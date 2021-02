Nemrég a minneapolisi városi tanács megszavazta, hogy a rendőrség 6,4 millió dolláros többlettámogatást kapjon, miután a szélsőbaloldali tüntetések következtében a városban elszabadult a bűnözés és az erőszak, a pénzügyi forrásai jelentős részétől elesett rendfenntartó erők pedig gyakran nem tudtak időben megérkezni a bűncselekmények helyszínére.

Minneapolis to spend $6.4 million to hire more police officers https://t.co/sT2RmQLZKXpic.twitter.com/Ixx0oeMozX — New York Post (@nypost) February 14, 2021

A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 638 rendőr áll aktív szolgálatban, ami közel kétszázzal kevesebb, mint az erőszakos szélsőbaloldali tüntetéshullám előtt.

A Fox News értesülései szerint az újonnan végzett rendőrök munkába állását követően is az év végére csak 674-re bővül a rendőrök száma.

A városban viszont nem mindenki örül annak, hogy a rendőrség ismét megkapja a szükséges pénzügyi forrásokat és a lakosság támogatását is élvezik, miután kiderült, hogy az anarchia és a szélsőséges baloldali ideológia az erőszakos bűncselekmények számának növekedéséhez és a közbiztonság drasztikus romlásához vezet.

A Yes 4 Minneapolis nevű helyi szervezet aláírásokat gyűjt, hogy a rendőrség helyett a városban egy közbiztonsági szervezetet hozzanak létre, amely a rendfenntartó erők (békeőrök) mellett magában foglalna más jogi és szociális szolgáltatásokat is. A Yes 4 Minneapolis egyébként már novemberben is próbálkozott hasonló javaslattal, de akkor sem sikerült elegendő aláírást gyűjteniük az ügyért.

A The Star Tribune korábban arról számolt be, hogy a Yes 4 Minneapolis félmillió dolláros támogatást kapott a Soros-hálózathoz tartozó Open Society Policy Centertől is.