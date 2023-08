Nappal, lakott területen lövöldöztek migránsok vasárnap délelőtt a vajdasági Palicson. A Magyar Nemzet a helyi Subotica.com hírportálra hivatkozva azt írja, a központhoz közeli Kossuth Lajos utca lakói fél tíz tájban több sorozatlövést is hallottak.

Az Informer szerb újság szerint a lövöldözést az utcában lakók jelentették. A helyszínről 10-15 migránst vittek el, de többnek sikerült elmenekülnie az épületből, ők az erdő felé futottak.

A rendőrök mellett mentőt is kellett hívni a helyszínre,

mert a migránsok közötti leszámolásban egy ember megsérült.

Ha minden igaz, nem meglőtték, hanem megkéselték, az viszont biztos, hogy a sebesült egy migráns, aki már a szabadkai kórházban van.

Egyre közelebb merészkednek az agresszív migránsok

Az egyik helyi híroldalnak nyilatkozó asszony azt mondta, máskor is volt már Palicson "gépfegyverropogás", de a hang eddig mindig messzebbről, az erdő felől hallatszódott, a közelükben még sosem használták egymás ellen a fegyvereiket.

Fényes nappal volt már, amikor lövéseket hallottunk. Van az utcában egy elhagyatott ház, ahol migránsok húzzák meg magukat. Már többször is szóltunk erről a rendőrségnek, de ők azt mondták, legálisan tartózkodnak ott a migránsok, semmit nem tehetnek ellenük"

– panaszolta az asszony, aki hozzátette, félti a környéken lakók, elsősorban a gyerekek biztonságát.Azt mondja, a migránsválság elfajulása óta teljesen megváltozott a város.

Kinézek az ablakon, és látok egy sérült migránst, ahogy angolul segítségért kiált. Azonnal hívtuk a hatóságokat. A rendőrök és a mentők is gyorsan kiérkeztek"

– tette hozzá a nevét nem vállaló palicsi asszony.

Hasonló élményekről számolt be egy másik helyi is. Ő is arra panaszkodott, hogy azóta,

mióta a migránsok beköltöztek az utcába, szó szerint rettegnek a helyiek.

Esténként lehúzzuk a rolót, bezárjuk a kaput. Hiába van nyári szünet, a gyerekeket nem merjük kiengedni játszani"

– panaszolta az eset másik szemtanúja, majd hozzátette, nem tudni, ki adja ki az adott házat a migránsoknak, de taxival hordják oda az illegális bevándorlókat. Naponta akár több tucat is érkezik, annak ellenére, hogy a szerb hatóságok rendszerint ellenőrzik a helyi fuvarosokat és gyakran a szabadkai migráns-befogadóközpontnál is razziáznak. A migránstámadás utcáját lezárták. Már nyomoznak a lövöldözés ügyében, a szökevényeket pedig keresik a rendőrök.