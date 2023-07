Minden évben megtartja Orbán Viktor miniszterelnök nagyívű beszédét Tusnádfürdőn, a Bálványosi Szabadegyetemen, amelyen mindig globális jelentőségű eseményekkel foglalkozik, most természetesen az orosz-ukrán háborúval. Ezzel kapcsolatban kerestük meg Rod Drehert, a The American Conservative egykori publicistáját, a Danube Institute vendégkutatóját. Rod Dreher számos fontos keresztény-konzervatív szellemiségű írás szerzője. Ő írta a 2017-ben magyarul "Szent Benedek válaszútján" (The Benedict Option: A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation) címmel megjelent könyvet is, amelyben felszólítja a jobboldali embereket, hogy szálljanak szembe a szélsőbaloldal ideológiai zsarolásával.

Az idei MCC Feszt-en is előadó, nagyhatású konzervatív szerző arra a felvetésünkre, hogy manapság egyedül Donald Trump és Orbán Viktor utasítja el egyértelműen a háború folytatását a világban, Rod Dreher azt mondta:

Ha Trump lenne az elnök, komolyan venné Orbán Viktor szavát a háborúval kapcsolatban.

Hozzátette, egyedül Trump képes legyőzni Bident a jövő évi választáson.

A háború lezárásával, valamint a béketervekkel kapcsolatban Rod Dreher még hozzátette:

Ha az Úr adná parancsba angyalainak, hogy szálljanak alá és sugalmazzanak egy béketervet Orbán Viktor fülébe, a jelenlegi Washington akkor is elutasítaná, mivel "Orbán mondta". Ez nevetséges! A nyugati szövetségi rendszer egyik legnagyobb gyengesége, hogy majdnem az összes NATO-ország szinte erőltetett menetben menetel Washington után. Holott semmilyen előnye sem származik abból Amerikának sem, ha a szövetségesei mindenben kivétel nélkül egyetértenek vele. Húsz évvel ezelőtt Franciaország próbálta figyelmeztetni az Egyesült Államokat, hogy ne támadja meg Irakot. Akkor sokan megutálták ezért az amerikai jobboldalon, holott Franciaország jó barátja Amerikának. Attól tartok, hogy ennek a szembeszállásnak a napjai leáldoztak, mivel Európa nem érzi magát elég erősnek és magabiztosnak ahhoz, hogy ellentmondjon Washingtonnak.

Arra a kérdésre, hogyan lehetséges hogy

Európa vakon követi Amerika utasításait a háborúval kapcsolatban, különösen a gazdasági szankciók terén, Rod Dreher egyértelműen a gyengeséget jelölte meg válasznak.

Szerinte egyértelmű, hogy Európa tönkreteszi saját gazdaságát ezzel a háborúval, azonban az európai országok nem elég erősek ahhoz, hogy szembeszálljanak Washintonnal.

Senki nem ért egyet azzal, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát. Ez nem kérdés. Azonban az már kérdéses, hogy megéri-e Európának tönkretenni saját gazdaságát, hogy Ukrajnáért harcoljon és megkockáztasson egy harmadik világháborút. Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműen úgy fogalmaz, hogy nem, nem éri meg

- mondta.

Rod Dreher szerint

Orbán Viktor a tusványosi beszédében - ami brilliáns geopolitikai beszéd volt - rámutatott, hogy mennyivel gyengébb az európai gazdaság Amerika gazdaságához képest.

Az ukrajnai háború pedig csak tovább ront ezen a helyzeten, elég ha megnézzük, mennyire gyengék az európai hadseregek, valamint Európa milyen egészségtelen mértékben függ Amerikától a védelmi kérdéseket illetően. Szerinte mindezek arra engednek következtetni, hogy az európaiak kevésbé érzik magukat magabiztosnak az Egyesült Államokhoz képest. A háborúval kapcsolatos amerikai médiaterrort illetően pedig a következőképpen fogalmazott:

Meglehetősen bizarr, hogy alig húsz évvel a katasztrofális iraki háborút követően megint azzal zsarolják az amerikai közvéleményt, hogyha nem támogatod a háborút, akkor gyáva vagy, sőt Amerika-ellenes hazaáruló.

A blokkosodás veszélyével kapcsolatban megjegyezte: