Az illegális migránsok továbbra is tömegesen érkeznek az afrikai partokhoz közel lévő szigethez, mindösszesen annyi változott, hogy elrejtik a migránsokat a szigetlakók és az újságírók elől, ezzel megpróbálva helyreállítani a sziget folyamatosan erodálódó hírnevét.

A hotspotra ki lehetne tenni a magtelt táblát, mert gyakran több ezren vannak az egyébként 400 főre kialakított táborban. Nem így a turizmusban érdekelt vállalkozásoknál, ugyanis évről évre egyre nagyobb gondot okoz a sziget rossz híre.

Most már túl sokan jönnek, túl sokan vannak. De sajnos nem mi döntünk, megtesszük, amit meg kell tennünk, és elfogadjuk – jelentette ki a csüggedt lakos, aki szerint segíteni kell a bajbajutottakon, ugyanakkor radikálisan csökkenteni kellene a szigetre érkező migránsok számát, ugyanis az illegális bevándorlók kárt okoznak a településen élőknek.

Mindeközben a szigetlakók egyöntetűnek mondható véleménye ellenére, amely értelmében csökkenteni kellene a bevándorlás mértékét Olaszországba, idén rekordot dönthet az érkező illegális bevándorlók száma. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány megválasztása óta már több mint százezer illegális bevándorló érkezett Itáliába.

A statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy a migráció megfékezésére irányuló ígéreteit minden erőfeszítése ellenére sem sikerült megvalósítania az olasz miniszterelnöknek. Az év eleje óta pedig már több mint 72 ezer migráns kötött ki a dél-olaszországi partoknál, ami kétszerese a tavalyi és háromszorosa a 2021-es számoknak.

Mindezek ellenére egyesek szerint a probléma nem délen, hanem sokkal inkább Észak-Olaszországban jelenik meg, ahol sokkal erőteljesebb nyomot hagy az utcákon az illegális bevándorlók jelenléte, Ugyanis gyakori, hogy a migránsok az utcán élnek, a képzettségük és nyelvtudásuk hiányának köszönhetően. Az illegális bevándorlók így drogkereskedésből, vagy tolvajlásból tartják el magukat.

A probléma akkor kezdődik, amikor megérkeznek északon a városainkba és sokan közülük bűncselekményeket követnek el, vagy a camorra kezébe kerülnek. Az utcán laknak, mert Olaszország nem fogadja őket szívesen, ez mind fikció, a véleményem szerint egy üzlet – mondta az egyik helybéli, akinek meggyőződése, hogy a migráció valójában egy hatalmas üzlet, amelynek az olaszok a kárvallottjai.

A település azonban ennek ellenére továbbra sem szabadult meg a migráció terhétől, ugyanis évről évre egyre kevesebb turista érkezik a szigetre, miközben az érkező migránsok száma fokozatosan nő, ami hatalmas nyomást helyez a parti őrségre, és egyre jobban túlterheltté teszi a mingránstábor ellátó rendszerét is.

Néhány napos látogatásunk alatt többször is szemtanúja voltunk a jelenetnek, amint a parti őrség migránsokkal megrakott hajói befutnak a kikötő egyik, részére, ahol az érkezőket buszokra terelték, majd a városon keresztül, a sziget belső részében található, hotspotba vitték őket, amelyeket több tucat rendőr, és fegyveres katona őriz.

A legnagyobb káosz időszakát nehezen felejtik az itt élők, akik szembe találkoztak a valósággal. A probléma megmaradt a szigeten, csak annyi történt, hogy javítottak a látképen és egy túlzsúfolt hotspotba szállítják buszokkal a partot érő tömegeket. Egy hotspotba, ahova újságíró csak hosszas papírmunka és még hosszadalmasabb várakozás után teheti be a lábát. A hotspotot őrző rendőrök, és katonák szívesen elmagyarázzák, hány helyre kell kérvényt írni, kinek kell emailt küldeni. De nem biztatnak, azt mondják, sokszor heteket is kell várni az engedélyre. Ám ennek az engedélynek a hiányában az elméletileg nyitott hotspotba belépni tilos az útlevéllel rendelkező, legálisan érkező újságírónak. Ide csakis papírok nélkül érkező illegális migránsok léphetnek be.

Lampedusának európai segítségre van szüksége, mondja az egyik helyi lakos, mert helyben ez a parányi sziget nem képes kezelni ezt a helyzetet.

A turizmusból élők mellett a lampedusai halászok is megszenvedik a lassan évtizedes migránsválságot, a sziget halászainak érdekeit képviselő konzorcium elnöke, Salvatore Martello nemrég Renato Schifani regionális elnök beavatkozását kérte, ugyanis a Pelagie-szigeteket Szicíliával összekötő kompjáratok az utóbbi időben a migránsok taxijává váltak, így ezek a járatok nem tudják biztosítani a lampedusai halászok által kifogott áruk, illetve a szigetekről a kontinens felé induló állampolgárok szállítását.

Szándékunkban áll kérni a régió vezetőjétől, hogy a lakosság, a halászok és a turisták számára indítsanak külön hajókat. Az nem működik, hogy a késések és a kabinok lefoglalása miatt nem tudjuk használni a hajókat, mert rendszeresen több száz migránst szállítanak Lampedusáról Porto Empedocle kikötőjébe".

Azonban a szigeten található hotspotból muszáj tovább küldeni az illegális bevándorlókat egy másik szállásra, ugyanis migránsok száma napról napra exponenciálisan nő. Csak július 19-én több mint háromezer főt kellett elhelyezni a legfeljebb 400 fő befogadására alkalmas migránstáborban.