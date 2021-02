Az egymásnak ellentmondó intézkedések és az angliai mutáns vírus riasztóan magas dél-francia és párizsi jelenléte miatt a harmadik hullám különösen veszélyes Franciaországban. Nizzát hétvégén körbe kell zárni, és nemcsak este 6-tól lesz kijárási tilalom, de szombaton és vasárnap napközben is. Ez lesz az egyik észak-francia városban is. Párizsban az intenzív ágyak kétharmada megtelt, pedig ott most kezd igazán erősödni a járvány. Nizzában az intenzív ágyak 117%-a foglalt.

Hétfőn Bernard Gonzalez megyei prefektus bejelentette, hogy két egymást követő hétvégére lényegében lezárják Nizzát, valamint 63 további tengerparti települést a koronavírus-járvány harmadik hullámának felerősödése miatt. A La Provence regionális hetilapnak nyilatkozó Republikánus párti polgármester, Christian Estrosi dicsérte az intézkedést, amely szerinte megakadályozza, hogy a Franciaországban most esedékes iskolai szünetben a franciák felkeressék az üdülőhelyeket, majd onnan a vírus tovább terjedjen.

Az új intézkedések értelmében péntek este 6-tól hétfő reggel 6-ig kijárási tilalmat vezetnek be, a zóna elhagyására csak engedéllyel kerülhet sor, ugyanez vonatkozik a beutazásokra is. A francia előírásoknak megfelelően orvoshoz menni, vagy élelmiszert vásárolni, sportolni, sétálni, kutyát sétáltatni is csak kitöltött formanyomtatvánnyal lehet majd. Utóbbi tevékenységeket maximum 1 órás időtartamra és 5 kilométeres körzeten belül lehet gyakorolni.

A kereskedők tiltakozása ellenére az 5000 m2 feletti üzleteket bezárják, csak az élelmiszerboltok és gyógyszertárak tarthatnak nyitva. A 400 m2 fölötti üzletekben a jelenlegi 1 vásárló/10 m2 teret 15 m2-re növelik. A prefektus felhívta a lakosság figyelmét, hogy a távolságtartás szabályait nagyon szigorúan ellenőrizni fogják, és arra kérte az üzleteket, hogy egy személyt bízzanak meg a szabályok betartásának ellenőrzésével („COVID-ellenőr"), ami nehéz helyzetbe hozza a kereskedőket, hiszen további egy embert kell alkalmazniuk, aki csak a koronavírus-szabályok ellenőrzését végzi. Ugyanígy fokozzák az Olaszországgal határos közúti átkelők és a nizzai reptér ellenőrzését is.

Ahogy Franciaországban mindenütt, Nizzába is késve érkeznek a vakcinák, a Pfizer mintegy 4500 adag, korábban elmaradt szállítmányt ígért a hétre, és az oltások megkezdésében óriási késedelmet szenvedő francia kormány most nagy hangsúlyt fektet az oltások számának növelésére. Ezzel kapcsolatban, a macroni kormányzati rendszer „meghosszabbított keze", a prefektus (Bernard Gonzalez) elismerte a Libération napilapban, hogy gyakorlatilag elkéstek az oltásokkal. „Szükséges, hogy felgyorsítsuk az oltási kampányt, gyorsabban kell oltani."

Miután a gócpontot a tengerpart menti övezetekben azonosították a szakértők, a nizzai lakosság és az egész megye 90%-a került karanténba, az intézkedéssorozat régiós szinten több millió embert érint. Ahogy arról a prefektus sajtótájékoztatóján beszámolt, lényegében a 2020. márciusi, azaz a járvány kirobbanásakor bevezetett általános korlátozó intézkedéseket vezetik vissza a járvány további terjedésének megakadályozása céljából.

Szakértők szerint a járvány elterjedésének alapvetően az volt az oka, hogy a francia Riviéra (Nizza és Cannes környéke) túl korán nyitott ki, a tengerparti üdülőhelyeken hétvégente zsúfoltság alakult ki, a tengerpart melletti parkolók beteltek, és az emberek egyre kevésbé tartották be a szabályokat.

Olivier Véran, Macron egészségügyi minisztere már a hétvégén Nizzába ment, ahol arról beszélt Christian Estrosi polgármesterrel, hogy az „egészségügyi katasztrófával fenyegető" helyzetre ismételten megszorításokkal kell és lehet csak válaszolni.

A fertőzöttek számának növekedése ismételten meglódult a térségben, 100 ezer lakosra vetítve több mint 700 új megbetegedést azonosítottak, ami a nemzeti átlag háromszorosa. A napi megbetegedések száma ismét közelíti a térségben a 2000-et, és mind a halottak, mind az intenzív kezelésben részesülők száma növekedésnek indult. A régióban jelenleg 461 személy van intenzív osztályon, és a halálestek száma 82-vel növekedve elérte az 5482-t. Franciaország 5. legnagyobb városának térségében ismét megteltek a sürgősségi osztályok, megindultak a kórházak közötti átszállítások is, az orvosok és az ápolószemélyzet újra túlterheltségről panaszkodik.

A BFM TV (hírtelevízió) úgy fogalmazott, hogy az összeomláshoz közelít az egészségügyi rendszer Nizzában.

Annál is inkább, mert a Le Figaro arról ír, hogy a nizzai intenzív ágyak 117%-a megtelt. Igen, 117%, azaz, az összes - és még az elmúlt napokban átalakított, az újraélesztésre épphogy csak alkalmas ágyak is megteltek.

Alig pár nap leforgása alatt az észak-nyugati Dunkerque városában is katasztrofális helyzet alakult ki, 100 ezer főre vetítve több mint 900 megbetegedést rögzítettek, a helyzet tehát rosszabb a nizzainál is, bár ezzel a francia kormány eddig egyáltalán nem törődött. Két hétnek kellett eltelnie, amíg Jean Castex miniszterelnök végre foglalkozni kezdett az észak-francia kikötőváros helyzetével, és végül február 23-i nyilatkozatában már erősen aggódott. „Az elmúlt órákban az egészségügyi adatok súlyosan romló tendenciát mutatnak" - vallotta be a miniszterelnök.

A város polgármestere, Patrice Vergriete szerint a kormányzat elhanyagolta a térséget (ezzel a környékbeli Grande-Synthe város polgármestere is egyetértett), és a világszerte nagy hírnévnek örvendő Nizzára és térségére koncentráltak, miközben az adatok alapján Franciaországnak ez a Belgiummal határos része is „megérdemelné a figyelmet, legalább úgy, ahogy Nizza" - mondta el a polgármester a Le Figarónak. A BFM TV-nek pedig úgy nyilatkozott, hogy „a kormányzati intézkedések legalább 10 nap késedelemben vannak", miközben a járványügyi adatok rendkívül gyors romlást mutatnak. A polgármester utalt arra is, hogy a térségben a sokkal fertőzőbb és veszélyesebb angol mutáns vált uralkodóvá, az esetek 72%-áért felelős, ami nagyon magasnak tekinthető. A helyzet súlyosságát mutatja az is, hogy a területért felelős prefektus felhívta a lakosság figyelmét „minden csoportosulás elkerülésére", ideértve a magánjellegűeket is.

A Le Monde értesülései szerint a helyi vezetők a nizzaihoz hasonló korlátozásokat akarják, de még nem történt semmilyen intézkedés ebben a majdnem 100 ezres nagyvárosban. Időközben a polgármesterhez 16 további település polgármestere csatlakozott, követelve, hogy a kormány rendeljen el szigorításokat, mert ha ez nem történik meg, akkor le kell zárni a várost és a környező településeket.

Párizsban is drámai a helyzet, itt az intenzív ágyak kétharmada már foglalt, és a zavaros intézkedések miatt - összevissza rángatta a kormány az engedményeket és a szigorításokat - a harmadik hullám itt is tombolni kezdett.