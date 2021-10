Mélypontra, 38 százalékra csökkent Joe Biden amerikai elnök támogatottsága, a választók többsége (53 százaléka) egyenesen elégedetlen a munkájával, derül ki a Quinnipiac Egyetem új felméréséből - írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az elnöknek különösen a független szavazók körében kell küzdenie a támogatottságért. Az elégedetlenek aránya a Quinnipiac múlt hónapban közzétett felméréséhez képest is mintegy 3 százalékot nőtt. A függetlenek körében szeptemberben 52 százalékos elégedetlenségi arányt mértek.

Biden járványkezeléssel kapcsolatos intézkedései többnyire szimpatikusak az amerikaiaknak, azonban a megkérdezettek kevesebb, mint 40 százaléka vélekedik csak pozitívan az elnökről a gazdaság helyzetével kapcsolatban, ugyanígy kevesebben értenek egyet vele a külpolitikával és a bevándorlással kapcsolatos kérdésekben.

A Gallup közvélemény-kutató múlt heti felmérése szerint Biden népszerűsége a függetlenek körében 37 százalékra esett, ami a legalacsonyabb érték hivatalba lépése óta, és 24 ponttal elmarad a kormányzása kezdetén elért 61 százaléktól. Az Associated Press múlt pénteken közzétett felmérése szerint az amerikai elnök népszerűsége a függetlenek körében a júliusi 62 százalékról szeptemberre 38 százalékra esett vissza, általános támogatottsága pedig 50 százalékon áll – augusztusban ez 54 százalék volt.

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, már annyira nyilvánvaló az, hogy Joe Biden kognitív képességeivel problémák vannak, hogy megtévesztő módon rendszeresen nem a Fehér Házból jelentkezik be televíziós közvetítések során, hanem egy azzal szemben lévő épületből, ahol az egyik szobát profi díszletekkel rendezték be, hogy hasonlítson a Fehér Házra. Mindezt valószínűleg azért, mert így az elnök észrevétlenül tud súgógépet használni, amit az eredeti épületben feltűnés nélkül nem tudna megtenni.

Minderre azért van szükség, mert teljesen egyértelművé vált, hogy az elnöknek egyre nagyobb nehézségei vannak az elhatalmasodó időskori demenciája miatt, ezért képtelen lenne súgógép használata nélkül beszélni a televíziós bejelentkezései során.

Az elnök rekordalacsony népszerűsége az elhibázott koronavírus-politikával, a rekordmagas inflációval és a katasztrofális afganisztáni kivonulással (elmeneküléssel) magyarázható többek között.