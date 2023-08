Múlt hét szerdán a nigeri elnöki gárda tagjai sikeres puccsot hajtottak végre Mohamed Bazoum nigeri elnökkel és kormányával szemben, így átvették a hatalmat az ország felett. A puccsisták ezt követően közölték, hogy a megbuktatott kormány jóváhagyta, hogy Franciaország katonailag beavatkozzon az országban. Ez ugyan nem történt meg, de a franciák még nem vonták ki csapataikat, a nigeri francia nagykövetség előtt pedig erőszakos tüntetések zajlottak. Most két ország is jelezte, hogy a francia beavatkozást hadüzenetnek tekintik.

Egyre súlyosabb a helyzet Afrikában a nigeri puccsot követően. A világ egyik legjelentősebb uránexportőrétől nagyban függnek a franciák, ezért továbbra sem lehet tudni, hogy Párizs beavatkozik-e visszaállítani Mohamed Bazoum kormányát, akár katonai erővel is. Mindenesetre a franciák megkezdték állampolgáraik kimenekítését az országból.

Eközben az ECOWAS (a Nyugat-Afrikai Országok Gazdasági Közössége) ultimátumot intézett a puccsisták felé. Amennyiben egy héten belül nem áll helyre a rend Nigerben, vagyis nem adják vissza az ország irányítását az előző kormánynak, akkor súlyos szankciókat vezetnek be, és azt sem zárták ki, hogy katonailag beavatkoznak. A kifizetéseket már leállították Niger irányában, valamint zárolták a puccs vezetőinek számláit is.

A Le Figaro arról ír, hogy Burkina Faso, valamint Mali kormányai - amelyek szintén puccs által kerültek hatalomra - nyilatkozatban jelezték, hogy a katonai beavatkozás Nigerben egyenlő lenne a hadüzenettel az említett országoknak is, valamint kilépnének az ECOWAS-ból is.

Nigerben egyébként jelenleg 1500 francia katona állomásozik.

A Wagner-csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin is jelezte az érdeklődését a nigeri-helyzet iránt. Szerinte az afrikai ország a gyarmatosítók ellen folytat nemes küzdelmet. Szerinte néhány ezer Wagner-harcos képes lenne rendet tenni az országban és leszámolni a terroristákkal. Prigozsin egyébként ott volt az orosz - afrikai csúcson is Szentpéterváron, ahol több afrikai vezetővel találkozott. A Wagnernek fontos érdekeltségei vannak a kontinensen, köztük arany- és gyémántbányák, de bizonyára a nigeri urán is érdekli őket.