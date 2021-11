Carrie Bourassa karrierjét nagyrészt azzal alapozta meg, hogy őslakosnak vallotta magát. Jelenleg a University of Saskatchewanen professzorként, valamint az őslakos emberek egészségügyével foglalkozó kutatóként is tevékenykedik. Korábban gyakran számolt be arról, hogy mennyire nehéz volt az élete az őslakosokat ért diszkrimináció miatt, most azonban kiderül, hogy valójában orosz, lengyel és cseh felmenői vannak.