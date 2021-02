"Komoly közrendi problémák" miatt felfüggesztené a vonatforgalmat két megállóban is a svéd állami vasúttársaság.

A társaság üzleti menedzsere, Jan Kyrk úgy fogalmazott, hogy a Kumla és Hallsberg városok megállóiban tapasztalt közrendi problémák már a vonatokra is átterjedtek,ezért a vállalat végső soron dönthet úgy, hogy nem engedi megállni a járatokat ezekben a megállókban. Hozzátette, ezt a döntést gyorsan és azonnali hatállyal bármikor meghozhatják.

A közbiztonsági kihívások miatt a társaság továbbá javasolta is ellenőreinek, hogy saját maguk és az utasaik biztonsága érdekében minden lehetséges atrocitás vagy fenyegető magatartás esetén azonnal hívják a rendőrséget, és ne próbáljanak meg vitába szállni az agresszív utasokkal.

Karin Eldblom a hallsbergi rendőrségtől a SamhallsNyttnek elmondta, hogy rendszeresen kapnak bejelentéseket, hogy az utasokat fenyegetik, vagy meg is támadják, illetve tavaly novemberben olyan esetekről is érkeztek jelentések, hogy az elkövetők arcon köpték a jegyszedőket. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy a zaklatók pontosan tudják, hogy működik a rendőrség. Sőt ha van rendőr a vonaton, gyakran leugrálnak a kocsikról, mielőtt elkaphatnák őket.

Egy szemtanú arról is beszámolt, hogy amikor a jegy nélkül utazó migránsokat a kalauz le akarta szállítani, azok üvöltözésbe kezdtek, azt állították, hogy a nő rasszista, majd elkezdték rugdosni, amíg egy másik ellenőr a segítségére nem sietett.

A Kumlában élő helyiek azt is elmondták a híroldal megkeresésére, hogy a svédek már nem nagyon mennek az állomásra, vagy a váróterem közelébe sem, mert nem biztonságos, ugyanis 25-30 éves korú fiatalok bandákba verődve foglalják el ezeket a helyszíneket. A bírósági ítéletek azt is megmutatják, hogy a problémát okozó csoportok többsége afgán, eritreai és szomáliai migránsokból áll.