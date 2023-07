Egyre nehezebb helyzetben van Zelenszkij ukrán elnök. Az ellentámadás egy nyilvánvaló csőd, az oroszok egyre durvábban támadnak. Már nemcsak a közkatonák, hanem a magasabb tisztek is lázonganak az ukrán elnök ellen.

Orosz csapás ért egy román hajót a napokban, ez pedig hatalmas nemzetközi visszahangot váltott ki. Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértő elmondta, két fekete-tengeri kikötőt támad jelenleg Oroszország, ami mögött az ukrán gabona külföldre szállítása áll.

Az oroszok elmondták a gabonaexportról szóló megállapodást, így az ukránok megpróbálják szárazföldön, vagy a Dunán eljuttatni az árut az Európai Unió felé. Ez óriási veszélyt jelent az európai gazdák számára, ugyanis dömpingáron kínálják a gabonát, arról nem is beszélve, hogy nagyrészt GMO-fertőzött. Ezt az oroszok sem akarják, ugyanis Ukrajna hatalmas bevételekhez jut a gabonaexportjának köszönhetően - írja a Tények.

Az orosz csapatok most megkísérlik teljesen elvágni Ukrajnát a tengertől, az Azovi-tengertől már sikerült, most pedig a Fekete-tengerért folyik véres küzdelem, ezért kezdték el támadni Odesszát is.

A román hajó sérülése komoly feszültséget generált, ugyanis egy NATO- és EU-tag ország vízi járműjéről van szó, noha senki sem sérült meg, és nem is katonai, hanem civil hajóról beszélünk.

Nyilvánvalóan nem szándékos támadás volt

– véli a szakértő, ugyanis Oroszországnak sem lenne érdeke játszani a tűzzel.

Csak szerdán 675 ukrán katona halt hősi halált, az emberállományon kívül pedig láthatóan a lelkesedés is fogy.

Nemcsak közkatonák, hanem ukrán tisztek is kezdenek szembemenni Zelenszkijjel

– mondta Georg Spöttle, aki úgy véli, a Nyugat is érzi már, hogy túl sok pénzt ölt ebbe a háborúba, az eredmények pedig nem látszanak.

Közel 200 milliárd amerikai dollárt áldoztak már a konfliktus eldöntésére, az ukrán előretörés pedig nem jelentkezik.

Volodimir Zelenszkij minden este eredményeket ígér, legutóbb kilátásba helyezte, hogy jövő nyárra visszaszereznek minden elvesztett területet, de ezek csak üres ígéreteknek tűnnek egyelőre, ami brutális pénzekbe kerül az USA-nak, a NATO-nak és az EU-nak is.