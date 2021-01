Az ügyben két kóser étterem tulajdonosa, Bas-Rhin megye Izraelita felekezetének vezetősége, és az Antiszemitizmus Elleni Nemzeti Iroda (BNVCA) is panaszt tettek a strasbourgi rendőr főkapitányságon január 7-én. Két panaszt is benyújtottam a Delivroo futárjai ellen, szolgáltatások, javak etnikai vagy vallási okok miatti diszkriminációja miatt - mondta el a Le Figarónak a BNVCA ügyvédje, Raphaël Nisand.

„Zsidóknak nem szállítok"

Az inkriminált és súlyosan diszkriminatív, antiszemita mondat két strasbourgi étteremben is elhangzott, szinte egymás után. Az éttermek ügyvédje így számolt be az eseményekről: "Nagyjából egy órán belül, néhány perc különbséggel jelent meg az éttermekben a Deliveroo futárja. Arról érdeklődött, hogy mi az éttermek specialitása." Amikor azt a választ kapta, hogy izraelita különlegességekről van szó, akkor a futár egyszerűen azt válaszolta, hogy ő nem veszi át a rendelést, mert nem szállít ki zsidóknak ételt - nyilatkozta az ügyvéd, aki hozzátette: Ezután, mielőtt távozott volna, elővette a mobiltelefonját, és az étterem személyzete előtt törölte a megrendelést, akik láthatták a „rendelés törölve" üzenetet is." Miután két helyen is hasonló eset történt, jelenleg annak kivizsgálása zajlik, hogy vajon ugyanarról, vagy (ami a valószínűbb) két különböző futárról van-e szó. Mivel a két időpont igen közel volt egymáshoz, szinte percre ugyanakkor, szinte biztos, hogy két különböző futár provokált.

Nagyon komolyan vesszük ezt az esetet, saját belső vizsgálatot indítottunk. Az antiszemitizmus semmilyen formáját nem támogatjuk, büntetőjogi kategóriáról van szó, az ilyen típusú cselekményeket a legszigorúbban elítéljük. Ha és amennyiben beigazolódik, hogy a futár megtagadta a kiszállítást, véglegesen felmondjuk a szerződését - nyilatkozta a Deliveroo képviselője a Le Figarónak.

Scandaleux. Refus de service sur motif discriminatoire. Et, en l’espèce, antisémitisme. Depuis peu, 1 circulaire du ministère de la Justice issue d’1 préconisation de l’@ObservLaicite vise justement à poursuivre et sanctionner plus rapidement ce type de comportement inacceptable. https://t.co/IGYjC1F6hQ — Nicolas Cadène (@ncadene) January 11, 2021

Botrányos eset - teszi hozzá Nicolas Cadène, a kormányzati „Laikusságot figyelő központ" fő jelentéstevője.

Szerinte a cselekményt a diszkrimináció motiválta, egészen konkrétan az antiszemitizmus.

Egy igazságügy-miniszteri körutasítás éppen ezeknek a cselekményeknek a felderítését és szankcionálását teszi lehetővé - mondta el a jelentéstevő.

A strasbourgi ügyészség nyomoz

Az üggyel összefüggésben érdemes feleleveníteni, hogy az Európai Bíróság decemberben döntött úgy, hogy betiltja a kóser vágás lehetőségét, annak ellenére, hogy ez a zsidó hagyományok fontos részét képezi. Itt írtunk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az Európában élő zsidó közösségek elleni támadásnak minősítette az Európai Bíróságnak a kóser vágás megtiltásáról szóló decemberi döntését abban a levélben, amelyet Jichák Herzognak, a Zsidó Ügynökség elnökének küldött Jeruzsálembe.

A strasbourgi ügyben egyébként már magas szinten is beavatkoztak: Marlène Schiappa polgársági ügyekért felelős miniszter magához kérette a Deliveroo főigazgatóját. Ahogy a miniszter asszony környezetében fogalmaztak, arról van szó, hogy erős politikai akaratot akarnak felmutatni annak érdekében, hogy gátat szabjanak az antiszemitizmus egyre erőteljesebb terjedésének. Korábban Emmanuel Macron köztársasági elnök nyilatkozott úgy, hogy elfogadhatatlan az antiszemitizmus franciaországi térnyerése.

Ennek ellenére, amikor egy muszlim migráns egy zsidó orvosnőt agyonvert, majd a holttestet kidobta párizsi lakása ablakából, Macron elnök csak hónapokkal később volt hajlandó elismeri, hogy nem szimpla gyilkosság, hanem antiszemita indíttatású bűncselekményről van szó. És nem is magától ismerte el: Netanjahu izraeli miniszterelnök párizsi látogatásakor tette mindezt szóvá, és akkor nyilvánította antiszemita gyilkossággá.

Raphael Nisand ügyvéd egyébként a francia köztelevízió regionális adásában azt érzékeltette, hogy tisztában van vele: muszlim volt a futár (vagy futárok, utóbbi egyébként a valószínűbb). Az elmúlt hat évben Strasbourg volt az egyik olyan francia város, ahol a legnagyobb arányban nőtt a bevándorlók száma.

A radikális baloldal egyébként júniusban vette át Strasbourg vezetését a francia önkormányzati választások után.