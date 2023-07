A hongkongi kormány múlt héten közölte, hogy a város azonnal betiltja majd a Japánból származó tengeri termékek behozatalát, ha a sérült fukusimai atomerőműből származó kezelt, de még mindig radioaktív szennyvizet a Csendes-óceánba engedik.

Egy hongkongi étteremtulajdonos elmondta, hogy más forrásból is beszerezheti majd a tengeri alapanyagokat, és az étlapot is módosíthatja a tilalomhoz igazodva, de ez nem csak nehézséget, de bevételkiesést is jelent majd számára.

A vásárlóim azt mondták, hogy amint a radioaktív vizet kiengedik a tengerbe, csökkentik vagy lehet abba is hagyják a tengeri dolgok fogyasztását

- mondta a tulajdonos.

A férfi elmondta, hogy az iparágnak körülbelül egy évbe telt, mire a 2011 márciusában bekövetkezett fukusimai nukleáris válság után helyreállt a közvélemény bizalma a japán élelmiszerek iránt. Szerinte ha a jelenlegi biztonsági aggályok nem oldódnak meg azonnal, az iparágnak ismét hosszú időre lesz szüksége ahhoz, hogy helyreálljon a bizalom.

A japán kormány 2021-ben bejelentette, hogy a kezelt - de még mindig enyhén radioaktív - víz fokozatos kibocsátását tervezi, miután azt biztonságosnak szintre hígították.

Az ENSZ nukleáris ügynöksége jóváhagyta a terveket, mondván, hogy azok megfelelnek a nemzetközi előírásoknak. Az elképzelést azonban dél-koreai, kínai és néhány csendes-óceáni szigetországbeli csoport ellenzi biztonsági aggályok és politikai okok miatt.