Bizalom, Angi Vera, Örökbefogadás, Megáll az idő, Mephisto, Redl ezredes, Hanussen, A Napfény íze, Az óceánjáró zongorista legendája, Malena. Néhány remekmű, amit Koltai Lajos fényképezett. Sorstalanság, Este. Két remekmű, amit Koltai Lajos rendezett. Shirley MacLaine, Jack Lemmon, Walter Matthau, Sean Connery, Anthony Quinn, Robert Duvall, Glenn Close, Meryl Streep, Vanessa Redgrave, Daniel Craig, Jeremy Irons, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg és persze Klaus Maria Brandauer. Zseniális sztárok, akikkel dolgozott. És a rendezők: Szabó Istvántól Andrej Koncsalovszkijon és Jodie Fosteren át Giuseppe Tornatoréig.

Ő Koltai Lajos. Ahogy Koltai Lajos az az ember, aki gyerekkoráról, családjáról, halálról, a hitről és persze a tanításról beszél.

Igen, a tanításról, amit még a régi SZFE-n a régi SZFE vezetői megakadályoztak. Koltai Lajos elmeséli, hogy pontosan kik és miért nem engedték tanítani. Az ok nyilvánvaló: évtizedek - mondhatni, a rendszerváltás óta - sikertelen emberek akadályozták. Ahogy arról is beszél, hogy milyen örömet jelentett számára, amikor a Vidnyánszky Attila vezetésével megújult SZFE-re hívta Káel Csaba tanítani. És arról, hogy mit gondol azokról, akik emiatt - nem is akárhogyan, nem is akármilyen rágalmakkal és aljasságokkal - támadták.

Koltai Lajos azt mondja, hogy tanításáról úgy gondolkodik, hogy az valamilyen pásztori munka. Terelgetni a rá bízott embereket.

A MÁSFÉL ÓRÁS BESZÉLGETÉS FONTOSABB RÉSZEI, SORRENDBEN ÉS PONTOSAN MIT HOL TALÁL:

világkarrier, világsztárok 1:07

mi a magyar tulajdonság? 21:32

Semmelweis 35:24

a család 45:08

a halál 48:26

a pásztori munka 56:01

támadások az új SZFE miatt 1.00:47

Ascher Tamás hazugságai 1:09:30

Mephisto 1:14.33

a jövő 1:24:00