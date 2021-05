Folyamatos az elvándorlás a demokrata vezetésű tagállamokból a republikánus tagállamokba az Egyesült Államokban, s ez a folyamat már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt - írja elemzésében a The American Spectator című amerikai konzervatív online magazin.

A cikk ismerteti az amerikai népszámlálási hivatal (USCB) adatait, amelyek szerint 2010 és 2019 között Kalifornia, New York, New Jersey, Michigan és Illinois államok együttesen négymillió lakost veszítettek. Eközben Florida, Texas, Tennessee, Ohio és Arizona volt az az öt, republikánus politikusok által vezetett tagállam, ahová a legtöbben költöztek. Az említett tagállamok közül Floridában, Texasban és Tennessee-ben nem kell jövedelemadót fizetni.

Mint írják, a világjárvány a katasztrofális demokrata párti politikával ötvözve csupán felgyorsította a tömeges elvándorlást az úgynevezett kék (demokrata párti kormányzók vezette) államokból. Az iskolák, éttermek, vállalkozások drákói szigorúságú bezárása, az erőszakos bűncselekmények számának kiugró növekedése, a magas adók és a munkahelyek számának csökkenése is hozzájárult ahhoz, hogy ezekben az államokban egyre kevésbé kívánatos élni, vagy gyermeket nevelni - áll a cikkben.

A The American Spectator összeállítása elsőként Kalifornia államot hozza fel példaként, amely tengerpartjainak és napfényes időjárásának köszönhetően korábban az amerikaiak számára vonzó lakóhely volt. De - mint a lap írja - Gavin Newsom demokrata kormányzó totalitárius vezetésének és a pandémiára adott rossz válaszainak köszönhetően mostanra mindez megváltozott.

2020-ban 135 600-zal több ember hagyta el Kalifornia államot, mint amennyi oda költözött. Ez a valaha volt harmadik legnagyobb népességvesztés a nyugati államban, és 1900 óta ez mindössze a 12. alkalom, hogy csökkent Kalifornia népessége.

A cikk szerint tavaly Newsom kormányzó mindent megtett azért, hogy "a kaliforniai lakosok életét megkeserítse". A kormányzó áprilisig nem is szorgalmazta az iskolák újranyitását, Kalifornia több mint 420 nyilvános tengerparti strandját és 280 állami parkját, valamint Disneylandet is bezáratta. A lap elemzése megállapítja: Gavin Newsom intézkedései körülbelül 72 milliárd dolláros bevételkiesést okoztak az állam számára. Az elvándorlás indokaként említi a The American Spectator azt is, hogy továbbra is országosan Kaliforniában a legmagasabb a jövedelemadó mértéke: 13,3 százalék.

Az összeállítás kiemeli New York államot is, ahonnan 2020. január 1. és 2020. december 7. között 3,57 millió ember költözött el. Ez a 19,5 milliós lakosság majdnem egyötöde. Ennek következtében csaknem 34 milliárd dollár adóbevételtől esett el a tagállam. Andrew Cuomo demokrata párti kormányzó tavaly márciusban bezáratta a Broadway színházait, és csak idén februárban engedélyezte a beltéri étkezést az éttermekben, akkor is jelentősen csökkentett kapacitással. Ezek az intézkedések 60 milliárd dollár veszteséget eredményeztek New York államban 2020-ban.

A keleti parti tagállamban "drámai módon nőtt a bűnözés" - emlékeztet a konzervatív lap. S idézi a New York-i rendőrség jelentéseit, melyek szerint a városban elkövetett gyilkosságok száma 2020-ban 462-re emelkedett, s ez 45 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest. New York-ban 2020-ban 1531 lövöldözést is rögzítettek, amely 97 százalékos növekedést jelent az előző évihez képest. Miközben drasztikusan nő a bűnesetek száma a városban, Bill de Blasio demokrata párti polgármester tavaly - miközben segített felfesteni a Black Lives Matter (Fekete Életek Számítanak) feliratot a manhattani Trump-torony elé az úttestre - kijelentette: egymilliárd dollárral csökkentené a New York-i rendőrség költségvetését.

A cikk a piros (vagyis főleg republikánus szavazók által lakott) tagállamok közül példaként hozza fel Floridát, Texast, Tennessee-t, Ohiót és Arizonát, ahol az elmúlt időszakban a népesség jelentős arányú növekedését tapasztalták. Ez a folyamat - mint írják - átrajzolhatja a politikai erőviszonyokat is, ugyanis a lakosságszámmal arányban az adott állam kongresszusi képviselőinek száma is változik.