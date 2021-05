Az 50 és 60 év közötti embereket csak a héten tudják elkezdeni oltani Franciaországban, fent kell tartani az este 7 órai kijárási tilalmat, nem tudják kinyitni a teraszokat. Azaz, drámai a lemaradás. Pedig sokan emlékeznek még a francia köztársasági elnök, Emmanuel Macron április végi, udvarias fogalmazással élve „rendkívül túlzó" kijelentésére: „Franciaország a felnőtt lakosság tekintetében a legtöbb beoltottal rendelkező országok között van az Európai Unióban". Macron állítását akkor a Le Parisien napilap cáfolta meg, mondván, hogy a drámai vakcinahiány miatt Franciaország csak épphogy a középmezőnyben található az EU-országok listáján, amelyen Magyarország már akkor is a második helyen állt Málta után. Macron sokszor idézett (nagyot)mondásával egyidejűleg kiadta a parancsot is a francia járványügyi hatóságnak: „oltani, oltani, oltani". A tények alapján joggal merülhet fel a kérdés, hogy oltani, igen, de mivel? Franciaországban jelenleg csak az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákkal lehet oltani. Nizza városa éppen ezért 500 ezer orosz vakcinát foglalt le. Az is felmerült, hogy nemhogy Brüsszel, de saját országuk egészségügyi hatóságának sem kérik az engedélyét.