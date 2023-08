A közép-franciaországi Gargilesse-Dampierre faluban, Franciaország egyik legszebb helyén, a Creuse folyó mentén található Gargilesse kastély igencsak ősi, története a VII. századig nyúlik vissza, amikor a Gargilesse grófok erődített várat építettek a helyen. Mai formáját a XVIII. században nyerte el, amikor Louis Charles du Bost du Breuil felesége, Olympe de Chevigny 1750-ben új kastélyt építtetett a hajdani vár romjain. 1942 óta műemléki védettséget élvez.

Le château de Gargilesse dans l'Indre.. pic.twitter.com/77mWFMqYOb — bugeaud yves (@ivebgd) June 4, 2018

A Le Berry Républicain című helyi napilap szerint a francia biztos néhány hónappal ezelőtt diszkréten bonyolította le a vásárlást egy meg nem nevezett összegért. Ezt a Politico híroldal megkeresésére Breton kabinetje megerősítette, de további részleteket nem közöltek, arra hivatkozva, hogy a vásárlás a biztos magánügye.

Gargilesse-Dampierre polgármestere, Martine Sabroux-Idoux és a korábbi tulajdonos Thévenin nem kommentálta a hírt, de utóbbi a helyi lapnak elmondta, hogy továbbra is ő a kastély kezelője.

Továbbra is én kezelem a kastélyt, fogadom a közönséget, kiállításoknak adok otthont, ez Breton úr kívánsága

– nyilatkozta a festő a helyi lapnak.

Nem Breton az egyetlen brüsszelita, akinek hatalmas a vagyona. Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban a V4NA hírügynökség kutatásai nyomán, az európai politikát a botrányai miatt elhagyni kényszerülő Guy Verhofstadt korábban azért lobbizott, hogy tiltsák be az orosz energiahordozók importját, veszélybe sodorva ezzel az európai emberek jólétét és ellátási biztonságát. Ironikus, hogy míg Verhofstadt a szobahőmérsékletűre fűtött lakás alapvető komfortját is megvonná az európaiaktól, addig például az ő luxusingatlanját közpénzből újították fel. Mint a Magyar Nemzet megírta, a liberális politikus összesen 327 784 euró – vagy több mint 130 millió forint – értékben kapott támogatást a flamand kormánytól, Kelet-Flandria tartománytól és Gent városától a XVII. században épült, folyóparti villája felújításához.

A több százezer eurós támogatáson egyébként sokan felháborodtak, és visszatetszőnek találták az ügyet, amikor a kormány változtatott akkoriban az energiatakarékossági intézkedéseken. Ez azt jelentette, hogy bizonyos lakásfelújítási és korszerűsítési beruházás után már nem kaptak az emberek akkora adókedvezményt, mint korábban, így jelentősen megdrágult az építkezés és a felújítás.