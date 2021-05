Sok amerikainak kiemelt fontosságú a környezetvédelem, és „többet akar látni" belőle Per Urlaub, a texasi egyetem docensének álláspontja szerint. Jill Stein, a Zöld Párt elnökjelöltje a legutóbbi közvélemény-kutatások során is csak 1-3 százalékot szerzett, még egy olyan választáson is, ahol sok választópolgár nem szereti a „főjelölteket", és alternatívákat keresve másra kívánja leadni a voksát. Stein már 2016-ban azon dolgozott, hogy megkülönböztesse magát a két nagy párt jelöltjétől. Azt állította, hogy Hillary Clinton, a demokraták jelöltjének megválasztása „fellobbantaná a jobboldali szélsőségesség lángját", és ugyanolyan rossz lenne, mint Donald Trump megválasztása.

Amíg Stein ilyen kijelentéseket tett, addig német kollégái az elmúlt 30 évben egy kifejezetten zöld menetrendet alakítottak ki a helyi, regionális és nemzeti kormányokban. Peter Urlaub Németországban nőtt fel, és az elmúlt 15 évben Németországról és Európáról tanított az Egyesült Államokban, így mindkét országban látta a Zöld Párt politikusait dolgozni. Véleménye szerint két oka van annak, hogy az Egyesült Államok Zöld Pártja továbbra is ilyen marginális. Szerkezetileg az amerikai választási rendszer nem túl igazságos a kis politikai pártokkal szemben. Az amerikai zöldek azonban maguknak is ártanak, ha szélsőséges álláspontokat fogadnak el, és nem értik meg, hogy a kormányzás kompromisszumkészséget igényel - ezt német kollégáik több évtizeddel ezelőtt már megtanulták.

Egy mozgalom, két választási rendszer

Urlaub kutatásai szerint az európai és az észak-amerikai zöld pártok az 1960-as évek aktivista mozgalmaiból alakultak ki, amelyek olyan témakörökre összpontosítottak, mint a környezetvédelem, az atomenergia, az erőszakmentesség, a reproduktív jogok és a nemek közötti egyenlőség. A nyugatnémet zöldek 1980-ban országos politikai pártot alapítottak, és támogatást nyertek helyi, állami és szövetségi választásokon. Joschka Fischer, az egyik első zöld, akit a német Bundestagba megválasztottak, 1998-2005 között a nemzet külügyminisztereként és alkancellárként tevékenykedett.

A Német Zöld Párt felemelkedése sokat köszönhetett az ország választási rendszerének. Mint sok kontinentális európai demokráciában, a politikai pártok a német választásokon az őket támogató szavazók százalékos aránya alapján kapnak helyet. Például a népszavazás harmadát elnyerő párt a választások után a parlamenti helyek nagyjából egyharmadát megszerzi. Az arányos képviselet lehetővé teszi a kis pártok számára, hogy idővel bővítsék szavazóbázisukat, és kiépítsék jelenlétüket a kormányban.

Ezzel szemben az Egyesült Államok választási rendszerében a győztes mindent visz. A legtöbb szavazatot elért jelölt nyer, míg a többi pártot képviselő jelöltekre leadott szavazatokat figyelmen kívül hagyják. Ennek eredményeként az amerikai választópolgárok egy tényleges kétpártrendszeren belül választják meg vezetőiket, amelyben más pártoknak gyakran gondjaik vannak még jelöltjeik nevének szavazólapra kerülésével is.

Az amerikai zöldek csak néhány állami szintű versenyt nyertek meg, és soha nem szereztek kongresszusi helyet. Legnagyobb sikerüket 2000-ben érték el, amikor Ralph Nader és Winona LaDuke elnyerte az elnökválasztáson a szavazatok 2,7 százalékát.

Tisztaság vagy kompromisszum?

Mivel a zöld politikusok segítettek kialakítani a politikai prioritásokat Berlinben, Brüsszelben és más európai fővárosokban és régiókban, sok szakértő vitatta, hogy ezek az egykori aktivisták eladják-e a részvételüket a politikai folyamatban - és hogy a folyamathoz való csatlakozás segít vagy árt-e a zöld mozgalomnak.

Az 1980-as és az 1990-es évek elején Németországban a Zöld Pártot a mérsékelt „Realos" (realisták) és a radikális „Fundis" (fundamentalisták) közötti heves harc uralta. Végül a realisták javára dőlt el a helyzet, akik elsőbbséget élveztek az ideológiával szemben.

Ahhoz, hogy egy ellenzéki párt kormányzóvá válhasson, a német zöldeknek kompromisszumképesnek kellett mutatkozniuk. A hatalom megszerzéséhez koalíciót kellett létrehozniuk a balközép szociáldemokratákkal. A koalícióknak azonban konszenzusra van szükségük - különösen az arányos képviseletű parlamentekben.

A centrista politikusokkal, szakszervezeti tagokkal, egyházi képviselőkkel és a médiával való kapcsolattartás megtanította a realistákat arra, hogy kevésbé aktivistákként és még inkább politikusként viselkedjenek. 1998-ban a Zöld Párt úgynevezett piros-zöld koalíciót hozott létre a szociáldemokrata párttal (SPD), amely hagyományosan a munkásosztály bajnoka, és nagy többséget nyert az akkori Bundestagban.

Ezen szövetség révén az egykori aktivisták megkezdték az elavult bevándorlási és állampolgársági törvény reformját, és azon dolgoztak, hogy elismerjék az azonos neműek szakszervezeteit. Létrehoztak egy környezetvédelmi adótörvénykönyvet, és alkut kötöttek az atomenergia-iparral az új erőművek projektjeinek törléséről és az atomenergia 2022-ig történő fokozatos megszüntetéséről.

A Zöld Párt sok támogatója úgy gondolta, hogy a realisták túlságosan készek a kompromisszumra. Egyesek még fizikailag is megtámadták pártvezetőiket, amikor a koalíciós kormány támogatta a katonai erő alkalmazását a NATO által vezetett Szerbia elleni kampányban 1999-ben. Sok kritikus úgy tekintett erre a döntésre, mint a német külpolitika remilitarizálására a zöld párti Joschka Fischer vezetésével, aki a későbbiekben külügyminiszterként tevékenykedett.

Ezek a kompromisszumok azonban nem csökkentették a Zöldek széles körű társadalmi támogatását. Éppen ellenkezőleg, 2002-ben újraválasztották a vörös-zöld koalíciót, és a Zöld Párt több szavazatot kapott, mint 1998-ban. Amikor a koalíciós kormány 2005-ben felbomlott, annak oka Gerhard Schröder kancellár saját SPD-n belüli vezetésének hiányosságaira volt visszavezethető.

Bár a Zöld Párt 2005 óta nem nyerte vissza az irányítást Németország szövetségi kormánya felett, álláspontjai a nemzet mainstream politikai kultúrájának részévé váltak. Különösen a 2011-es fukushimai atomerőmű-katasztrófa után a jobbközép német kormány úgy döntött, hogy felgyorsítja az atomenergia fokozatos megszüntetését, reagálva a közvélemény növekvő aggodalmára. E cél elérése érdekében Angela Merkel centrista kormánya ambiciózus, Energiewende néven ismert politikai csomagot hajtott végre, amely Németországot a nukleáris alapú energiatermelésről az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia irányába kívánja átállítani.

Az alternatív energiaforrások hatalmas állami támogatása ösztönözte a németeket, különösen a vidéki területeken, hogy a napenergiába, a szélturbinákba és a biomassza-erőművekbe fektessenek. Ezen „zöld politikák" nem ártottak, sőt fellendítették Merkel státuszát, aki az egyik legnépszerűbb német kancellár volt egészen a bevándorlási viták előtti időszakig. Németország módosította a megújuló energiáról szóló törvényt, reagálva a villamosenergia-piacokat szabályozó új uniós szabályokra, és a támogatásokról a piaci alapú mechanizmusokra tér át, de az Energiewende továbbra is rendkívül népszerű.

Nincs harmadik sáv

Az Egyesült Államok Zöld Pártjának nincs módja arra, hogy kövesse német kollégáit Per Uralub szerint. Mivel az amerikai politikai rendszer megnehezíti a harmadik felek részvételét, a Zöld Párt jelöltjeinek nincs lehetőségük megtanulni a politikai szakmát. Aktivisták maradnak, akik hűek az eredetileg lefektetett elvekhez, ahelyett, hogy olyan politikai álláspontokat alakítanának ki, amelyek szélesebb közönséget vonzanak. Ezzel gyengítik esélyeiket a nagyobb versenyek megnyerésére még a liberális fellegvárakban is.

Ennek eredményeként a zöld eszmék csak akkor vesznek részt az amerikai politikai vitákban, amikor a demokraták és a republikánusok napirendre tűzik ezeket a kérdéseket. Sokatmondó, hogy az Egyesült Államok legnagyobb környezetvédelmi csoportjai még azelőtt elkezdték támogatni Clintont, hogy megválasztották volna demokrata elnökjelöltnek Bernie Sandersszel szemben, aki jóval agresszívebb álláspontot képviselt az egyes környezetvédelmi és energetikai kérdésekben. És bár Sanders környezetvédőnek vallja magát, mégis a Demokrata Párt jelölését kérte ahelyett, hogy zöldpárti jelöltként indult volna.

Ez arra enged következtetni, hogy a „harmadik féltől származó jegy vásárlása" az Egyesült Államokban még mindig nem nyerő út a széles választóknak szóló üzenet kialakításához. Ehelyett az éghajlatváltozás, az energiaforrások csökkenése és a természeti katasztrófákból származó növekvő emberi és gazdasági költségek többet fognak nyújtani az ökológiai tudatosság és a politikai változások előmozdításában, mint az USA Zöld Pártjának radikális retorikája.

