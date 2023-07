A spanyol Costa Dorada keleti partján lévő Roda de Berà nevű üdülőhelyen fedezték fel egy hat hónapos gyerek földi maradványait kedden - írta meg a Blikk brit hírportálok információira hivatkozva. A kislánynak más testrészei is hiányoztak, mivel már bomlásnak indult.

A helyi önkormányzat egyik dolgozója

látta meg a homokban a testet, amely arccal lefele feküdt,

és először azt hitte, hogy egy játék. Strandolókkorábban is látták a vízben ők is azt gondolták, hogy csak egy játékbabáról van szó. Amikor felfedezője rájött, hogy nem gumiból van, hanem egy valódi gyerekről van szó, azonnal riasztotta a rendőröket, akik lezárták a partot. A helyi polgármester elmondta, hogy a kislány egy migránshajón utazhatott a Földközi-tengeren, ami feltehetősen felborult, így kerülhetett a vízbe. Az már a boncoláskor derült ki, hogy fél éves volt, és akár két hónapig is hánykolódhatott a tengerben, mert testében már beindult a bomlási folyamat.