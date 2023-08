Újabb drámai fordulatot vett a Biden család korrupciós botránya, miután egy koronatanú megerősítette: Joe Biden részt vett fia egyik üzleti vacsoráján. Ez nem csak azért nagyon kellemetlen az elnöknek, mert maga is részese lett az ügynek, hanem azért is, mert eddig tagadta, hogy ott lett volna ezen a vacsorán. A botrány még 2019-ben robbant ki, Hunter Biden akkor adta le egy delaware-i szervizben a laptopját, amiért azután nem ment el és nem is fizette ki a javítást. A laptop az üzlet tulajdonosához került, hamarosan pedig a rajta lévő információk is kiszivárogtak. Hunter Biden szexvideói, drogos képei mellett az is kiderült, hogy apja jelenlétében zsarolt meg legalább egy kínai üzletembert. Emellett hozzáfért azokhoz a titkosított dokumentumokhoz, amelyeket apja törvénytelenül tartott saját otthona garázsában. Szintén kiderült, hogy zsarolta az asszisztensét, akitől meztelen képeket, majd végül szexuális aktust követelt. A nyomozás legfrissebb szakaszában pedig egyre több bizonyíték kerül elő arra, hogy a Biden család külföldi országokból kapott pénzt politikai befolyásszerzés céljából, mindezt viszont megpróbálták eltusolni. A nyomozást az Igazságügyi Minisztérium, az adóhatóság és az FBI is hátráltatta. Amennyiben Joe Biden valóban részese volt a bűncselekményeknek, úgy nem hogy a választáson nem indulhatna, hanem azonnal le kellene mondani elnöki tisztségéről - és ez a legkevesebb, valószínűleg börtönbe is kerülne.

Újabb fejlemények a Biden család körüli korrupciós botrányban

Elképesztő méretű botrány van kibontakozóban az Egyesült Államokban, miután a Biden család korrupt pénzügyi viszonyait vizsgáló képviselőházi bizottság elnöke szerint egy tanú megerősítette, hogy az amerikai elnök becsapta az amerikaiakat, amikor tagadta, hogy részt vett volna fia üzleti ügyeiben.

James Comer szerint a történelem során még egyszer sem fordult elő, hogy az elnöki család ilyen jelentős összegeket kapjon külföldiektől, köztük Amerika geopolitikai ellenfeleitől. Korábban már kiderült, hogy legalább

10 millió dollár érkezett külföldről, amelyet a Biden család kilenc tagja között oszthattak szét.

Hunter Biden volt üzlettársa most a képviselőház felügyeleti bizottságával folytatott közelmúltbeli zárt ajtók mögötti interjújában megerősítette, hogy Biden még alelnökként részt vett egy 2015 tavaszi vacsorán Hunter külföldi üzlettársaival, annak ellenére, hogy a Biden-kampány többször is kijelentette, hogy Biden nem volt ott.

Devon Archer azt mondta a nyomozóknak, hogy az idősebb Biden együtt vacsorázott a társasággal, köztük a Burisma nevű ukrán cég egyik tisztviselőjével. Amikor Biden megérkezett, Archer szerint kezet fogott mindenkivel, és aktívan részt vett a tárgyalásban.

2020-ban a New York Post írta meg a vacsora tényét, eddig azonban Biden emberei ezt határozottan tagadták.

A felügyeleti és elszámoltathatósági bizottság jelentésének egyes részletei arra utalnak, hogy Joe Biden pénzügyi visszaéléseket követhetett el, ezek pedig később büntetőjogi felelősségre vonását is megalapozhatják. Ezek között azok a rövid szöveges üzenetek lehetnek, amelyek arra engednek következtetni, hogy Joe Biden fia, Hunter Biden rendszeresen utalt át közvetlenül pénzt az apjának, vagyis az elnök közvetlenül is profitálhatott fia ügyleteiből.

Ezen átutalások egy része nemzetbiztonsági szempontból is rendkívül aggályos, hiszen általuk külföldi hatalmak próbálhattak meg befolyást szerezni az Egyesült Államokban. Hunter Biden 2017 és 2019 között apja házában élt, ekkoriban épített ki üzleti kapcsolatot a Kínai Kommunista Párt hírszerzésének legmagasabb köreihez tartozó üzletemberekkel.

Minden jel arra utal, hogy a külföldi forrásokat a Biden család próbálta minden erejével eltitkolni. Ennek érdekében egy bonyolult hálózatot hoztak létre, amelyben több mint húsz vállalat szerepelt, ezek közül pedig mind Joe Biden alelnöki hivatali ideje alatt alakult. Ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetben publikált cikkben egy konkrét példát is felhoz:

Delaware államban alapították a Robinson Walker korlátolt felelősségű társaságot 2008-ban. 2015 és 2017 között a Biden család tagjai és cégeik több mint 1,3 millió dollárt kaptak a Robinson Walkerhez köthető számlákról. A pénzből kapott az elnök első fiának özvegye, Hallie Biden, aki 2017-ben két különálló kifizetést kapott összesen 35 ezer dollár értékben, az elnök testvére, James Brian Biden, és az elnök fia, Robert Hunter Biden.

Hunter Biden apja jelenlétében zsarolt, az elnök több ügyet is eltussolhatott

Az amerikai képviselőház Házbizottsága idén június végén hozta nyilvánosságra az amerikai adóhatóság egyik nyomozójának vallomását. Ebből az derül ki, hogy az adóhatóság mellett az FBI és az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) is manipulálta a Hunter Biden elleni nyomozást.

A minisztérium elleni vád azért is különösen súlyos, mert az Egyesült Államokban szövetségi ügyekben az igazságügyi minisztérium a vádhatóság, a miniszter egyben a főügyész is.

A bizottság akkor az alábbi vádakat fogalmazta meg:

egyenlőtlen bánásmód az adójog érvényesítésével kapcsolatban;

az Igazságügyi Minisztérium jogszerűtlen beavatkozása az elnök fia által elkövetett bűncselekmények vizsgálatába,

megtorlás azon adóhatósági alkalmazottak ellen, akik elutasították a kötelességszegést, és folytatni akarták a vizsgálatot.

Gary Shapley Jr., különleges ügynök - aki 2020-ban vette át az ügyet - is arról beszélt, hogy érkezése előtt a nyomozás minden szakaszában olyan döntések születtek, amelyek Hunter Biden javát szolgálják. Megállapította azt is, hogy a nyomozást szándékosan hátráltatták, korlátozták azok körét, akit tanúként kihallgatnak, félrevezették a nyomozókat és minden intézkedést a választások utánra halasztottak, hogy ezzel is kedvezzenek Joe Bidennek.

A bizonyítékok viszont gyűlnek. Nyilvánosságra került egy üzenet, amelyet Hunter Biden 2017. július 30-án küldött Henry Csaonak, a Kínai Kommunista Párt egyik tisztviselőjének, amiben Hunter Biden megfenyegette a kínai üzletembert, ráadásul úgy, hogy tisztán leírta, az apja ott ül mellette és várják a hívását.

Ezt követően házkutatást akartak tartani az ügynökök Joe Biden házában, ahol ekkoriban fia életvitelszerűen tartózkodott, a delaware-i helyettes ügyész viszont ezt megakadályozta.

Egy másik informátor arról beszélt, hogy a Biden család 2014 és 2019 között nagyjából 17,3 millió dollárt kapott Ukrajnától, Romániától és Kínától - az elnök fia egyedül 8,3 millió dollárt. Ez az összeg minden bizonnyal arra irányult, hogy külföldi hatalmak kedvezőbb viszonyba tudjanak kerülni az amerikai elnökkel, ezáltal elérve saját céljaikat. Mindez nagyon súlyos nemzetbiztonsági fenyegetést jelent, hiszen gyakorlatilag azt jelenti, hogy az amerikai elnök pénzért szolgálja ki más országok érdekeit.

Titkos iratokra bukkantak Joe Biden házában

Az Origo is megírta, hogy Joe Biden Delaware állambeli otthonában bizalmas dokumentumokat találtak, amelyek az Obama-kormányzat idejéből valók, vagyis 2009 és 2017 között, amikor is Joe Biden alelnöki tisztséget töltött be. Ezeket az iratokat viszont az alelnöki mandátum lejártával a Nemzeti Levéltárhoz kellett volna eljuttatni, Biden viszont helyette a garázsában tárolta őket.

Nemcsak ott tárolta Biden a bizalmas iratokat, hanem a washingtoni Penn-Biden Center kutatóintézetében is tartott belőlük a saját irodájában. Joe Biden azzal védekezett, hogy az iratokat, amelyek nem is lehettek volna nála, elzárva voltak, "nem az utcán hevertek. Ennek ellenére sokan hozzájuk férhettek, köztük fia, Hunter Biden is.

Hunter 2017 és 2019-ben tartózkodott sokat apja házában, mondhatni életvitelszerűen élt ott, ekkor vált el ugyanis feleségétől, és drogozott rendszeresen. Vagyis Hunter labilis szellemi és lelki állapotban olvashatta el azokat az iratokat, amelyek közül nem egyen az Egyesült Államok legféltettebb titkai szerepelnek. Ki tudja, hogy a drog és tömérdek mennyiségű alkohol hatása alatt kinek árulta el az általa elolvasott információkat.

Hunter Biden és a pokoli laptop

A Biden család körüli lavina 2019 áprilisában indult, ekkor adta le ugyanis az elnök fia a médiában csak "pokoli laptopként" nevezett számítógépet javításra. A szolgáltatásért viszont aztán sosem fizetett, így 90 nap várakozás után az üzlet vezetőjének tulajdonába került. Ezt követően nem sokkal derült ki az is, hogy milyen tartalmak voltak a számítógépen.

A tartalmakról John Paul Mac Isaac a biztonság kedvéért másolatot készített, majd riasztotta az FBI-t. A gépet 2019 decemberében foglalta le az ügynökség, ezt követően kapott több halálos üzenetet is a tartalmak felfedezője. Éppen ezért döntött úgy, hogy az általa készített másolatot átadja ügyvédének, Robert Castellónak.

Ő volt az, aki a merevlemezt 2020 októberében eljuttathatta több jobboldali sajtóorgánumnak is, köztük a New York Post és a Daily Mail szerkesztőségének, akik fokozatosan szivárogtatták ki az információkat és képeket. A felvételek között szexuális tartalmak is szerepelnek, csoportos szexről készült videó, drogozás, de van olyan kép is, ahol Hunter Biden pelenkában pózol a tükör előtt.

Hunter egyik asszisztensét is zsarolta. Azt kérte a nőtől, hogy küldjön magáról meztelen képeket, különben visszatartja a fizetését. A nő ezt a követelést teljesítette, Hunter pedig az Apple Pay alkalmazáson utalt pénzt az asszisztens számára. A zsarolás azonban valószínűleg tovább folytatódott, hiszen Joe Biden fia később azt is lefotózta, ahogy szexel a nővel.

Összeomlott Joe Biden fiának vádalkuja

Sokáig úgy tűnt, hogy Hunter Biden megússza komolyabb ítélet nélkül, hiszen sikerült vádalkut kötnie. A történetben viszont fordulat következett. Maryellen Noreika, Delaware állam szövetségi kerületi bírója a meghallgatáson aggályait fejezte ki az elnök fiának ügyvédei és az ügyészség között létrejött vádalku szövege miatt.

Azt kifogásolta, hogy a vádalku elemeként szereplő tiltott fegyverbirtoklási ügyben kikötötték, hogy nem indul Hunter Biden ellen a jövőben eljárás adóbűncselekmény ügyében. Az eredeti változat szerint Hunter bűnösnek vallotta volna magát néhány kisebb adóbűncselekményben, amiért cserébe börtön helyett megúszta volna próbaidővel.

A vádak szerint Joe Biden fia 2017-ben, illetve 2018-ban sem fizetett be 100-100 ezer dollárnyi adót évenkénti 1,5 millió dolláros jövedelme után.

A büntetőeljárásban a tiltott fegyverbirtoklás is szerepelt, mivel kábítószer-fogyasztóként Hunter Biden törvényesen nem juthatott volna fegyverhez, azonban 2018 októberében még mindig volt egy pisztolya. Ezért egyébként már önmagában is akár 10 év börtönbüntetés szabható ki.