Egy hónappal azután, hogy az első ukrán próbálkozások áttörték az orosz védelmi vonalat, az ukrán fegyveres erők újra támadásba lendültek. A csapások iránya változatlan maradt: a zaporizzsjai régió és a Donyecki Népköztársaság közigazgatási határának találkozásánál, Tokmak felé és Artemovszk (Bakhmut) oldalain. Most ott folytatódnak a heves harcok, és az ukránok nyilvánvalóan az indokolatlanul magas veszteségek miatt először használnak stratégiai tartalékokat az áttöréshez. Az offenzíva orosz részről sem marad el: a Luhanszki Népköztársaság északi részén és a harkovi régióban behatoltak az ellenség védelmébe, naponta több kilométerrel előrenyomulva. Arról, hogy milyen lehet az új offenzíva, miért nem tagadta meg az ukrán parancsnokság az orosz állások frontális lerohanását, és milyen forgatókönyv alakulhat ki a fronton, a Lenta.ru írt.

Sokan kételkedtek az ellentámadásban

Július közepére az ukrán ellentámadás bukása még azok számára is nyilvánvalóvá vált, akik a végsőkig kételkedtek abban, hogy az orosz hadsereg képes lesz tartani a frontvonalat.

Az ellentámadás első heteiben az ukrán fegyveres erők egész – kiképzett és motivált – dandárokat veszítettek, akik hosszú kiképzésen estek át a nyugati gyakorlótereken.

A Nyugat belepumpálta a pénzt Ukrajnába

A The New York Times amerikai kiadása szerint a hadművelet kezdetéig Ukrajna szövetségesei 63 ezer ukrán katonát tudtak felkészíteni, több mint 150 modern harckocsit, több száz harcjárművet és több ezer elavult katonai felszerelést szállítottak le. Az ellentámadás első heteinek vereségei arra kényszerítették az ukránokat, hogy felkészüljenek a hadjárat következő szakaszára.

Az ukránok főként a gyalogos katonáikat küldték harcba, miközben az elit egységeik távol maradtak a frontvonaltól.

Az ezrével mozgósított emberek az orosz lövészárkok szélén haltak meg, nem tudtak tovább előretörni kellő tüzérségi és páncélos támogatás nélkül, de most úgy néz ki, hogy a stratégiai tartalékokat is bevetik majd.

Újabb elvárás az ukrán győzelem

Július 26-án, szerdán kezdtek jelentések érkezni a frontvonalból az ukránok támadási kísérleteiről Rabotino térségében, Sztaromajorkij és Artemovszk közelében. A támadások nemcsak friss, nyugati felszereléssel felszerelt egységeket érintenek, hanem a Special Operations Forces (SOF) egységeit is. A The New York Times szerint ezek az ukrán fegyveres erők tartalékai, amelyeket a parancsnokság a nyári hadjárat "döntő csapására" mentettek át. Hamarosan kiderül, hogy ez a támadás lehetővé teszi-e Ukrajna számára, hogy változtasson a jelenlegi erőviszonyokon. A portál szerint egyébként

az Ukrajna által július 26-án megindított offenzíva második szakaszát az Egyesült Államokban és az Európai Unióban meghatározónak tekintik.

Az érintett tartalékok pedig azt jelzik, hogy az ukrán hatóságok valóban „utolsó esélynek" tekintik az újabb áttörési kísérletet, hogy áttörjenek az Azovi-tengerig, és elérjék az orosz csapatokat. Bár az orosz egységek sikeresen visszatartják az ukránok rohamát, az ezt követő ütközet kilátásai még nem teljesen egyértelműek. Jelentések érkeznek a frontról a legnehezebb csatákról, sőt az ellenség haladásáról is. Ezek a sikerek azonban megcáfolják az ukrán fegyveres erők hatalmas veszteségeit, valamint az orosz egységek hatékony ellentámadásait.

Az oroszok jelentős területeket vehetnek vissza az ukránoktól

Az oroszok nagyszabású gépesített hadművelet megismétlésére számítottak. A harcokban megviselt egységek megerősödésével párhuzamosan pedig számos támadási kísérlettel próbálkoztak. Néhányuk határozottan sikeres volt. Ez mindenekelőtt a Kupjanszk felé, valamint a Luhanszki Népköztársaság északi részén – Szvatovo és Kremennaja közelében – történő előrenyomulásra vonatkozik. Az elmúlt napokban a hadseregnek sikerült átkelnie a Zherebets folyón, és komolyan előrenyomult Kupjanszk felé, amely egy fontos közlekedési csomópont a Harkov régió keleti részén.

A napi több kilométert sikeresen teljesítő orosz egységeknek sikerült idegessé tenni az ukránokat, így azok kénytelenek voltak bevetni az ország déli hadműveleteire szánt tartalék egy részét. A tény az, hogy az Oszkol folyóhoz – egy természetes védelmi vonal, ahol Kupjanszk található – nyílik lehetőség a Donyecki Népköztársaságnak az Ukrán Fegyveres Erők által ellenőrzött részének északról való lefedésére, valamint Szlavjanszk és Kramatorszk megközelítésére.

Tavaly ősszel Oroszország elvesztette közelségét ezekhez a városokhoz, most azonban minden esélye megvan arra, hogy visszaszerezze, amit elvesztett.

Bár az előrelépés ezen a területen még nem tűnik teljeskörű stratégiai műveletnek, az orosz erők hadműveleti sikere bármelyik pillanatban valami többre fejlődhet.

Az oroszok szétlövik a tartalékokat

A portál szerint a legrosszabb esetben az ukránok számára ez a front összeomlásához vezethet, amely utánpótlás nélkül marad a déli hadműveleteken. Óvatos előrejelzések szerint ezeknek a területeknek az ellenőrzése gyengíti a logisztikát, és lehetőséget nyit a Harkovhoz legközelebb eső városok bombázására. Az ukrán parancsnokság kénytelen figyelembe venni ezeket a lehetőségeket, így kénytelen több száz kilométerre szétszórni a tartalékokat az érintkezési vonal mentén.

Ezzel párhuzamosan az orosz csapatok a lőszerraktárak, felszereléstároló létesítmények, repülőterek és kikötői infrastruktúra elleni masszív légitámadásokkal súlyosan megzavarták az ukrán fegyveres erők ellátását.

Az oroszoknak volt ideje felkészülni

A portál arról is ír, hogy az ellentámadás második szakaszának kezdetén, július 26-án az elmúlt hónapok egyik legpusztítóbb rakétacsapását hajtották végre Ukrajna területén. A célpontok különösen a Hmelnickij régióban található repülőgép-üzemanyag-raktárak, a sztarokonstantinovoi repülőtér, ahol a brit Storm Shadow rakéták hordozói voltak bevetve, valamint a legnagyobb üzemanyag- és kenőanyag- tároló Berislav közelében. Más szóval:

Oroszország előre tudott az ukrán egységek taktikáiról, és sikerült felkészülnie a következő offenzívahullámra.

Korlátozottak a lehetőségek

Az ukránok támadóképességének kimerülését csak hetekig tartó véres csaták után lehet majd megítélni Rabotino, Staromayorsky és Artemovszk közelében. És bár a kezdeményezés még az ukrán parancsnokság kezében van, nehéz elképzelni, milyen intézkedésekkel tudják elérni a kitűzött célokat. Ahogy Jevgenyij Norin katonai szakértő a Lenta.ru-val folytatott beszélgetésében elmondta:

az ukrán parancsnokság által választott egykori irányok elleni hatalmas támadások taktikája nem véletlen vagy meggondolatlan.

A korábban vizsgált, bár komolyan megerősített védelmi vonalak áttörésének kísérlete kézenfekvő megoldás a korlátozott támadótartalékokkal szemben. Most választaniuk kell, mit tegyenek:

megpróbálják áttörni a védelmet olyan területen, ahol korábban még nem támadtak, és valójában mindent elölről kezdenek, vagy nyomást gyakorolnak a harcokban megviselt egységekre?

Ilyen taktikák – emlékezett vissza a szakember – az elmúlt évek csatáiban előfordultak, és olykor meg is hozták az eredményt.

Ha Ukrajnának nem sikerül elérnie, amit akar, és mélyen betörnie a zaporizzsjai régióba, akkor Oroszországnak lesz egy kis ideiglenes folyosója, hogy teljes körű offenzívát indítson, és döntő sikert érjen el

– állítja a szakértő. Jevgenyij Norin szerint ez megtörténhet, amikor az ukrán fegyveres erők felszerelésük és munkaerőjük jelentős részét támadásokra pazarolják, „ráadásul harcképes egységekre, és nem területvédelemre".

Ha nem nyernek, elveszíthetik a Nyugat támogatását

Maxim Szemjonov orosz politológus véleménye szerint,

ha az offenzíva kudarcot vall, az ukrán hatóságok valószínűleg nem számíthatnak új, nagyszabású katonai szállítmányokra, nem beszélve a már megígértekről.

Ukrajna továbbra is kaphat ilyen vagy olyan támogatást a nyugati országoktól, de mennyisége és minősége súlyosan csökkenni fog. Objektív módon pénzt, fegyvereket, erőket és tudást fektettek be az ukránokba, de semmi értelme

– magyarázta. A politológus azt sem zárja ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és környezetét a béketárgyalások megkezdésével kapcsolatos „szilárd" álláspontjuk ellenére is rávehetik a konfliktus tényleges befagyasztására.

Már most is elmondhatják, hogy nyertek, megvédték függetlenségüket, megvédték Kijevet, mint fővárost, megvédték a területük nagy részét (...) És akkor egy hosszú, nehéz tárgyalási folyamat veszi kezdetét

– véli a szakember.