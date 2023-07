Alig 10-20 méterre a házaktól lövöldöztek. Eközben rendőrök egy csoportja Palics központjában várakozott egy nagyobb járművel, parancsra, vagy engedélyre várva. Mindkét településen forrnak az indulatok, nem értik, meddig vár még a rendőrség és a katonaság és mikor gyűjti be végre a migránsokat a táborokból, úgy ahogy, azt fél évvel ezelőtt Horgosnál tették, és miért nem védik meg a lakosságot.

A PestiSrácok.hu-nak több helyi lakos is nyilatkozott. Képeket, videókat, hangfelvételeket küldtek az elmúlt napok hátborzongató eseményeiről. Azt mondják rettegnek, sokan a házaikból sem mernek kimenni, mert a fegyveresek még mindig a környező erdőkben lapulnak. A több migránstábor területén már megbecsülni sem tudják, hányan lehetnek. Tavaly novemberben a PestiSrácok.hu a horgosi migráns táborokban forgatott, ahol szintén lövöldözések, migráns bandák összecsapása tette élhetetlenné a környéket – úgy tűnik, Horgosnál is csak időszakosan oldották meg a problémát.

Üres töltényhüvelyek és nagy vérfoltok az úton – ez maradt az elmúlt napok összecsapásaiból, de nem az erdőben, a migráns tanyáknál, hanem Hajdújáráson és Palicson, ahol már településeken belül zajlott a bandaháború.

Ferenc, egy fiatal palicsi férfi videót készített a házuktól körülbelül 150-200 méterre. A homokos földúton mindenhol üres töltényhüvelyek hevernek. A méretük alapján nagyobbak, sorozatlövő, gépfegyverekbe való töltények üres hüvelyei lehetnek.

Közelebb is lőttek, a gyümölcsösben, de oda nem merek bemenni, mert még mindig ott lehetnek

-mondta Ferenc.

A férfi elmesélte, hogy hétfőn, amikor az összecsapások elkezdődtek, valaki egy létrán hozott ki egy sérült migránst az erdőből. Majd taxik érkeztek, amiből fegyveresek szálltak ki és megindultak a Palics határában található körülbelül egy négyzetkilométer alapterületű erdő felé. Ebben az erdőben egy nagyobb tábor van, tíz sátorral. Feljebb a tőzegbánya felé egy még nagyobb. De állítólag újra feltöltődtek a Horgosnál lévő migránstanyák és rengetegen tanyáznak Szabadkánál a makkoshetesi erdőben is.

Az elmúlt hetekben fokozódott a migránsok mozgása a Délvidéken. Kiváltképp az elmúlt két hétben szaporodtak meg a taxik, amelyek még éjszaka is hozzák a migránsokat. Lövéseket is többször hallottak, de eddig csak távolabbról, a táborok felől. Négy napja szabadult el a pokol.

A hétfői lövöldözéskor hívtuk a szabadkai rendőrséget, azt mondták már úton vannak, de hozzánk ki nem érkeztek. Tőlünk egy kilométerre látta meg az egyenruhásokat egy szállító autónál az édesapám, mondta nekik, hogy mutatja az utat a fia házához, ott lövöldöznek. De annyi volt a válasz, hogy amíg nem kapnak engedélyt, nem mozdulhatnak

-mesélte a palicsi férfi.

Így telt el az első nap, majd kedden folytatódott. Már a sötétedést sem várják meg, a szerdai csendes nap után csütörtökön hajnalban, majd délután fél négytől ropogtak a fegyverek. Mindez úgy, hogy a rendőrség részéről érdemi közbeavatkozás gyakorlatilag nem történt.

A tegnap éjszaka félelmetes volt. Amikor felriadtam a fegyverek hangjára, a feleségemet is lehúztam a padlóra. A földön hasalva vártuk meg, hogy vége legyen

-idézte fel Ferenc a nehéz órákat. A kétgyermekes édesapa legjobban a kislányait félti, akiket már az utcára sem enged ki, lassan napközben sem, mert azt mondja előfordult, hogy fényes nappal láttak fegyverrel az oldalán sétálgatni migránst a faluban.

- Ezek nem migránsok, hanem terroristák. A migránsok lassan mi leszünk, amikor el kell hagynunk ezek miatt a saját otthonainkat, a saját szülőföldünket. És nem értjük, hogy miért nem kapunk segítséget, meddig mehet ez így tovább. Maholnap be fognak törni a házainkba is. Hiszen volt akinek a kertjébe már most bementek. Ő is hiába hívta a rendőrséget, csak az után mentek ki, hogy a betolakodók már elmentek és elmúlt a veszély. Itt nem lehet így élni

-hangsúlyozta Ferenc, majd megjegyezte, ha nem marad más választás, összecsomagolnak és elmenekülnek.

Egy fiatal hajdújárási nő hétfőn és kedden is a munkahelyén volt, amikor kitört a balhé az úgynevezett Hevér soron.

Tíz méterre lakunk az egyik helyszíntől, ahol lőttek. Nehéz szavakba foglalni, hogy milyen ezt megélni

-mondta a nő és egy hangfelvételt is küldött, amin hallani, ahogy hosszú perceken át folyamatosan ropognak a fegyverek.

Felidézte, hogy az események körülbelül két hete kezdődtek, vagyis fokozódtak fel. Akkor kezdték el nagyobb számban hordani a taxisok a migránsokat. Ott rakják ki őket a házunknál, mert arra vezet az út az autópályára. Napi szinten itt rakják le őket a késő délutáni, esti órákban.

Hozzátette, két hete figyelik tehetetlenül, hogy mi történik, aztán hétfőn eldördültek a lövések. A migráns csoportok összecsaptak.

Én nem voltam otthon, dolgoztam. Este 11 óra körül írt rám az öcsém, hogy lövöldöznek. Be is pánikoltam. Gyakran késő este megyek haza a munkából, biciklivel és több olyan útszakasz is van, ami kietlen, ahol semmi más nincs csak a kukorica tábla. Nem is mertem egyedül hazamenni, az édesapám jött értem

-mondta.

Egy videót is küldött arról, mi fogadta, amikor hazaért. Az csak később derült ki, hogy a rendőrök nem a lövöldözés miatt mentek később a helyszínre, hanem az ügyben nyomoztak, hogy egy migráns taxi elhagyott egy létrát az autópályán, amiben aztán felborult egy gépkocsi.

A felvételek a PestiSrácok.hu oldalán tekinthetik meg.

Más nap tovább fokozódott a helyzet, akkor a helyiek szerint már nem csak lőttek, hanem gránátot is dobtak a migránsok. Mégis továbbra is azt tapasztalják, hogy az egyenruhások nem lépnek közbe.

Kedden este 10-kor végeztem. Aznap is apukám jött elém, mert már hallottuk, hogy egy húsz fős társaság lefelé tart a központba. Nem sokkal azután, hogy hazaértünk először egy nagyon hangos robbanásszerű hangot hallottunk, majd utána sorozatban a lövéseket. Azóta ötletelgetünk a falu közös Facebook-csoportjában, mert ez már tényleg túl megy minden határon. Viszont fogalmunk sincs, mit tehetnénk. Azt látom, hogy mindenki fél és tanácstalan. A rendőrség tehetne valamit, de ők sem lépnek.

Csakhogy a lakosság türelme fogy. Ahogy korábban Horgoson, ezúttal is úgy tűnik, a helyiek vehetik kezükbe a sorsukat. Pénteken este falugyűlést tartanak, melyre többen már követeléseket is megfogalmaztak a magyarlakta falvak biztonságának helyreállítása érdekében.