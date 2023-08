Peszkov egy riporter kérdésére válaszolva jelezte, hogy Oroszország nem fog további területeket annektálni Ukrajnától.

Az orosz elnöki szóvivő hangsúlyozta, hogy az ország csak azon területeit akarja ellenőrizni, amelyek hovatartozását az orosz alkotmányban rögzítették.

Peszkov még július végén hangsúlyozta, hogy most már lehetetlen a konfliktus békés rendezése a kijevi rezsimmel. Megjegyezte, hogy Ukrajna nem akar és nem is akarhat békét mindaddig, amíg kizárólag eszközként használják az országot a Nyugat és Oroszország "összecsapásában."

Augusztus 5-én a The New York Times arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy szövetségesei nyomást gyakoroltak rá, hogy egyezzen bele az Oroszországgal való béketárgyalásokba.

A cikk szerint az ukrán elnök úgy vélte, hogy a nyomás az elkövetkező hónapokban eszkalálódni fog - írja az iz.ru.