Az áldozat, a 32 éves Martin M. azért kérte a bevatkozást, mert azt remélte, attól nagyobb lesz a pénisze. Partnerével egy meleg társkereső honlapon ismerkedtek meg, majd, miután látta, hogy barátja milyen méretekkel rendelkezik, szeretett volna hasonlót, vagy nagyobbat. Ezért kérte Torbentől az injekciót.

A 46 éves Torben K. saját bevallása szerint használta saját magán is a szilikont, sőt, 200 euróért több embernek is beadta azt, amit Martin M. is megkapott.

Martin azonban nem élte túl a befecskenedezést, vérmérgezésben és szervi elégtelenségben meghalt, így Torbent halált okozó veszélyes testi sértés és az alternatív orvosokról szóló törvény megsértése miatt vádat emeltek.

A cikk kitér arra, hogy 2014-ben Németország volt a pénisznagyobbító műtétek "világfővárosa", minden ötödik műtétre az országban került sor

Címlapi képünk illusztráció!