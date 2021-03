Magyarország az átoltottság tekintetében a második helyen áll az Európai Unióban. Az itthon beoltottak aránya egyébként másfélszerese az uniós átlagnak. Megelőzzük az osztrákokat, a németeket vagy a franciákat is. A magyar átoltottsági arány 9,72%, az uniós átlag csak 6,12%. A magyar kormány fontos stratégiája a - nyugodtan nevezhetjük így - vakcinaháborúban a több lábon állás: ahogy a nemzetközi összehasonlítás is mutatja, a következetes taktika meghozta az eredményt.

Nem túlzás versenynek nevezni a jelenlegi helyzetet, hiszen a kormányok azért küzdenek, hogy minél hamarabb be tudják oltani a lakosság 60-70 százalékát, és elérjék a koronavírus elleni immunitás alsó határát. Mivel az Európai Unió központosított vakcinabeszerzése csődöt mondott, a körülmények teljesen megváltoztak: azok az európai országok jöttek ki jól az új helyzetből, amelyek alkalmazkodni tudtak. A kormány vakcinastratégiája a világ élvonalába repítette Magyarországot, a több lábon állás látványos sikereket hozott.

Mi a siker titka?

"A magyaroknak nem magyarázatra van szüksége, hanem vakcinára. (...) az nem lehetséges, hogy azért haljanak meg magyar emberek, mert a brüsszeli vakcinabeszerzés lassú" - jelentette ki január közepén Orbán Viktor kormányfő, miután nyilvánvalóvá vált, hogy az uniós vakcinaellátás komoly akadályokba ütközik.

Ahogy a miniszterelnök szavaiból is kitűnik, a több lábon állás a magyar kormány legfontosabb stratégiája a vakcinaháborúban. Magyarország ennek megfelelően más országokat hónapokkal megelőzve már jóval a brüsszeli baki előtt más utakat keresett: tavaly novemberben előrehaladott tárgyalásokat folytatott az orosz vakcina beszerzéséről, és a kínai vakcina felé is idejekorán nyitott. Az elmúlt hónapokban több kormányzati politikus is egyértelművé tette:

mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél előbb, minél több és minél többfajta oltóanyaghoz jusson az ország.

Mint ismert, jelenleg öt vakcinával is lehet oltani az országban, ami szintén előkelő helyezést jelent nemzetközi viszonylatban.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hétvégén elérheti az egymilliót a beoltott emberek száma Magyarországon, vasárnap Gulyás Gergely pedig közölte, jövő hét szerdáig további 400 ezer embert tudnak beoltani itthon.

Bár a magyar kormány eleinte rengeteg kritikát kapott, amiért másfelé, leginkább Oroszország és Kína felé nyitott az oltóanyagokért, egyre több, korábban a magyar állásponttal szemben szkeptikus ország belátta, hogy egyedül a Magyarország által képviselt út, a több lábon állás működik. Sebastian Kurz osztrák kancellár kijelentette, hogy nem akar az Európai Uniótól függeni a vakcinákat illetően, Németország elismerte az orosz és a kínai vakcina hatékonyságát, és most már a csehek is az oroszoktól és a kínaiaktól kérnek oltóanyagot, az osztrákok pedig Magyarországra jönnének maguknak orosz vakcinát beadatni.