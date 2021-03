Szerte Európában vizsgálatok indultak, miután sokan úgy kapták meg az oltást, hogy még nem voltak rá jogosultak.

Már január elején, amikor még csak az egészségügyi dolgozók oltása folyt, botrányt keltett Lengyelországban az, hogy soron kívül beoltatta magát a koronavírus ellen több közszereplő, köztük Leszek Miller európai parlamenti képviselő, volt kormányfő, valamint több színész is. Az ügyben vizsgálatot indított a lengyel állami egészségügyi biztosító, az NFZ. A lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, Michal Wos pedig bejelentette: a botrány kapcsán ügyészségi eljárást kezdeményez az oltóközpontként működő, és a soron kívüli oltásokat beadó varsói orvostudományi egyetem (WUM) rektora ellen.

„Azt hiszem, néhányan talán jobban félnek", jegyezte meg akkor az üggyel kapcsolatban Andrzej Duda lengyel államfő. „Látható, hogy ez a félelem magával hozza a ravaszkodást is, hogy amikor lehetőség van rá, magunkat helyezzük előtérbe. Nem ismerem részletesen ezeknek az embereknek a helyzetét, de alapvetően ellenzem, hogy valaki előrébb kerüljön a sorban. Mindannyiunknak be kell tartani a szabályokat", mondta.

Megjegyezte, hogy ez az ügy is megmutatta, hogy a „valódi [politikai] elit megérti, hogy kötelességei vannak, nem csak jogai és kiváltságai."

Spanyolországban január közepén robbant a botrány, amikor kiderült, hogy a csendőrség egyik alezredese több társával együtt soron kívül kapta meg az oltást. Őt a belügyminiszter akkor azonnal menesztette. Később kiderült, hogy a honvédelmi minisztériumhoz tartozó védelmi főparancsnokság vezetője, több polgármester és az egészségügyi tanácsnok is jogosulatlanul jutottak vakcinához.

A magukat soron kívül beoltató polgármesterektől Valencia elnöke végül megvonta a második adat vakcinát, hogy ezzel is példát statuáljon.

Szintén január közepén lett botrány Csehországban is abból, hogy többen soron kívüli oltáshoz jutottak. Akkor Pavel Brezovsky, a cseh Nemzeti Közegészségügyi Intézet vezetője kényszerült lemondásra, miután kiderült, hogy az intézet oltáshoz juttatta olyan alkalmazottait és hozzátartozóikat is, akik nem tartoznak a különösen veszélyeztetett csoportokhoz.

Nagy vihart kavart Magyarországon, hogy két baloldali polgármester is soron kívül oltatta be magát. Gyöngyös városának és Budapest 11. kerületének polgármestere is úgy kapott oltást, hogy akkor még nem voltak rá jogosultak, sőt sajtóhírek szerint a gyöngyösi polgármester feleségének és háziorvosának is intézett soron kívüli oltásokat.

László Imre, Budapest 11. kerületének baloldali polgármestere maga ismerte el, hogy jogosulatlanul jutott oltáshoz. Ezek a politikusok következmények nélkül megúszták, hogy magukat előrébb valónak tartották a választóiknál.

Ausztriában szintén polgármesterek és családtagjaik jutottak soron kívüli oltáshoz, és egyikük hasonló magyarázattal szolgált, mind a magyarországi polgármester, miszerint csak azért kapott oltást, mert nem akarta, hogy a megmaradt, fel nem használt oltóanyag kárba vesszen.

Portugáliában sem ment zökkenőmentesen a vakcinák szétosztása, aminek az lett a következménye, hogy februárban lemondott a koronavírus elleni vakcinákkal foglalkozó akciócsoport vezetője. Minderre azért volt szükség, mert több botrány is övezte a portugál oltásokat, például voltak, akik ott is soron kívül kapták meg a vakcinát, az oltási folyamat pedig meglehetősen lassú volt.

A helyzeten csak tovább rontott az, hogy kiderült, hogy éppen abban a kórházban voltak szabálytalanságok az oltásokat illetően, ahol maga Francisco Ramos, az akciócsoport vezetője benne volt a vezetőségben. A botrány miatt a kórházban is történtek felmondások.

Idő előtt kapta meg az oltást egy portugál polgármester is. A szocialista Isilda Gomes azzal magyarázta ezt, hogy önkéntesként jelentkezett a vakcinára januárban, ezt a kifogást azonban sokan nem fogadták el.

Még márciusra is jutott botrány a jogosulatlan oltások miatt Olaszországban. A dél-olaszországi Puglia régióban a Demokrata párt titkára azt nyilatkozta, hogy biztos forrásból tudja, hogy azok is kaptak a COVID-19 vakcinából, akik nem voltak jogosultak rá. A politikus feljelentést tett a rendőrségen, nyomozást indítottak a helyi kórház bűncselekményben érintett egészségügyi dolgozói ellen, és kérték azonnali elbocsájtásukat.

A szervezetlenség miatt nem halad az oltás

Nem jeleskedik a koronavírus okozta egészségügyi válsághelyzet kezelését illetően a belga kormány. Nem elég, hogy nem érkezett meg a megrendelt mennyiségű vakcina, ami miatt több hetet is csúszhat a 65 év felettiek oltása, több informatikai probléma is felmerült, így a kiértesítésekkel is nagy gondok voltak. Sok esetben levélszemétként kezelte az elektronikus levelező rendszer az oltás időpontjáról szóló e-mailt, de olyan is volt, hogy túl későn érkezett meg az értesítés, vagy tévedésből meghalt személynek küldték ki az oltás helyéről és időpontjáról szóló üzenetet.

A Le Soir nevű belga napilap értesülései szerint az Európában jóváhagyott Pfizer-, Moderna- és AstraZeneca-vakcinákból eddig másfél millió adagot szállítottak le Belgiumba, amiből 943 000 adagot adtak be - tehát több mint félmillió adag még beadásra vár. Dirk Ramaekers, a belgiumi operatív törzs vezetője azzal magyarázza a lassú oltási tempót, hogy fennakadások voltak az oltóközpontok beüzemelésével és az oltásról történő értesítők kiküldésével egyaránt.

Hiába alakították ki Brüsszelben a modern Heysel oltóközpontot, a napi ezer oltás beadására alkalmas központ szinte kong az ürességtől, naponta alig kétszázan jelentkeznek oltásra, ami elenyésző az intézet kapacitásához képest. Sabine Stordeur, az Oltási Munkacsoport társelnöke azzal magyarázta a fiaskót, hogy az embereket behívó alapján oltják a központban, de mivel informatikai probléma miatt sokakhoz nem jutott el az értesítés, nem jelentek meg oltásra.

Legyen kötelező a COVID-vakcina-oltás!

Franciaország több területén is egyre aggasztóbb a járványügyi helyzet a harmadik hullám idején. Gócpontok alakultak ki, ezért több régióban is bevezettek helyi szigorításokat, például hétvégi karantént, hogy megfékezzék a járvány és a mutáns vírusok terjedését. Jean Castex miniszterelnök elmondása alapján mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél előbb be legyen oltva a teljes lakosság. A polgármesterek, az ápolók és a kórházak közös összefogása szükséges ahhoz, hogy a lehető legnagyobb tempóban folyhasson az oltási kampány, mivel jelenleg versenyt futnak az idővel a járvány elleni küzdelemben.

Ennek ellenére gond van Franciaországban az egészségügyi dolgozók hozzáállásával is. Jean Castex kormányfő elmondása szerint három francia egészségügyi dolgozó közül csak egy van beoltva jelenleg, ami rendkívül rossz arány, a kormány ezen mindenképp változtatni szeretne. Ennek érdekében Olivier Véran egészségügyi miniszter egy, a Twitteren közzétett levélben fordult az egészségügyi dolgozókhoz, arra kérve őket, hogy térjenek jobb belátásra, és oltassák be magukat.

Az egészségügyi miniszter elmondása alapján az idősotthonok dolgozóinak 40, míg az egyéb egészségügyi intézményekben dolgozóknak csupán a 30 százaléka lett beoltva, ami nem elég, mivel az ő átoltottságuk a koronavírus elleni védekezés kulcsa.

Emmanuel Macron azonban még ennél is továbbmenne, a Le Figaro információi alapján ugyanis a francia államfő a védelmi tanács ülésén felvetette azt az ötletet, hogy kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni védőoltást minden olyan orvos, nővér és ápoló asszisztens számára, akik kórházakban és az idősotthonokban dolgoznak. Az államfő felvetése már csak azért is érdekes, mert december elején még arról beszélt a Brut nevű online média műsorának adott interjúja során, hogy nem hisz a kötelező védőoltásban, mivel sem az oltóanyagról, sem a vírusról nem lehet még mindent tudni.

Három hónappal ezelőtt tehát még arról beszélt Emmanuel Macron, hogy kontraproduktív az olyan védőoltások kötelezővé tétele, amiket még nem ismernek eléggé. Most azonban már, ellentmondva korábbi önmagának, épp ő az, aki szorgalmazza az egészségügyi dolgozók mielőbbi beoltását, sőt, azt fontolgatja, hogy kötelezővé teszi a vakcinát az egészségügyben dolgozók számára.

Egy februári felmérés szerint egyébként a franciák nagy többsége nem bízik az államfő és az egészségügyi miniszter ígéretében, miszerint a nyár végéig beoltják a lakosságot.

Nemcsak a francia, de a belga egészségügyi dolgozók közül is sokan bizalmatlanok az oltást illetően, különösen az AstraZeneca vakcinájával szemben vannak kétségeik. Úgy vélik, kevésbé hatékony, mint a Pfizer vagy a Moderna oltóanyaga. Sabine Stordeur elmondása alapján a helyzet Flandriában valamivel kedvezőbb, ott ugyanis az orvosok elfogadták az AstraZeneca vakcináját, a francia ajkú területen viszont még győzködni kell őket, ennek érdekében webináriumokat és konferenciákat tartanak a célból, hogy meggyőzzék az egészségügyi dolgozókat, hogy oltassák be magukat. Sabine Stordeur azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben az egészségügyi dolgozók vonakodnak az oltakozás tekintetében, akkor előre veszik a rendőröket az oltási sorrendben.

Ahogy Magyarországon megkezdődtek a tömeges oltások, egy problémával találta magát szemben az oltást szervező apparátus, erről Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszélt rádióinterjúban.

"Most, hogy tömegesen oltunk, most át kell állni az adatalapú oltásra. Most az adatalapú oltásnál, ha az adatok nem stimmelnek, akkor sajnos semmi sem stimmel, mert az az alapja mindennek. És itt előfordul, hogy olyan embereket hívnak be, akiket már beoltottak. Itt kaptunk olyan hírt, hogy a lakóhelytől nagyon távoli pontra hívtak be valakit, úgyhogy az egész rendszert most meg kellett állítani, ma [péntek] reggel ezt el is döntöttük, és az adatokat fölül kell vizsgálni", mondta el a kormányfő pénteken a közmédiának nyilatkozva.

Hozzátette, annak érdekében, hogy az adatalapú oltás szervezésének problémáját megoldják, egy operatív kiscsoportot állítottak fel. Végül nemcsak elindultak a tömeges oltások, de Magyarország a második helyre ugrott a lakosságarányos oltottságban.

Mások fontosabbak, mint a sajátjaik

Óriási felháborodást keltett Svédországban, amikor kiderült, hogy az ország oltási rendjében az illegális, papír nélküli migránsok elsőbbséget élvezhetnek a koronavírus elleni oltás beadatásának folyamatában.

A terv szerint elsőként az idősotthonokban lakókat és időseket ápolókat oltják be, a második szakaszba többek között az egészségügyi dolgozók, a 65 év felettiek, az elmúlt 12 hónapban szervátültetésen átesettek kerültek.

A harmadik szakaszba sorolták a 60-64 év közöttieket és a 18-59 év közöttieket, akik súlyos alapbetegségekkel küzdenek.

„A harmadik szakaszban elsőbbséget élveznek azok a csoportok is, amelyek különféle okokból nehézségekbe ütközhetnek a fertőzésszabályozási intézkedésekre vonatkozó ajánlások betartásában, és így fokozottan megfertőződhetnek. Ez vonatkozik a demenciában szenvedő, kognitív vagy mentális fogyatékossággal élő 18-59 éves emberekre. Ez vonatkozik azokra az emberekre is, akik szociálisan kiszolgáltatott helyzetben élnek, például hajléktalanok vagy nem rendelkeznek dokumentumokkal", olvasható az oltási tervben. Külön rámutattak, hogy a Közel-Keletről vagy Afrikából érkezők számára azért is prioritás az oltás, mert körükben megnövekedett a halálozások száma.

A terv erős kritikákat váltott ki, mivel a lakosság egy része úgy érezte, hogy nem igazságos, hogy ha valaki nem is tartózkodhatna az országban, az elsőbbséget élvez az oltási sorban. A nyomásnak engedve végül a hatóság frissítette a tervet, és ezúttal már kihagyta az illegális bevándorlókat a priorizált csoportok közül.

Annak ellenére, hogy Franciaországban sem halad a tervezett ütemben az oltás, Emmanuel Macron államfő az ország vakcinakészletének jelentős részét Afrikának adná.

Meglátása szerint elfogadhatatlan, hogy Afrika hátrányban van a koronavírus elleni védőoltásokhoz történő hozzájutás tekintetében, erre a kirívó egyenlőtlenségre pedig mindenképp reagálni kell.

A francia elnök azzal a javaslattal állt elő, hogy a gazdag országokban készleten lévő vakcinák 3-5 százalékát szállítsák át Afrikába, ahol nagy hiánnyal küzdenek. Szerinte ez a francia és az európai lakosok érdekében is áll, mivel több mint 10 millió francia lakosnak vannak rokonai, családtagjai a Földközi-tenger túloldalán.

Majdnem kormányválság a vakcinabeszerzések miatt

Szlovákia már a kormányválság küszöbére került a vakcina beszerzése miatt. A visegrádi országban egyébként is súlyos a helyzet a koronavírus-járvány miatt, a halálozási arány az egyik legrosszabb Európában. A koronavírusos betegeket néhány esetben már más európai országba szállítják át az uniós segítségnyújtási program keretében.

Mindeközben a négy pártból álló kormánykoalíció nem tud mindenben egyet érteni, főleg ha a vakcinákról van szó. Februárban a legkisebb koalíciós párt, a Za ľudí megvétózta az orosz Szputnyik V vakcina beszerzését. Veronika Remišová pártelnök korábban többször is kijelentette, hogy amíg az Európai Gyógyszerügynökség nem engedélyezi az orosz vakcinát, nem hajlandó megszavazni a beszerzést.

Ehhez képest néhány nappal később Igor Matovic szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy mégis rendelnek az orosz vakcinából. Remišová szerint a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter önálló akciója volt a Szputnyik V beszerzése, bár ezt Matovic cáfolta. Szerinte az egészségügyi miniszter, Marek Krajčí megkapta a párt vezetésének jóváhagyását az orosz vakcina megvásárlásához. Miután megérkezett az első adag a Szputnyik V vakcinájából, a Za ľudí parlamenti képviselője, Tomáš Valášek bejelentette, hogy kilép a koalícióból és a pártból is.

Mindeközben azonban Igor Matovic múlt heti sajtótájékoztatóján érdekes dologra hívta fel a figyelmet a Za ľudí tiltakozása kapcsán. A kormányfő szerint valóban feszültséget okozott a kormánykoalícióban az orosz vakcina vásárlása, de az egészségügyi miniszter megkapta a kisebbik koalíciós partner vezetésének a jóváhagyását hozzá.

A Za ľudí bár a kormányülésen elutasította a vakcinák beszerzésére vonatkozó javaslatot, „de úgy reagáltak, hogy Krajčí, ha akarja, szabadon megvásárolhatja az oltóanyagot, megvannak ehhez a kompetenciái", mondta Matovic, hozzátéve, hogy sem Krajčít, sem őt nem lehet azzal vádolni, hogy önkényesen döntöttek.

De nem értett egyet az orosz vakcina beszerzésével a gazdasági miniszter sem. A SaS párthoz tartozó Richard Sulík szerint nem úgy kell irányítani az országot, ahogyan azt a jelenlegi kormányfő teszi, és azt is megfogalmazta, hogy a kormány átalakítására lenne szükség.

Ivan Korčok (SaS) külügyminiszter szintén ellenérzéseinek adott hangot az orosz vakcina kapcsán.

Nehezményezte, hogy az adásvételről senki sem tájékoztatta őt, illetve kifejtette, hogy szerinte a Szputnyik V vakcina beszerzése egy hibrid hadviselés eszköze. Erre Matovič úgy reagált, hogy szerinte teljesen felesleges átpolitizálni ezt a kérdést, és az orosz vakcina is egy orvosság, ugyanolyan mint a többi oltóanyag, és ezen a véleményen van a Szlovák Orvosi Kamara elnöke is.