Itt az ideje felcsavarni a globális békepárti többség hangerejét, Magyarország ezért minden támadás és nyomásgyakorlás ellenére továbbra is kitart a diplomáciai rendezés fontosságának hangsúlyozása mellett - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának előző napi ülésén nyilvánvalóvá vált ismét, hogy két teljesen különböző megközelítés él a nemzetközi porondon az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

A háborúpárti álláspont képviselői attól sem riadnak vissza, hogy a konfliktus eszkalációjával fenyegető nyilatkozatokat tegyenek, míg a világ döntő többsége azt szeretné, hogy véget érjenek a harcok, hiszen a helyzet árát mindenki fizeti, így hazánk is, miközben a magyarok semmilyen felelősséggel nem bírnak ebben az ügyben - mutatott rá.

"Ehhez képest tegnap ismételten elhangzottak olyan nyilatkozatok, a transzatlanti világ képviselői olyan beszédeket, állásfoglalásokat mondtak itt el, amelyek egyértelműen a háború folytatását jelzik előre, egyértelműen eszkalációs kockázatokkal járnak" - jelentette ki.

Én azt gondolom, hogy a feladat továbbra is világos. A békepárti tábor hangerejét fel kell csavarni, és világossá kell tenni, hogy a világ döntő többsége most már végre békét akarna - vélekedett. "Akármennyien támadnak minket, akármilyen komoly nyomást helyeznek ránk, akármilyen kritikákkal kell szembenéznünk, mi, magyarok továbbra is kitartunk a béke mellett" - tette hozzá.

Szijjártó Péter élesen visszautasította luxemburgi kollégája vádjait, amelyek szerint Magyarország nem elég szolidáris, és azt hangoztatta, hogy Jean Asselborn "kedvenc sportága a magyarok kritizálása".

Mi, magyarok több mint egymillió menekültet fogadtunk be Ukrajnából. Nem vagyok pontosan tisztában a luxemburgi számmal, de valószínűleg nem ér ennek a közelébe - mondta.

"Mi olyan nemzetet képviselünk, amelynek tagjai egyre növekvő számban meghalnak a háborúban. Feltételezem, és egyúttal remélem is, hogy még egyetlenegy luxemburgi sem halt meg az ukrajnai háborúban, és nem is fog meghalni, ezt kívánom" - fűzte hozzá.

A gabonaszállítási megállapodás kissé enyhítette a konfliktus negatív kihatásai

A miniszter a fekete-tengeri gabonaszállítási megállapodás összeomlásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy annak önmagán túlmutató jelentősége volt, és kissé enyhítette a konfliktus negatív kihatásait a világ számos könnyen destabilitálható pontján.

Mint tudatta, ennek nyomán tovább fog nőni Közép-Európa jelentősége az ukrajnai gabonatranzitban, Magyarország pedig komoly infrastrukturális fejlesztéseket hajtott végre ennek elősegítése céljából.

Aláhúzta mindazonáltal, hogy itt a gabona átengedéséről van szó Afrika és a Közel-Kelet felé, hogy ezen térségekben ne alakuljon ki élelmezési válság, amely újabb migrációs hullámokkal, s így a terrorveszély erősödésével járhatna. Azt ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy az ukrán gabona Közép-Európában okozzon piaci zavarokat, mivel a szomszédos állam termelőinek nem kell megfelelniük az európai uniós előírásoknak - szögezte le.

A tranzitútvonalakat Közép-Európában nyitva tartjuk, de azt nem fogjuk elfogadni, hogy emberiességi meg humanitárius szempontokra való hivatkozással üzleteljenek Magyarországon" - emelte ki.

Itt az ideje, hogy a békéről is szó legyen

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy az ENSZ Közgyűlésén kedden hangot fog adni annak, hogy már több mint ötszáz napja kizárólag a háborúról zajlik a vita a nemzetközi szervezetekben, márpedig itt lenne az ideje annak, hogy a békéről is szó legyen.

Ahhoz, hogy béke legyen, ahhoz nyilvánvalóan fegyverszünet kell, ahhoz tárgyalások kellenek, s aztán békemegállapodás kell" - közölte.Ennek kapcsán üdvözölte a diplomáciai rendezést célzó erőfeszítéseket, és kijelentette, hogy az ENSZ-nek végre platformot kellene biztosítania a békéről szóló diskurzusnak is.

"Nagyon sok szövetségesünk van ebben a kérdésben, hiszen a globális többség békét akar (..) A globális többségnek mi is a részesei vagyunk, mindannyian békét szeretnénk, és itt lenne az ideje, hogy ennek a béketábornak a hangját fel tudjuk csavarni New Yorkban is" - jelentette ki.

Zsarolják a német és az amerikai cégeket

Végül a vállalatvezetőkkel folytatott tárgyalásairól szólva aláhúzta, hogy óriási a nyomás az amerikai és német cégeken, sokszor zsarolásnak vannak kitéve, hogy ne vigyék Magyarországra a beruházásaikat, mert a berlini és washingtoni liberális vezetés nem ért egyet a magyar emberek által szabott iránnyal.