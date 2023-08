Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője rendkívüli népszerűségre tett szert a háború kezdete óta. A profi és nem mellesleg dekoratív politikus kemény üzeneteivel vívta ki az oroszok tiszteletét, azonban humorérzékkel is van. Gyakran gúnyolja ki Joe Biden amerikai elnököt, valamint Brüsszelt is. Az alábbi videóból viszont az is kiderült, hogy nem csak a külpolitikában tehetséges, hanem táncolni is remekül tud. Ráadásul a valószínűleg legismertebb orosz dalra, a Kalinkára.