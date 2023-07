Erdőtűz pusztít a dél-törökországi Antalya tartomány egyik népszerű üdülővárosánál, Kemernél, kedden a hatóságok már tíz házat evakuáltak, valamint elrendelték a helyi kórház kiürítését is.

A helyszínen tartózkodó Mehmet Nuri Ersoy kulturális és idegenforgalmi miniszter a sajtónak elmondta, az oltásban 10 repülőgép, 22 helikopter és több mint 200 tűzoltóautó vesz részt. Hozzátette, hogy

a tűzben már körülbelül 120 hektárnyi erdőterület semmisült meg.

Ersin Yazici, Antalya tartomány kormányzója azt mondta, a helyi hatóságok minden szükséges intézkedést megtettek annak érdekében, hogy a tűz ne terjedjen át lakott területekre.

A lángok hétfő este csaptak fel, a tűz okát egyelőre nem tudni, az erős szelek és a szárazság miatt miatt azonban

az oltás csak nehezen halad, hat ember pedig füstmérgezés miatt kórházba került.

A Földközi-tenger térségét erős hőhullám sújtja. A török meteorológiai intézet azt közölte, kedden és szerdán akár 40 fokra is emelkedhet a hőmérséklet. Algériában 34-en haltak meg az ország északi részén tomboló erdő- és bozóttüzekben, a Görögországhoz tartozó Korfu és Ródosz szigetén pedig már több mint 32 ezer embert telepítettek ki, az utóbbi szigeten már hetedik napja égnek a tüzek. Erdőtüzek pusztítanak Szicíliában is, ahol vízhiány is nehezíti az emberek életét.