Nemcsak a környező országokban, hanem Európa-szerte is újból növekedésnek indult a koronavírus-fertőzöttek száma. Müller Cecília országos tisztifőorvos csütörtökön már arról beszélt, hogy Magyarországra is megérkezett a járvány harmadik hulláma, és felhívta rá a figyelmet, hogy továbbra is fegyelmezetten kell védekezni és megvárni, hogy a lakosság kellő aránya rendelkezzen már védőoltással a nyitás előtt. Vannak olyan európai országok is, ahol ismét rendkívül súlyossá kezd válni a helyzet. Szlovákia például egészségügyi segítséget kért, mivel túlterheltté vált az egészségügy, Hollandiában erőszakos tüntetések hátráltatják a védekezést, Csehországban pedig alig maradt szabad kórházi ágy.

A magyar kormány továbbra is fenntartja a hatályban lévő járványügyi szabályokat, a parlament hétfőn dönt a veszélyhelyzet meghosszabbításáról, hiszen hazánkban is megkezdődött a koronavírus-járvány harmadik hulláma. Ennek ellenére a kiegyensúlyozott szabályozásoknak köszönhetően egyre közelebb kerül az ország ahhoz, hogy ismét kinyithasson, ehhez már csak arra van szükség, hogy kellő mennyiségű ember megkapja a vírus elleni védőoltást.

Számos európai országban viszont a járványügyi szabályok folyamatosan változnak, kiszámíthatatlanok, a nyitás-zárás ciklusnak pedig számos helyen súlyos következményei lettek, ráadásul a lakosság számára is megterhelő követni az örökké változó szabályokat.

Szlovákiában a legfrissebb adatok szerint 1686 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, február 10-e óta pedig folyamatosan növekszik az aktív esetek száma is, ezzel megfordult a január óta tartó pozitív trend. Február 15-én még a hatszázat sem érte el az esetszám, két nappal később viszont már háromezer fölött is voltak a szlovák adatok. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint jelenleg Szlovákiában a világon a legmagasabb az 1000 főre jutó koronavírus okozta halálozások száma is.

Mindez a brit mutáció rendkívül gyors terjedésének tudható be, amely most már a domináns törzsnek számít Szlovákiában, és sokkal fertőzőbbnek bizonyul, mint az eddigi variánsok. A kormány szerint ez még nagyobb nyomást helyez a már eddig is leterhelt egészségügyre, ezért mihamarabb tíz orvosra és 25 nővérre lenne szükségük. Magyarország, Lengyelország és Ausztria is jelezte, hogy kész segíteni Szlovákiának ezen a területen is.

Mivel továbbra is nagyon lassú és akadozó az európai vakcinaellátás, ezért Szlovákia is úgy döntött, nagyobb mennyiségű Szputnyik V vakcinát vásárol, követve a magyar példát, hiszen hazánkban már oltanak a hatékony, hatásos és biztonságos orosz vakcinával.

Igor Matovic szlovák miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy megállapodtak Oroszországgal 2 millió adag oltóanyag beszerzéséről, amelyet június végéig le is szállítanak.

Szlovénia is azokhoz az országokhoz tartozik, ahol gyakran változtatták a hatályos szabályokat. A déli szomszédaink február 9-én kezdték meg a lazítást, miután a heti átlag alapján akkor csökkent az új fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is. Kinyitottak a kozmetikusok, a végzősök vissza mehettek az iskolába, és megnyíltak a sípályák is, ahol hatalmas tömegek gyűltek össze.

Az Origo forrásai szerint a szlovén diákok országos szintű sztrájkba kezdtek a távoktatás miatt, ezért tömegesen nem jelentek meg az online órákon. Az iskolák is beálltak a diákok mögé, így senki nem kapott igazolatlan órát. A kormány engedett a nyomásnak, azonban a romló adatok miatt mindössze egy hetet tudtak az intézmény falai között tölteni az érettségire készülő évfolyamok, jövő héten folytatódik az online oktatási rend.

Ráadásul a kétmilliós országban az oltási kampány sem a terveknek megfelelően halad a vakcinaszállítmányok lassú beérkezése miatt. Szlovéniában a tervek szerint április elsején kezdik el a tömeges oltást, amely nagy valószínűséggel a korábbi nyár közepi becslésekkel ellentétben egyre inkább úgy tűnik, hogy őszig fog elhúzódni.

Szlovéniában a tegnapi nap folyamán 956 fertőzöttet találtak, amely az ország lakosságához mérten meglehetősen magasnak mondható, ma viszont már csak 416 új esetet mutattak ki.

Csehországban a tegnapi adatok alapján a hetedik legtöbb fertőzöttet találták, összesen 11 268-at. A járványhelyzet február 15-e óta folyamatosan romlik, február 17-én már a 12 500-at is átlépte, majd zsinórban három napig 10 ezer fölött maradt az arány. Az aktív esetek száma január 14-én indult csökkenésnek, amely viszont nem tartott sokáig, hiszen február 9-én már látszott a trend megfordulása.

Továbbra is óriási nyomás alatt vannak a cseh kórházak. Korábban beszámoltunk róla, hogy a kórházban kezelt súlyos betegek száma már az 1200-at közelítette, ennél pedig legutóbb november 3-án volt több súlyos beteg. Február 17-én a cseh egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy már csak 165 szabad covidos ágy van az országban.

Rossz a helyzet Olaszországban is, ahol szombaton 14 315 új fertőzöttet találtak.

A járvány első hulláma által leginkább sújtott országban a koronavírusban meghalt emberek száma mostanra eléri a 95 486-ot, ennek ellenére folyamatosan jelentik be az újabb lazításokat, amelyek ahhoz vezettek, hogy mostanra világszinten a hatodik legtöbb fertőzöttet találják az olaszoknál. Február elején újranyitották a múzeumokat és éttermeket, és ismét szabaddá tették a legtöbb régió közötti utazást.

Franciaország továbbra sem tudja megállítani a járvány terjedését, szombaton a napi adatok szerint 22 371 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, a halottak száma pedig mostanra eléri a 84 ezret, ezzel az Egyesült Királyság és Olaszország mögött itt halt meg a legtöbb ember Európában, de világszinten is a hetedik legrosszabb helyen állnak ebben a tekintetben. Franciaország az élő példája a folyamatos karantén-lazítás ciklusnak, amely a szakértők szerint is rendkívül káros.

A The Lancet jelentése szerint a Le Conseil Scientifique öt tagja javaslatot tett a kormánynak, és arra kérte őket, hogy hagyjanak fel a szabályozások folyamatos módosításával, és inkább kérjék meg arra az időseket és krónikus betegeket, hogy izolálják magukat. A tudósok szerint ugyan egykor még az volt a vélemény, hogy a szigorítás-lazítás ciklusok váltogatása hatásos, mostanra már bebizonyosodott, hogy nem az, a francia kormány viszont ennek ellenére is használja az elavult módszert.

Hollandiában a korlátozások elleni erőszakos tüntetéseket követően is maradnak a hatályban lévő szabályok, azonban ezeket sokan nem tartják be, emiatt pedig továbbra sem javul a járványhelyzet. Szombaton 4565 új megbetegedést regisztráltak az országban, ezzel már harmadik napja zsinórban van 4500 fölött az új fertőzöttek száma.

Magyarországon is növekedésnek indult a fertőzöttek száma, azonban az egészségügy felkészülten várja az újabb hullámot, és ismét sikeresen tudja majd kezelni, akárcsak 2020 tavaszán és őszén. Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy az elmúlt évben a magyar egészségügy jól vizsgázott, és akár 20 ezer koronavírusos beteget is képesek lennénk ellátni egyszerre, mivel az ország jelentős tartalékokkal rendelkezik.

A kormány konzultációt is indított az újranyitásról, amely segítségével a magyarok elmondhatják, hogy miként képzelik el az újranyitás folyamatát. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap kiemelte, hogy a konzultációt a kormány figyelembe fogja venni a döntések meghozatalakor. Dömötör hozzátette, hogy ugyan a döntések felelőssége a kormányé, azonban a kabinet továbbra is a legszélesebb egyetértésre alapozza azokat, vagyis a szakemberek javaslataira és a magyarok hangjára. A mostani konzultáció rendkívül sikeresnek mondható, már több mint 200 ezren töltötték ki.

Az oltási kampány is jó ütemben halad, Magyarország ezen a területen Európa élmezőnyébe tartozik, jövő héten pedig már a kínai vakcinával is megkezdődhet az oltás. A kormány tervei szerint április elejére már 2,5 millió ember lesz beoltva, ami azt jelenti, hogy húsvétig előreláthatólag minden regisztrált megkapja az oltást, májusig pedig további egymillió magyar. Szintén fontos megjegyezni, hogy Magyarországon van a legtöbb koronavírus elleni vakcina az EU-ban, amely jól mutatja a keleti beszerzés sikerességét is.

(A koronavírus-adatokkal kapcsolatos forrás: https://www.worldometers.info/coronavirus/)