális zárlat miatt. Az Egyesült Királyság második legnagyobb szupermarkete szerint a citrusfélék, a saláták, a karfiol és a brokkoli is hiányozhat egyes üzletekből, de igyekezett megnyugtatni a vásárlókat, hogy a legtöbb karácsonyi termék már az országban van, így azokat nem érintheti majd az, hogy kevesebb érkezik belőlük a csatornán túlról.

Neil Ferguson, a londoni Imperial College professzora arról beszélt, hogy a koronavírus új változatának kialakulása egyáltalán nem „véletlenszerű esemény". A BBC-nek nyilatkozva elmondta: Az elemzés, amelyet már az elmúlt héten végeztünk, azt mutatta, hogy nem véletlenszerű esemény az új törzs felbukkanása, és nagyon szoros összefüggés van aközött, hogy egyes területeken nagyon gyorsan nő az új esetek száma és a koronavírus új törzse között.

Ferguson megerősítette, hogy az új vírustörzs lényegesen gyorsabban fertőz, mint a korábbi.

Walesben is feltűnt az új típusú koronavírus

A koronavírus új változata nagy valószínűséggel jelentős szerepet játszik az utóbbi hetekben a walesi esetek növekedésében - mondta Chris Jones, az ország főorvoshelyettese. A walesi kormány tájékoztatóján elmondta: A múlt hét hétfőn 10 esetről volt tudomásuk Walesben, péntekre ez 20-ra emelkedett. Egy új elemzés pedig azt sugallta, hogy ez az új törzs sokkal gyakoribb, és egész Walesben jelen van - tette hozzá.

Nicola Sturgeon skót kormányfő bár a hétvégén még arról beszélt, hogy a karácsonyi időszakban könnyítések lehetnek, azonban a legújabb hírek hatására hétfőn már arról beszélt, hogy abban az esetben, ha a koronavírus mutáns törzse elszabadul, akkor a vírus teljesen kontrollálhatatlanul terjedhet. Éppen ezért nem lesz semmilyen könnyítés a következő napokban Skóciában.

Zuhannak a tőzsdék, gyengül a font

A londoni részvények árai erőteljesen csökkentek, és a font is gyengült, miután több uniós ország, és gyakorlatilag a fél világ bezárta határait az Egyesült Királyság előtt a koronavírus új változata miatt. A londoni tőzsde több mint 2,2 százalékot esett, míg Németország és Franciaország fő piacai is több mint két százalékot estek

A font körülbelül 1,4 százalékot esett az euróval szemben, és 2 százalékot a dollárral szemben. Az utazási korlátozások súlyosan érintették a légitársaságok részvényeit, a British Airways tulajdonosa, az IAG és az EasyJet kilenc százalékot zuhant.