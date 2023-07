Az ukrán ellentámadás első két hetében Kijev a fegyverei és katonái 20 százalékát vesztette el, köztük számos csúcskategóriás NATO-országból származó eszközt - ismerte el legújabb cikkében a hatalmas kijevi kudarcot a The New York Times. Az elmúlt hetekben már több nyugati forrás is arról írt, hogy a hónapokig előkészített és beharangozott ukrán ellentámadás kudarcba fulladt, sőt az orosz erők mentek át támadásba a front több szakaszán is. Az is kiderült, hogy az ukrajnai harcok kirobbanása óta minden hangzatos propaganda ellenére nem sikerült nagy minőségi javulást elérni az ukrán hadseregben, és akadoznak a nyugati fegyverszállítások is. Egyes elemzések szerint az ukránok legalább 26 ezer katonát vesztettek eddig az ellentámadás során.