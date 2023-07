A németországi médiumok birtokába került a Bundeswehr egy titkos dokumentuma, amely kritikus képet fest az ukrán hadsereg ellentámadásával kapcsolatban – tájékoztatott a Bild. A Bundeswehr jelentésében az áll, hogy „a parancsnoki struktúra olykor jelentős hiányosságokat mutat, ez pedig részben helytelen és veszélyes döntésekhez vezet”, hívja fel rá a figyelmet a Mandiner.

A Bundeswehr kiszivárgott jelentéséből kiderül, hogy a német hadsereg nem tartja jónak az ukrán hadsereg irányítását.

Meglátásuk szerint mivel Ukrajna a nyugaton kiképzett dandárokat 10-30 fős, a haderő többi részétől elszigetelt csoportokra bontja,

sem a nyugati kiképzés, sem a jobb fegyverzet, sem a rendelkezésre álló katonák nagy száma nem számít már.

Ezek a tényezők, például a dandárok felosztása és a parancsnoki állomány megfelelő kiképzésének hiánya magyarázhatják az ukrán csapatok lassú előrehaladását az ellentámadás során – írta a Bild, az új jelentés birtokában.

A beszámolók alapján az Ukrajna által elfogadott stratégia megtorló tűznek teszi ki katonáit, miközben a fő csapásirányban „nincsenek olyan manőverező egységek, amelyek képesek lennének a támadást végrehajtani vagy tűzfölényt kialakítani”. A lap arról is beszámolt, hogy a Bundeswehr kritizálta a tapasztaltabb ukrán katonákat, akik állításuk szerint kevésbé jól tanulják meg a nyugati kiképzés elveit, vagy egyáltalán nem vesznek részt benne.

Közben már az ukrán katonák szerint is ütést kapott a hadsereg morálja. Korábban az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) sorkatonái az interjúkban kritizálták az ukrán hadsereg által jelenleg alkalmazott lassú, megfontolt támadási taktikát.

Attól tartanak, hogy már jóval azelőtt megsérülnek, vagy megölik őket, hogy a fronton áttörésre kerülhetne sor.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, alig egy hete írt ukrán katonák nyilatkozatairól a The New York Times, akik azt mondták: mindenki nagy áttörést remélt a szárazföldi műveletektől, az offenzíva azonban a veszteségek miatt jelentősen lelassult.

Az ellentámadás sikertelenségét maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elismerte, de a lassulás okait megpróbálta nyugati szövetségeseire hárította.

Szerinte a NATO-országok fegyverei túlságosan lassan érkeztek, érkeznek meg Ukrajnába, ezért nem tudták időben megindítani az offenzívát és az oroszoknak volt idejük készülni.

De kritizálta az ukrán erők teljesítményét Glen Grant katonai elemző is, aki maga is tanácsokkal látja el az Ukrán Fegyveres Erőket. A minap a Newsweeknek nyilatkozva úgy fogalmazott,

Meg kell mondani, hogy Ukrajna számára ez nem megy olyan simán, mint szeretnék.

John Kirchhofer, az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség szakértője szerint pedig a háború „kissé patthelyzetben van", hozzátéve, hogy csakis minimális előrehaladást látnak Ukrajna részéről.

A NATO nehézfegyvereivel – egészen pontosan a HIMARS rakétavetőkkel, Storm Shadow rakétákkal és kazettás bombákkal – kapcsolatban kifejtette, hogy „ezek közül sajnos egyik sem az a Szent Grál, amit Ukrajna keres", valamint ezek közül a szakértő szerint egyik se fogja lehetővé tenni rövid távon az áttörést.

Mindeközben a The Wall Street Journal a napokban arról írt,

a nyugati vezetők tudták, hogy Ukrajna nagy valószínűséggel nem tudja kiszorítani az orosz erőket állásaikból a tavasszal kezdődött ellentámadás során.

A nyugati katonai doktrína szerint ugyanis Ukrajna támadó erejének legalább háromszor akkorának kellene lennie, mint az ellenségé, és a légi és szárazföldi erők jól koordinált kombinációját kellene alkalmaznia.

A kijevi csapatoknak azonban nincs meg a létszámuk, a kiképzésük és az erőforrásuk ahhoz, hogy teljesítsék ezt.

Sőt, maga Zelenszkij is elismerte már májusban, hogy Oroszország légi fölényben van a fronton, és hogy az ukrán csapatok védelmének hiánya azt jelenti, hogy "sok katona fog meghalni" a harcban.

Alig egy héttel az ukrán ellentámadás elindulása után pedig már azt közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter, hogy

az ukrán erők egyik irányban sem érték el céljaikat, veszteségeik pedig meghaladták a 26 ezer katonát,

1244 harckocsit és több ezer egyéb felszerelést, 21 repülőgépet és hat helikoptert.

De az ukrán ellentámadás kudarcát bizonyítja az is, hogy nem, hogy nem sikerült áttörniük az orosz erőkön, még az orosz csapatoknak sikerült előre nyomulniuk egyes területeken.

Az orosz hadsereg kidolgozott védekezése meglepetésként érte az ukrán fegyveres erőket

– mondta Patrick Bury NATO-biztonsági elemző az Express című brit lapnak.

Az ukrán ellentámadás kudarca tehát mára már szinte mindenkinek egyértelmű, az amerikai vezetés azonban láthatóan nem akarja azt elismerni.

Ha szükséges, az orosz csapatok könnyen elérik Kijevet és így véget vethetnek az ukrán konfliktusnak"

– ezt Douglas McGregor, a Pentagon vezetőjének volt tanácsadója jelentette ki a Judging Freedomnak adott interjújában. A volt tanácsadó szerint ugyanakkor az USA addig nem fog leállni, amíg tagadni tudja Moszkva győzelmét.

McGregor úgy véli, hogy

A Fehér Ház nem akarja elismerni az Egyesült Államok vereségét az ukrajnai konfliktusban, ezért késlelteti azt. Ugyanakkor Kijevnek még a NATO újabb felszerelésszállítmányaival sincs esélye a győzelemre.